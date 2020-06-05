 США и Польша начали совместные военные учения | Новости из Германии о Европе | DW | 05.06.2020

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Европа

США и Польша начали совместные военные учения

В учениях Defender Europe 20 Plus на территории Польши участвуют 4 тысячи американских и 2 тысячи польских солдат. Перед маневрами всех военнослужащих проверили на коронавирус.

Прибытие американских солдат в Европу для участия в маневрах Defender Europe 20, февраль 2020 года

Прибытие американских солдат в Европу для участия в маневрах Defender Europe 20, февраль 2020 года

Американские и польские военнослужащие начали совместные учения на Дравско-Поморском военном полигоне в западной части Польши. До 19 июня четыре тысячи американских и две тысячи польских солдат будут отрабатывать военное взаимодействие, сообщили представители вооруженных сил обеих стран в пятницу, 5 июня.

Эти учения являются модифицированным вариантом маневров Defender Europe 20, которые были скорректированы из-за пандемии коронавируса. Первоначально планировалось, что в рамках учений примут участие 37 тысяч военнослужащих, в том числе 20 тысяч – из США. В марте бундесвер прекратил участие в подготовке к маневрам из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а США отказались от переброски в Европу дополнительного контингента солдат.

Перед началом маневров в Польше, всех военнослужащих протестировали на коронавирус. Все тесты были негативными, сообщил американский бригадный генерал Бретт Сильвиа. Тестирование на вирус будет регулярно проводиться на протяжении всех учений. Маневры Defender Europe 20 Plus проводятся с целью улучшить скорость и эффективность взаимодействия солдат при проведении операций против противника в условиях многонационального контингента, сказал представитель польской армии.

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    Автор: Александра Елкина


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