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Телевидение

Proud ballet student with peers in a dance studio model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCreatistax Panthermedia06920373

Немецкой индустрии развлечений нужны перемены 30.08.2021

В немецкой индустрии развлечений все еще популярны стереотипы. А как обстоят дела с разнообразием?
29.04.2015 * Bildunterschrift:A boy sits close to TV sets at a shop in Minsk on April 29, 2015, during a broadcast of Belarus' President Alexander Lukashenko's annual state of the nation address. AFP PHOTO / SERGEI GAPON (Photo credit should read SERGEI GAPON/AFP/Getty Images)

Nestlé сократила рекламный бюджет в Беларуси под влиянием правозащитников 06.08.2021

Западных рекламодателей обвинили в финансировании телепропаганды Лукашенко. Швейцарская компания среагировала. Ролики немецкой Henkel на белорусских госканалах оплачивают из России.

In this photo released by Indonesian Presidential Palace, Myanmar's Senior General Min Aung Hlaing, left, is greeted by an unidentified Indonesian officials upon arrival at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang on the outskirts of Jakarta, Indonesia, Saturday, April 24, 2021. Southeast Asian leaders are to meet Myanmar's top general and coup leader in an emergency summit in Indonesia Saturday, and are expected to press calls for an end to violence by security forces that has left hundreds of protesters dead as well as the release of Aung San Suu Kyi and other political detainees. (Rusman/Indonesian Presidential Palace via AP)

Лидер хунты в Мьянме прибыл в Москву на конференцию по безопасности 20.06.2021

Верховный главнокомандующий Мьянмы, захвативший в феврале власть, отправился в Москву по приглашению российского министра обороны, сообщило государственное телевидение Мьянмы.
Das Kreuz der Kapelle ist mit einer starken Unterbelichtung im Gegenlicht der kräftigen Spätherbst-Sonne am 06.11.2017 in Darmstadt (Hessen) aufgenommen worden. Der Sakralbau wurde von 1897 bis 1899 im Auftrag des Zaren Nikolaus II. von Russland auf der Mathildenhöhe errichtet. Die Kapelle wird für russisch-orthodoxe Gottesdienste genutzt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Телевидение РПЦ бьет по "диссидентам" 12.04.2021

Ужесточение политического режима в России коснется и церкви. Если раньше иерархия терпела несогласных с официальной позицией, то этим временам, похоже, наступает конец, считает Константин Эггерт.
ARD BABYLON BERLIN - Staffel III Erstes Foto aus der 3. Staffel von Babylon Berlin Gereon Rath (Volker Bruch) © Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film 2019, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter Degeto-Sendung und bei Nennung Bild: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto/WDR/Sky/Beta Film 2019 (S2+). ARD Degeto/Programmplanung und Presse, Tel: 069/1509-335, degeto-presse@degeto.de

Гангстер против нацистов: начались съемки четвертого сезона "Вавилон-Берлин" 31.03.2021

Берлин 1931-го. Бесчинства нацистов, наркотики, мафия. В столицу Германии из США прибывает еврейский гангстер Гольдштейн. И тут - начинается... Такова завязка нового сезона сериала "Вавилон-Берлин".
belarussische Opernsängerin Margarita Levchuk Zulieferung durch Tatsiana Weinmann

Врагов Лукашенко сравнили на госТВ с крысами. Как они реагируют на травлю 26.03.2021

По государственному ТВ Беларуси оппонентов Александра Лукашенко показывали, смонтировав их портреты рядом с петлей для виселицы и крысами. DW узнала реакцию у жертв травли.
04.03.2021, Köln - Ein Figur der Maus steht vor dem WDR. Anlässlich des 50. Jahrestages der ersten Folge der «Sendung mit der Maus» hat der Westdeutsche Rundfunk eine neue Mausfigur eingeweiht. Sie hat ab jetzt ihren Platz zwischen dem WDR Vierscheibenhaus und dem 1LIVE-Haus an der Mörsergasse. Fans können sich hier jederzeit mit der Maus fotografieren.

В Кельне установили памятник Мыши (фото) 05.03.2021

7 марта немецкой программе для детей "Передача с Мышью" исполняется 50 лет. За пару дней до юбилея в Кельне открыли прижизненный памятник любимице юных телезрителей.

Die Hauptdarstellerin der Sendung mit der Maus hält eine überdimensionale Briefmarke mit ihren Darsteller-Kollegen Elefant und Ente in den Händen. Die «Sendung mit der Maus» bekommt eine eigene Briefmarke. Rechtzeitig vor dem 50. Geburtstag der ARD-Sendung erscheint am nächsten Montag (1. März) eine 80-Cent-Sondermarke mit Maus, Elefant und Ente, wie der WDR am Mittwoch in Köln mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

Летала в космос и получила орден. Мышь - лучший друг немецких детей (фото) 27.02.2021

Познавательная и очень популярная детская программа "Передача с Мышью" на немецком телевидении отмечает 50-летний юбилей.
24.02 2021 Erster Präsident der Ukraine Leonid Krawtschuk

Экс-президент Кравчук о войне в Донбассе, Медведчуке и словах Байдена 25.02.2021

Почему конфликт в Донбассе нужно называть войной с Россией, действительно ли сейчас наблюдается эскалация конфликта, какую помощь Украина ждет от ЕС и США, рассказал DW Леонид Кравчук.
Minsk, Mai 2020+++Walerij Zepkalo, Präsidentschaftskandidat von Belarus.

СК Беларуси добивается экстрадиции Валерия Цепкало из Латвии 08.02.2021

Государственное телевидение Беларуси сообщило о готовящемся запросе об экстрадиции бывшего претендента на пост белорусского президента Валерия Цепкало.
ILLUSTRATION - Eine Frau haelt am 25.01.2017 in einem Hotelzimmer in Hamburg eine Fernbedienung in der Hand (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

В Латвии запретили вещание телеканала "Россия-РТР" на год 08.02.2021

Латвийский медиарегулятор NEPLP заявил о выявлении в контенте телеканала четырех серьезных нарушений законодательства, связанных с возбуждением ненависти и провокацией военного конфликта.
2020-09-18 13:38:11 ROTTERDAM - Außenansicht von Ahoi, wo 2021 der Eurovision Song Contest stattfinden wird. Die Organisation kündigte an, vier Szenarien zu entwickeln, damit das Festival fortgesetzt werden kann. Der Eurovision Song Contest wurde aufgrund des Koronavirus auf das nächste Jahr verschoben und wird dann weiterhin in Rotterdam stattfinden. ANP KIPPA SANDER KING

Немецкие эксперты: лишать ли Беларусь "Евровидения"? 26.01.2021

Белорусы, солидарные с теми, кто пострадал от режима Лукашенко, хотят лишить Белтелерадиокомпанию прав на "Евровидение". DW - об этой инициативе и реакции на нее в Германии.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 02: Turkish police stand on guard near the Saudi Consulate during the memorial service of one-year anniversary of the assassination of Saudi dissident journalist Jamal Khashoggi on October 02, 2019 in Istanbul, Turkey. Jamal Khashoggi, the Saudi Arabian dissident and columnist for the Washington Post, was killed on 2nd October 2018 after entering the Saudi Consulate in Istanbul to finalize papers for his marriage, sparking a weeks long investigation and creating diplomatic tension between, Turkey, the U.S and Saudi Arabia. His body is still yet to be recovered. (Photo by Osman Orsal/Getty Images)

Задержанных в Турции российских журналистов оставили под стражей 05.12.2020

Репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - сотрудники программы "Центральное телевидение" телекомпании НТВ - задержаны в пригороде Стамбула по подозрению в несанкционированной съемке.

07.06.2018, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, beantwortet bei der jährlichen TV-Show «Direkter Draht» die Fragen von Bürgern (zu sehen auf einem Monitor). Foto: Pavel Golovkin/AP Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Российского ТВ в Армении больше не будет? 06.08.2020

Президент Армении подписал закон, вводящий ограничения на вещание в стране российских телекомпаний. В свободном доступе не будет "Первого канала", "РТР Планеты", "Культуры". Выпад против Кремля?
Christliches Viertel in der Jerusameler Altstadt 16./17. Januar 2018

Израиль лишает лицензии евангелический телеканал God TV 28.06.2020

Спустя два месяца после старта вещания в израильской кабельной сети, власти обвинили СМИ в скрытой незаконной миссионерской деятельности.

Thema: TV vs. Internet in Zeiten der Pandemie Bildbeschreibung: Karikatur - ein Mann schaut auf sein Smartphone vor einem Fernseher, in dem Nachrichten laufen. Auf dem Bildschirm - eine übergroße Nasen-und Mundschutzmaske

Интернет vs. телевидение во времена пандемии коронавируса 07.05.2020

Когда новости о COVID-19 заполнили телеэфир и проходится сидеть дома, соблюдая режим самоизоляции, что остается делать потребителю? Это знает карикатурист Сергей Елкин.
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