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Татьяна Швайцер: другие публикации
Как проститься с близким на расстоянии
Как проститься с близким на расстоянии
Сегодня не все могут приехать на похороны близких. Какие решения предлагают новые технологии?
Общество
04.07.2022
4 июля 2022 г.
Цою - 60: как песня "Перемен" стала символом протеста в РБ
Цою - 60: как песня "Перемен" стала символом протеста в РБ
21 июня музыканту Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Вспоминаем о роли песни "Хочу перемен!" во время протестов.
Музыка
21.06.2022
21 июня 2022 г.
Вторжение РФ в Украину ударило по русским продуктам в ФРГ
Вторжение РФ в Украину ударило по русским продуктам в ФРГ
После введения ЕС санкций против России в Германии участились случаи бойкота местными магазинами российских продуктов.
Экономика и бизнес
15.03.2022
15 марта 2022 г.
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