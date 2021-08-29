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Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) с 10 сентября 2013 года. Ранее занимал пост президента Олимпийского спортивного союза Германии.

PYEONGCHANG, SOUTH KOREA - FEBRUARY 7, 2018: Former International Olympic Committee (IOC) President Jacques Rogge looks on during the 132nd session of the International Olympic Committee (IOC) prior to the 2018 Winter Olympic Games Olympische Spiele Olympia OS at Kensington Flora Hotel. Sergei Bobylev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07287F

Умер бывший глава МОК Жак Рогге 29.08.2021

"Радость Жака Рогге от спорта заражала других", - сказал Томас Бах, вспоминая о жизни своего предшественника на посту президента Международного олимпийского комитета.
Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 8, 2021. General view of fireworks above the stadium during the closing ceremony REUTERS/Thomas Peter

Олимпийские игры в Токио завершились 08.08.2021

Олимпиада в Токио прошла в правильное время и подарила всему миру доверие и надежду, заявил глава МОК Томас Бах во время церемонии закрытия Игр.
Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 8, 2021. The Japanese flag flies next to the Olympic flag at the beginning of the ceremony REUTERS/Bernadett Szabo

Итоги Токио-2020: Олимпиада вопреки всему 08.08.2021

Закончившаяся в Токио ХХХII летняя Олимпиада, в само проведение которой многие не верили до последнего момента, стала самой необычной за всю историю Игр. Ее основные итоги, не только чисто спортивные, - у DW.
ARCHIV - 04.03.2020, Schweiz, Lausanne: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), spricht während einer Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Olympischen Haus. (zu dpa: «IOC zu Tokio-Spielen: «Jegliche Spekulation wäre kontraproduktiv» ») Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В МОК не исключили дальнейшие санкции против Беларуси из-за Тимановской 06.08.2021

Томас Бах заявил, что дисциплинарное производство по делу Тимановской еще не завершено. Глава МОК отметил, что организация не в состоянии изменить политическую систему в Беларуси.
19.07.2021 | A five-ring Olympic emblem is put at Odori Park in Sapporo City, Hokkaido Prefecture on July 19, 2021. Odori Park is a competition venue for marathon and racewalking. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

В олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" добавлено слово "вместе" 20.07.2021

За три дня до начала Олимпиады в Токио участники сессии МОК единогласно одобрили изменение олимпийского девиза. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
ARCHIV - 04.03.2020, Schweiz, Lausanne: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), spricht während einer Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Olympischen Haus. (zu dpa: «IOC zu Tokio-Spielen: «Jegliche Spekulation wäre kontraproduktiv» ») Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Томас Бах - тактик на троне МОК 10.03.2021

10 марта президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах на онлайн-сессии МОК был переизбран на второй срок. Во время первого срока в его адрес звучало много критики. Портрет Баха от DW.
A 3D printed Olympics logo is seen in front of displayed Tokyo 2021 words in this illustration taken March 24, 2020. REUTERS/Dado Ruvic TPX IMAGES OF THE DAY

Олимпиада-2021 в Токио больше не будет переноситься 16.11.2020

Премьер Японии и глава МОК договорились, что перенесенная Олимпиада в Токио пройдет в назначенное время. Она состоится, несмотря на то, что мир еще не победил коронавирус.

ARCHIV - 04.03.2020, Schweiz, Lausanne: Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), spricht während einer Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Olympischen Haus. (zu dpa: «IOC zu Tokio-Spielen: «Jegliche Spekulation wäre kontraproduktiv» ») Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Спортсмены попросили МОК остановить финансирование НОК Беларуси 06.10.2020

Авторы письма попросили МОК расследовать факты дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов и "приостановить финансирование членства национального комитета в МОК до нормализации ситуации".
Der in Iran zum Tode verurteilter Ringer Navid Afkari Stichworte: Iran, Proteste 2018, Todesstrafe, Folter, Ringer Navid Afkari, Nawid, zum Tode verurteilt, Geständnis durch Folter Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle Bild 2: rokna

В МОК шокированы казнью иранского борца Афкари 12.09.2020

Смертный приговор в отношении 27-летнего спортсмена был приведен в исполнение в тюрьме Адель-Абад на юге Ирана.
People wearing protective face masks, following an outbreak of the coronavirus, are seen next to the Olympic rings in front of the Japan Olympic Museum in Tokyo, Japan, February 26, 2020. REUTERS/Athit Perawongmetha

В Берлине критикуют выжидательную тактику МОК по поводу ОИ-2020 20.03.2020

В спорткомитете бундестага и Олимпийском комитете Норвегии призывают МОК перенести Олимпийские игры в Токио. В США считают, что принимать решение об отмене Олимпиады пока рано.
ARCHIV - 29.01.2020, Japan, Tokio: Ein Tourist mit Gesichtsmaske posiert für ein Foto mit den olympischen Ringen im Hintergrund. Japan will ungeachtet der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wie geplant die Olympischen Spielen im Sommer austragen. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Президент МОК заверил, что Олимпиада-2020 в Токио состоится 13.03.2020

Дональд Трамп считает, что официальные лица должны рассмотреть возможность отложить летние Игры в Токио на год. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что последует рекомендациям ВОЗ.

FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian flag is held above the Olympic Rings at Adler Arena Skating Center during the Winter Olympics in Sochi, Russia. A World Anti-Doping Agency (WADA) panel on Monday Nov. 25, 2019, has recommended Russian athletes be forced to compete as neutrals at the 2020 Olympics in Tokyo and other major upcoming events. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

МОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по России 10.01.2020

Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета.
International Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach from Germany speaks to North Korea's and South Korean delegations during a meeting with the International Olympic Committee for their bid to co-host the 2032 Summer Olympics, at the IOC Headquarters in Lausanne, Switzerland, Friday, February 15, 2019. Salvatore Di Nolfi/Pool via REUTERS

Глава МОК передает WADA полное право на решение об участии РФ в Олимпиаде-2020 14.10.2019

Окончательное решение о допуске или недопуске спортсменов из РФ к Олимпиаде в Токио будут принимать WADA и спортивный арбитраж. Глава МОК Бах, по собственным словам, "доверяет WADA".
International Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach announces the host city for the 2026 Winter Olympic Games during the 134th session of IOC in Lausanne, Switzerland, June 24, 2019. REUTERS/Denis Balibouse

Комментарий: Удастся ли миланским Играм-2026 возродить олимпийский дух? 25.06.2019

Милан в борьбе со Стокгольма завоевал право проведения зимней Олимпиады-2026. Но победителю не всегда стоит завидовать, считает Штефан Нестлер. МОК платит за гигантоманию прежних Игр.
Travis Tygart, CEO von USADA, im Wissenschaftszentrum Bonn am 30. Oktober 2014 Copyright: DW/André Leslie

Глава антидопингового агентства США Тайгарт раскритиковал главу МОК из-за России 12.01.2019

Глава USADA Трэвис Тайгарт выразил недовольство политикой главы МОК Томаса Баха в отношении России. Он считает, что олимпийское движение срочно нуждается в новых лидерах.
29.03.2018, Nordkorea, Pjöngjang: Thomas Bach (M), Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), spricht mit Kim Il Guk (2.v.l), Sportminister von Nordkorea, bei seiner Ankunft am Flughafen. IOC-Präsident Bach ist für einen dreitägigen Besuch nach Nordkorea gereist. Bach hatte zum Abschluss der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang erklärt, dass das IOC den Dialog mit Nordkorea fortsetzen werde. Foto: Jon Chol Jin/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Северная Корея примет участие в Олимпиадах в Токио и Пекине 31.03.2018

На встрече в Пхеньяне северокорейский лидер сообщил главе МОК, что сборная КНДР приедет на Олимпиаду в Токио в 2020 году, в Пекин - в 2022 году, а также на молодежные Игры в 2018 и 2020 годах.
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