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В немецкой индустрии развлечений все еще популярны стереотипы. А как обстоят дела с разнообразием?
Западных рекламодателей обвинили в финансировании телепропаганды Лукашенко. Швейцарская компания среагировала. Ролики немецкой Henkel на белорусских госканалах оплачивают из России.
Верховный главнокомандующий Мьянмы, захвативший в феврале власть, отправился в Москву по приглашению российского министра обороны, сообщило государственное телевидение Мьянмы.
Ужесточение политического режима в России коснется и церкви. Если раньше иерархия терпела несогласных с официальной позицией, то этим временам, похоже, наступает конец, считает Константин Эггерт.
Берлин 1931-го. Бесчинства нацистов, наркотики, мафия. В столицу Германии из США прибывает еврейский гангстер Гольдштейн. И тут - начинается... Такова завязка нового сезона сериала "Вавилон-Берлин".
По государственному ТВ Беларуси оппонентов Александра Лукашенко показывали, смонтировав их портреты рядом с петлей для виселицы и крысами. DW узнала реакцию у жертв травли.
7 марта немецкой программе для детей "Передача с Мышью" исполняется 50 лет. За пару дней до юбилея в Кельне открыли прижизненный памятник любимице юных телезрителей.
Познавательная и очень популярная детская программа "Передача с Мышью" на немецком телевидении отмечает 50-летний юбилей.
Почему конфликт в Донбассе нужно называть войной с Россией, действительно ли сейчас наблюдается эскалация конфликта, какую помощь Украина ждет от ЕС и США, рассказал DW Леонид Кравчук.
Государственное телевидение Беларуси сообщило о готовящемся запросе об экстрадиции бывшего претендента на пост белорусского президента Валерия Цепкало.
Латвийский медиарегулятор NEPLP заявил о выявлении в контенте телеканала четырех серьезных нарушений законодательства, связанных с возбуждением ненависти и провокацией военного конфликта.
Белорусы, солидарные с теми, кто пострадал от режима Лукашенко, хотят лишить Белтелерадиокомпанию прав на "Евровидение". DW - об этой инициативе и реакции на нее в Германии.
Репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - сотрудники программы "Центральное телевидение" телекомпании НТВ - задержаны в пригороде Стамбула по подозрению в несанкционированной съемке.
Президент Армении подписал закон, вводящий ограничения на вещание в стране российских телекомпаний. В свободном доступе не будет "Первого канала", "РТР Планеты", "Культуры". Выпад против Кремля?
Спустя два месяца после старта вещания в израильской кабельной сети, власти обвинили СМИ в скрытой незаконной миссионерской деятельности.
Когда новости о COVID-19 заполнили телеэфир и проходится сидеть дома, соблюдая режим самоизоляции, что остается делать потребителю? Это знает карикатурист Сергей Елкин.
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