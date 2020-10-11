 Тихановская предъявила Лукашенко ″народный ультиматум″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.10.2020

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Беларусь

Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум"

Светлана Тихановская озвучила три требования, которые Александр Лукашенко должен выполнить до 25 октября. В противном случае начнется национальная забастовка, предупредила она.

Светлана Тихановская во время визита в Берлин, 6 октября 2020 года

Светлана Тихановская во время визита в Берлин, 6 октября 2020 года

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила "народный ультиматум", срок которого истекает 25 октября. "У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключённые должны быть освобождены", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Тихановской во вторник, 13 сентября..

Если эти требования не будут выполнены в указанный срок, "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская. "У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - продолжила оппозиционерка.

"Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой - это не диалог", - заявила Тихановская, подразумевая встречу Александра Лукашенко с 12 представителями оппозиции в СИЗО КГБ в Минске 10 октября.

Протесты в Беларуси

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Согласно им, Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов. За время протестов, которые власти пытаются подавить с беспрецедентной жестокостью, в стране погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны.

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    Автор: Марина Барановская


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В Германии критикуют визит Лукашенко в СИЗО и насилие против демонстрантов

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