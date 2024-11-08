Исследование: чаще всего украинцы читают новости в Telegram

Украинцы чаще всего узнают новости из соцсетей, самой популярной из которых продолжает быть Telegram. Новостные сайты в 2024 году украинцы используют реже, свидетельствуют результаты опроса USAID/Internews.

В 2024 году самым популярным источником новостей для украинцев были социальные сети. Таковы обнародованные в четверг, 7 ноября, результаты исследования "Украинские медиа, отношение и доверие в 2024 году", проведенного исследовательской компанией InMind по заказу международной некоммерческой организации Internews Network в рамках программы, осуществляемой при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). По его данным, основной соцсетью для общения и новостей продолжает оставаться мессенджер Telegram, который по своим показателям значительно превышают другие средства. При этом каждый третий опрошенный украинец отмечает, что работу Telegram следует регулировать.

Откуда украинцы берут актуальную информацию

Социальные сети в качестве основного источника новостей используют 84 процента респондентов, свидетельствуют результаты исследования. При этом 42 процента опрошенных потребляют новостной контент исключительно через них. Новостные сайты и телевидение в качестве источника новостей указали 30 процентов. Радио и печатная печать почти не являются значимым источником новостей. В то же время 90 процентов украинцев используют смартфоны для доступа к новостям и информации.

Как констатируют авторы исследования, эти цифры свидетельствуют о том, что уровень использования новостных сайтов уменьшается. "Получение новостей в социальных сетях через смартфон - главная тенденция последних лет", - отмечается в исследовании.

Каналы в Telegram - основной источник новостей для украинцев

Как и в прошлом году, основной социальной сетью для украинцев остается Telegram, разработчиком и основателем которого является российский предприниматель Павел Дуров. К тому же уровень охвата этого мессенджера растет и значительно превышает показатели других социальных сетей, констатируют авторы исследования.

Для общения Telegram в 2024 году использует 81% респондентов (в 2023 году эту сеть использовали 75 процентов), а в качестве источника новостей - 73% (против 72% в прошлом году). Уровень использования YouTube тоже возрос как в контексте общего охвата, так и в контексте потребления новостей (47% и 19% соответственно против 32% и 16%). В Facebook, Viber и Instagram наблюдается снижение интереса к новостям, указывают в InMind.

При этом половина опрошенных (51%) считают, что государство не должно вмешиваться в деятельность Telegram. Впрочем, каждый третий (33%) отмечает, что необходимо установить правила его работы. Четыре процента респондентов высказались за то, чтобы вообще запретить Telegram.

В случае запрета этой социальной сети часть участников исследования намерены следить за этими же блогерами и каналами на других платформах (23%) или пользоваться Telegram в обход блокировки (31%). Другая половина респондентов - 52% - готова искать новые источники информации.

Источники информации на оккупированных и прифронтовых территориях Украины

Telegram-каналы - самый популярный источник информации для людей, живущих в зоне боевых действий и на оккупированных территориях Украины. Впрочем, как констатируют авторы исследования, наблюдается тенденция к уменьшению количества просматриваемых каналов по сравнению с началом полномасштабного вторжения РФ.

Telegram-каналы - самый популярный источник информации для людей в оккупированных и прифронтовых регионах. Фото: Serhii Smolientsev/REUTERS

"Для жителей временно оккупированных территорий характерно использование двух мобильных телефонов из соображений безопасности: это позволяет быстро сбросить настройки устройства и удалить историю поиска или приложений, а также спрятать второй телефон. Для просмотра новостей дома используют ноутбуки. Просмотр телевидения и радио являются менее актуальными, что связано как со сложностью доступа к украинским частотам, так и с меньшей актуальностью этих девайсов", - отмечают исследователи.

Жители прифронтовых населенных пунктов сосредотачивают внимание на новостях из близких к ним участков фронта для понимания текущей ситуации и оценки рисков. Чаще всего для просмотра новостей они используют мобильный телефон. "Респондентами потребляется больший объем новостей из-за опасений относительно продвижения фронта. Проблемой также является продвижение российских (телевизионных. - Ред.) каналов из соседних территорий с помощью приглушения украинских каналов", - констатируют авторы исследования.

Военнослужащие, как правило, используют два-три источника для просмотра новостей: главным образом это Telegram-каналы и коммуникация с командирами или другими сослуживцами. Основное устройство для получения информации у них - смартфон. Однако, как показывают результаты исследования, военные по большей части тратят на просмотр новостей от 15 минут до одного часа в сутки. "Потребление новостей на первой линии фронта ограничено из-за невозможности использования мобильных устройств во время выполнения боевых задач. На второй линии фронта и в тылу доступ к новостям в основном стабильный благодаря наличию интернет-связи или Starlink", - объясняют исследователи.

Военные тратят на просмотр новостей от 15 минут до часа в сутки Фото: Salvatore Cavalli/ZUMA Wire/IMAGO

В сравнении с началом полномасштабного вторжения военные уже не так часто просматривают новости: респондентов связывают это преимущественно со снижением уровня доверия ко всем источникам информации. По мнению военнослужащих, новости, подаваемые в большинстве медиа, не соответствуют действительности, констатируют авторы исследования.

Часть украинцев до сих пор читают российские СМИ и соцсети

Кроме того, 11 процентов респондентов заявили, что читают и российские медиа (15% указали, что это делает кто-то из их окружения). Главной причиной они назвали желание понять, что российские медиа рассказывают об Украине (41%) и получить альтернативную или иную точку зрения (22%).

Шесть процентов украинцев до сих пор используют российские соцсети как еще один источник новостей, а пять процентов - российские новостные сайты. Впрочем, уровень доверия к ним остается достаточно низким, подчеркивают в InMind, - 23 процента и 15 процентов соответственно.

Для жителей оккупированных украинских территорий российские новости, несмотря на принципиальный отказ от потребления, все равно составляют часть инфопространства, отмечают авторы опроса. "Респонденты в основном считают российские новости бессмысленными и фантастическими, впрочем, модерируемые российскими администраторами региональные каналы могут быть полезны в предоставлении актуальной и оперативной информации в случае обстрела, коммунальных проблем, ярмарок и других бытовых вопросов", - объясняют они.

Дезинформация и доверие к источникам

Самыми надежными источниками информации опрошенные украинцы назвали семью (85%) и друзей (76%). Большинство также доверяют коллегам (60%) и социальным сетям (55%). Однако впервые с начала полномасштабного вторжения РФ уровень доверия к медиа опустился ниже 50 процентов - до 47 процентов, констатируют авторы исследования.

Большинство опрошенных украинцев (83%) заявили о том, что знают о существовании неправдивых материалов, 72 процента выразили уверенность в том, что могут их идентифицировать. Заметно возросло количество тех, кто считает это актуальной проблемой в своей жизни - до 46 процентов, указывают аналитики. Более трети украинцев указали, что знают о таких сервисах фактчекинга, как StopFake, "Детектор медіа", "Без брехні" и "По той бік новин". Впрочем, большинство осведомленных о конкретных сервисах людей не имеют фактического опыта их использования, констатируют исследователи.