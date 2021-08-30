Телевидение

Немецкие эксперты: лишать ли Беларусь "Евровидения"?

Белорусы, солидарные с теми, кто пострадал от режима Лукашенко, хотят лишить Белтелерадиокомпанию прав на "Евровидение". DW - об этой инициативе и реакции на нее в Германии.