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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) с 10 сентября 2013 года. Ранее занимал пост президента Олимпийского спортивного союза Германии.
"Радость Жака Рогге от спорта заражала других", - сказал Томас Бах, вспоминая о жизни своего предшественника на посту президента Международного олимпийского комитета.
Олимпиада в Токио прошла в правильное время и подарила всему миру доверие и надежду, заявил глава МОК Томас Бах во время церемонии закрытия Игр.
Закончившаяся в Токио ХХХII летняя Олимпиада, в само проведение которой многие не верили до последнего момента, стала самой необычной за всю историю Игр. Ее основные итоги, не только чисто спортивные, - у DW.
Томас Бах заявил, что дисциплинарное производство по делу Тимановской еще не завершено. Глава МОК отметил, что организация не в состоянии изменить политическую систему в Беларуси.
За три дня до начала Олимпиады в Токио участники сессии МОК единогласно одобрили изменение олимпийского девиза. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
10 марта президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах на онлайн-сессии МОК был переизбран на второй срок. Во время первого срока в его адрес звучало много критики. Портрет Баха от DW.
Премьер Японии и глава МОК договорились, что перенесенная Олимпиада в Токио пройдет в назначенное время. Она состоится, несмотря на то, что мир еще не победил коронавирус.
Авторы письма попросили МОК расследовать факты дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов и "приостановить финансирование членства национального комитета в МОК до нормализации ситуации".
Смертный приговор в отношении 27-летнего спортсмена был приведен в исполнение в тюрьме Адель-Абад на юге Ирана.
В спорткомитете бундестага и Олимпийском комитете Норвегии призывают МОК перенести Олимпийские игры в Токио. В США считают, что принимать решение об отмене Олимпиады пока рано.
Дональд Трамп считает, что официальные лица должны рассмотреть возможность отложить летние Игры в Токио на год. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что последует рекомендациям ВОЗ.
Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета.
Окончательное решение о допуске или недопуске спортсменов из РФ к Олимпиаде в Токио будут принимать WADA и спортивный арбитраж. Глава МОК Бах, по собственным словам, "доверяет WADA".
Милан в борьбе со Стокгольма завоевал право проведения зимней Олимпиады-2026. Но победителю не всегда стоит завидовать, считает Штефан Нестлер. МОК платит за гигантоманию прежних Игр.
Глава USADA Трэвис Тайгарт выразил недовольство политикой главы МОК Томаса Баха в отношении России. Он считает, что олимпийское движение срочно нуждается в новых лидерах.
На встрече в Пхеньяне северокорейский лидер сообщил главе МОК, что сборная КНДР приедет на Олимпиаду в Токио в 2020 году, в Пекин - в 2022 году, а также на молодежные Игры в 2018 и 2020 годах.
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