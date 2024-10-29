Вечный телемарафон: зачем Киев тратит сотни миллионов

Украинское правительство платит частным производителям телемарафона все больше, а пользы от него все меньше. На что конкретно идут эти деньги?

Вот уже третий год подряд глава украинского министерства культуры и информполитики не решается отменить национальный телемарафон "Единые новости" - экстренный формат, введенный в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. "Пока идет война, нам нужен "Единый марафон" (...), чтобы у нас были единые подходы, которые будут разбивать пропаганду, которую делает Российская Федерация в отношении нас", - объяснял Николай Точицкий в интервью "Голосу Америки", радиостанции, которую американское правительство создало в 1942 году во время Второй мировой войны для противодействия нацистской пропаганде. 82 года спустя Госдеп США назовет украинский телемарафон инструментом "беспрецедентного контроля над телевизионными новостями" в отчете о нарушении прав человека в Украине.

Идея, которая понравилась всем

За два с половиной года история телемарафона уже успела обрасти сплетнями. По крайней мере ни один из собеседников DW так и не смог точно вспомнить: кто же первым предложил объединить новости крупнейших украинских телевизионных групп в один эфир. Одни предполагают: это идея новостников, которые стремились как можно быстрее обмениваться информацией о войне. Другие - что предложение шло от руководителей медиагрупп, потому что те не тянули самостоятельно круглосуточные эфиры. Это мог быть и кто-то из чиновников - например, министр культуры Александр Ткаченко, который ранее работал и корреспондентом теленовостей, и медиаменеджером холдинга "1+1" Игоря Коломойского.

Или даже президент Украины Владимир Зеленский. Его "Студия Квартал 95" 20 лет снимала шоу и сериалы в партнерстве с каждым из четырех крупнейших медиахолдингов страны. Однако последние месяцы перед полномасштабным вторжением президент жаловался: их владельцы - украинские олигархи - пошли на него войной. "Это даже не война, а медиаатака, потому что у меня нет в кошельке собственных телеканалов, чтобы обороняться как на войне", - говорил Зеленский журналистам во время "пресс-марафона" 26 ноября 2021 года.

Спустя два месяца для защиты от медиаатак украинская власть смастерила себе тоненький щит: на парламентском телеканале "Рада", за парламентские же деньги, частная студия "Кинокит" начала выпускать новости и политические ток-шоу - с откровенно пропрезидентской позицией в актуальных тогда дискуссиях. Их уровень подготовки и рейтинги оставляли желать лучшего, однако сама попытка использовать государственный телеканал в политических конфликтах еще больше настроила медиасообщество против Офиса президента.

Президент на всех каналах? Фото: Igor Golovniov/Zuma/picture alliance

После объявления военного положения украинское государство получило неограниченное право вмешиваться в работу СМИ. Тогда в окружении Зеленского всерьез собирались транслировать на всех частотах страны только "Раду", рассказывает на условиях анонимности топ-менеджер одного из производителей Единого телемарафона. "Были опасения, что иначе в эфиры попадут пророссийские политики и будут призывать к капитуляции. Или что оппозиция будет критиковать его как верховного главнокомандующего", - вспоминает собеседник DW.

Уже вечером 24 февраля 2022 года "Рада" взяла под контроль общенациональные и региональные каналы "Суспільного" - украинского общественного телевидения, формально независимого от правительства. Редакция "Суспільного", которая, несмотря на государственное финансирование, сохраняла критическое отношение к власти, на следующий день возобновила самостоятельное вещание в соцсетях.

Частные же каналы соглашались транслировать государственные новости, потому что не имели сил на собственные. "Из 200 сотрудников редакции 24 февраля на работу приехали 30 человек. Нас подстраховали коллеги из "Интера" и НТН, благодаря их участию мы смогли выйти в эфир", - вспоминал Назим Бедиров, гендиректор "Подробностей" - новостной службы медиагруппы "Интер" - в разговоре с журналом Forbes Ukraine.

В ночь на 25 февраля "Рада" шла почти по всем украинским каналам. На следующее утро собственное вещание возобновили лишь единицы. "Когда под вечер к нам приехал Ткаченко и предложил выходить в эфир по очереди с другими, то уже понимали, что иначе не сможем", - рассказывает DW собеседник из руководства одной из крупнейших новостных телестудий.

Около полуночи министерство культуры объявило: медиахолдинги "1+1", Starlight Media (телеканалы ICTV, СТБ, "Новый") и "Интер" будут выпускать вместе с "Радой" единые новости - "ради информационной безопасности граждан и для слаженной информационной политики". На следующий день в общий эфир влилась "Медиа группа Украина" (МГУ) из холдинга SCM Рината Ахметова с ее самым рейтинговым каналом "ТРК Украина" - перед вторжением он был едва ли не самым критичным к Владимиру Зеленскому. "Суспільне" присоединилось к производству "Единых новостей" 2 марта.

Единый эфир: субсидии вместо конкуренции

Формат марафона унаследовал традиционную сетку вещания информационных телеканалов: новости в начале каждого часа, далее обсуждения в студии с гостями, которые прерывались на брифинги Офиса президента, чиновников или генерального штаба ВСУ, вечером - итоговый новостной выпуск. Телеканалы сменяли друг друга в эфире каждые шесть часов. "Слаженность" обеспечивали совещания топ-менеджеров и редакторов - их несколько раз в неделю проводил тогдашний министр Александр Ткаченко.

Участники этих встреч уверяют: министр не навязывал никаких "темников" и не прибегал к цензуре, разве что доносил до производителей новостей определенные планы руководства государства и согласовывал общие темы. Бросался в глаза и общий для всех телеканалов тон - приподнято-оптимистический, который, несмотря на все проблемы на фронте, предвещал Украине скорую победу, а Российской Федерации - безусловный крах.

18 марта 2022 года Совет нацбезопасности и обороны признал такую "единую информационную политику" государственным приоритетом, все остальные общенациональные каналы информационно-аналитического формата обязаны были транслировать марафон. Не задержались и санкции: в апреле близкие к экс-президенту Петру Порошенко "5 канал", "Прямой" и "Эспрессо", которые сначала хотели приобщиться к производству "Единых новостей", а затем пытались сохранить хотя бы долю собственного вещания, отключили от эфира.

В эфир из укрытия. На фото справа - ведущий телемарафона Тимур Мирошниченко Фото: DW

Однако только к концу мая "1+1", Starlight Media, "Интер", МГУ, "Суспільне" и "Рада" формализовали принципы подготовки марафона: медиахолдинги, которые многие годы вели конкурентную борьбу за зрителей и рьяно боролись с пиратством, отказались от авторских прав и попыток заработать на контенте друг друга. "На всех каналах в эфире было одно и то же. В этом и так не было никаких денег", - считает Сергей Смелянский, гендиректор компании Ocean Media Plus, продающей рекламу на телеканалах Starlight Media.

В самом деле. Украинский медиарынок летом 2022-го не подавал признаков жизни: рекламодатели свернули свои кампании, а медиагруппы не замеряли просмотры. Производство же "Единых новостей", хоть и разделенное на шестерых, было довольно дорогим: частные вещатели оценивали собственные ежемесячные расходы в 20-30 миллионов гривен (0,8-0,9 млн евро по курсу 2022 года). "Всем было трудно, но речи о том, что государство должно что-то доплачивать за марафон, не было по крайней мере в первые месяцы", - убеждает DW председатель правления Национальной общественной телекомпании Николай Чернотицкий.

Из-за перераспределения расходов на оборону в 2022 году правительство не дофинансировало "Суспільне" на 200 миллионов гривен, или 11 процентов от заложенной в госбюджет суммы. Телеканалу "Рада" ассигнования урезали вдвое, но, по сравнению с 2021 годом, он получил в 2,5 раза больше - 191,7 миллиона гривен. Почти все они пошли частному производителю "Кинокит".

Только осенью 2022 года министерство культуры нашло способ компенсировать расходы частных медиагрупп на телемарафон - сначала оплатило из госбюджета трансляцию сигнала, а затем начало заключать соглашения на почасовое производство. До конца 2022-го "Интер", "1+1" и Starlight Media получили от государства по 16 миллионов гривен (около 0,4 млн евро) на "Единые новости".

К тому времени из телемарафона и с рынка в целом исчезла МГУ - Ринат Ахметов, чтобы не подпасть под действие нового "деолигархического" закона, распустил медиахолдинг, в который за 20 лет инвестировал 1,5 миллиарда долларов, но так и не сделал прибыльным. Впрочем, еще до конца года новостники МГУ при поддержке малоизвестного политтехнолога запустили новый канал "Мы - Украина", получив от государства вне конкурса не только лицензии и место в телемарафоне, но и деньги на его производство.

"Условная эффективность" телемарафона

В госбюджете 2023 года для частных производителей телемарафона уже была отдельная статья. Точнее, для телемарафонов: кроме "Единых новостей" минкульт финансировал еще и русскоязычный марафон FREEДОМ - одноименный канал государственного иностранного вещания транслировал его через спутники, в зарубежных кабельных сетях и интернете. Контент для него частично создавал сам канал (162 миллиона гривен или 4,15 млн евро), частично - "Интер", "1+1" и Starlight Media (вместе - 224,7 миллиона гривен или 5,75 млн евро).

Эти же три компании плюс "Мы - Украина" делили между собой 538,1 миллиона гривен (13,8 млн евро) на "Единые новости". Еще 110 миллионов гривен (2,8 млн евро) получал "Кинокит" через "Раду". Каждый телеканал производил около тысячи часов контента, однако их цены разнились: дешевле всего за час марафона брал "Кинокит" (95,9 тысяч гривен или 2,5 тысячи евро), дороже всего "Мы - Украина" (163 тысячи гривен или 4,2 тысячи евро).

В 2024 году бюджет "Единых новостей" снова вырос. Согласно соглашениям, опубликованным в системе госзакупок Prozorro, пять частных производителей получат за него почти 700 миллионов гривен (16,5 млн евро). Правда, после того как в мае "Суспільне" вышло из марафона, им пришлось производить больше контента, а значит снизить цены. Проект госбюджета-2025 предусматривает сохранение финансирования на том же уровне.

Ярослав Юрчишин Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

По подсчетам DW, с 2022 года государство заплатило частным производителям телемарафонов не менее 1,6 миллиарда гривен - это больше годового бюджета всех телеканалов и радиостанций "Суспільного", НАБУ или министерства временно оккупированных территорий. Насколько эффективно использованы эти деньги?

"Условно эффективно", - считает Государственная аудиторская служба, которая в этом году проверяла госзакупки по запросу главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина (фракция "Голос"). В своем 90-страничном отчете она отмечает: министерство культуры просто не определило достаточно критериев эффективности или справедливого ценообразования в закупке информационных услуг. Например, в отчете минкульта за 2023 год увеличение расходов на "Единые новости" отмечено как достижение. Авторы считают, что марафон охватывает 100 процентов территории Украины, так же на 100 процентов он противодействует дезинформации и враждебной пропаганде. Независимые исследования куда более критичны.

Так, данные измерения телепросмотров компании Nielsen свидетельствуют: аудитория марафона сократилась с 11 процентов в начале 2023 года до менее восьми процентов в сентябре 2024-го (здесь и далее доля от общего количества жителей городов с населением более 50 тысяч и в возрасте от 18 лет. - Ред). При этом в первые недели полномасштабного вторжения "Единые новости" смотрели до 25 процентов жителей Украины.

Сокращение аудитории тесно связано с доверием украинцев к телемарафону как источнику информации. По данным опроса Киевского международного института социологии, между маем 2022 года и февралем 2024 года доля тех, кто доверяет "Единым новостям", снизилась почти вдвое - с 69 до 36 процентов. "Еще два месяца назад баланс доверия-недоверия "Единым новостям" был положительный, сейчас - уже отрицательный", - обращали тогда внимание социологи.

Оптимизм или цензура?

Еще одно исследование, проведенное по заказу "Суспільного", свидетельствовало, что потеря доверия вызвана именно информационной политикой марафона: 63 процента из тех, кто потерял доверие и перестал смотреть "Единые новости", объясняли свое решение тем, что марафон транслирует только провластную позицию, половина подозревала, что новостийщики работают под цензурой, более трети раздражал слишком положительный акцент в подаче новостей.

Такие претензии зрителей не были безосновательными. Исследование содержания информационных программ телемарафона, которое проводит ОО "Детектор Медиа", свидетельствует: оппозиционные политики или депутаты попадают в эфиры крайне редко даже на "парламентском" телеканале "Рада". После выхода "Суспільного" из "Единых новостей" в мае контраст стал еще более разительным. Например, из 18 народных депутатов, посетивших эфир телемарафона с 14 по 17 октября, 14 представляли фракцию "Слуга народа". Тогда как на "Суспільном" представительство власти и оппозиции было паритетным.

По мнению Ярослава Юрчишина, хоть репрезентативность телемарафона и не соответствует реальному положению вещей, о реальной цензуре речь не идет. "Речь идет об определенном саморедактировании или самоцензуре, однако все равно редакционная политика согласована в комфортном для правительства ключе", - указывает он в разговоре с DW.

Какие основания для такой согласованности? Вот уже третий год журналисты-расследователи ищут связи, которые бы объясняли особую лояльность двух производителей телемарафона - "Кинокит" и "Мы - Украина" - к главе Офиса президента Андрею Ермаку и его бывшему заместителю, а сейчас советнику министра обороны Кириллу Тимошенко. И хотя любой контроль отрицают как Офис президента, так и сами компании, очевидно, что без государственных денег они вряд ли бы существовали.

По данным информационной системы Youcontrol, бюджетные поступления составляли соответственно 64 и 98 процентов в выручке производителей за 2023 год. Критически важным является участие в телемарафоне и для "Интера" (около 99 процентов выручки), чей основной акционер Дмитрий Фирташ сейчас находится под украинскими и международными санкциями. Зато "1+1" и Starlight Media в 2023 году смогли возобновить собственное информационно-развлекательное вещание на каналах, не задействованных в марафоне, и таким образом диверсифицировали доходы за счет восстановления рынка коммерческой рекламы, объясняет DW Сергей Смелянский из Ocean Media Plus.

"Какая логика украинскому государству помогать частным коммерческим каналам выживать - для меня большой вопрос. И почему именно этим каналам? С точки зрения инвестиций государственных средств это вообще нелогичная история. Если логика поддержать каналы, чтобы они были лояльными к вам, тогда это фактически злоупотребление властью", - говорит Юрчишин. Его фракция "Голос" уже пообещала при обсуждении госбюджета на следующий год урезать финансирование "Единых новостей".