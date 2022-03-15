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Татьяна Швайцер

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Татьяна Швайцер: другие публикации

Pressebild 3D-Erinnerungsraum | farvel | Virtuelle Beerdigung

Как проститься с близким на расстоянии

Как проститься с близким на расстоянии

Сегодня не все могут приехать на похороны близких. Какие решения предлагают новые технологии?
Общество
4 июля 2022 г.
Belarus: Teilnehmer von Oppositions-Demo in Minsk

Цою - 60: как песня "Перемен" стала символом протеста в РБ

Цою - 60: как песня "Перемен" стала символом протеста в РБ

21 июня музыканту Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Вспоминаем о роли песни "Хочу перемен!" во время протестов.
Музыка
21 июня 2022 г.
Российские продукты питания, произведенные компанией "Довгань"

Вторжение РФ в Украину ударило по русским продуктам в ФРГ

Вторжение РФ в Украину ударило по русским продуктам в ФРГ

После введения ЕС санкций против России в Германии участились случаи бойкота местными магазинами российских продуктов.
Экономика и бизнес
15 марта 2022 г.
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