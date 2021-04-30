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Степан Бандера

Ukrainian nationalists carry emblems of the so-called Galychyna Division during a commemorating march in Kyiv, Ukraine, Wednesday, April 28, 2021. The 14th Waffen Grenadier Division of the SS, called also Galychyna Division, was a World War II German military formation initially made up of volunteers from the region of Galycia with a Ukrainian ethnic background but later also incorporated Slovaks, Czechs and Dutch volunteers and officers. Formed in 1943, it was surrendered to the Western Allies by 10 May 1945. In Ukraine it is largely seen as national heroes because they were fighting for Ukraine's independence from the Soviet regime. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

МИД Израиля обеспокоен парадом в честь дивизии "Галичина" 30.04.2021

Представитель израильской дипломатии напомнил, что подразделения "Ваффен-СС" были причастны к Холокосту. МИД Израиля ждет осуждения подобных акций от правительства Украины.
Der Grabstein des ukrainischen Separatistenführers Stepan Bandera, aufgenommen am 07.03.2014 auf dem Waldfriedhof in München (Bayern). Das Grab steht in München und dient der ukrainischen Diaspora als Gedenkort. Foto: Rene Ruprecht/dpa (zu dpa «Separatisten-Grab in München ist ein Gedenkort für ukrainische Diaspora» vom 08.03.2014)

В Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры 07.03.2021

Неизвестные облили могилу Степана Бандеры жидкостью и сложили у надгробия пластиковые канистры. Посол Украины в Германии призвал полицию расследовать инцидент.
Ukrainians attend a torchlight procession dedicated to the 111th of Stepan Bandera birthday in center of Kyiv, Ukraine, on 1 January 2020. Members and supporters of 'Svoboda' ('Freedom') nationalistic party attended the torch march to mark leader and ideologist of Ukrainian national movement Stepan Bandera birthday. (Photo by STR/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Послы Польши и Израиля осудили чествование Степана Бандеры в Украине 02.01.2020

Главы польской и израильской дипмиссий в Киеве назвали "оскорблением" чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки.
Teilnehemer der Protestaktion in Kiew gegen polizeiliche Willkür, Kiew 18.02.2019 Fotograf: Korrespondenten Alexander Savizki

Недолюстрированный "Беркут": в Киеве протестовали против произвола полиции 18.02.2019

В пятую годовщину начала массовых расстрелов демонстрантов на Майдане в Киеве прошла многолюдная акция протеста с требованием люстрации спецподразделений полиции.

Activists of various nationalist parties carry torches and Ukrainian national flags during a rally in Kiev, Ukraine, Tuesday, Jan. 1, 2019 . Activists of various nationalist parties carry torches during a rally in Kiev, Ukraine, Monday, Jan. 1, 2018. The rally was organized to mark the birth anniversary of Stepan Bandera, founder of a rebel army that fought against the Soviet regime and who was assassinated in Germany in 1959. Banner reading ' For the glory of heroes'. (AP Photo/Efrem Lukatsky) |

В Киеве прошли шествия в честь дня рождения Бандеры 02.01.2019

Два параллельных шествия украинских националистов в Киеве собрали более двух тысяч человек. Во Львове в годовщину рождения Степана Бандеры провели митинг.
Hip-Hopera Bandera von Marina Frenk und Yuriy Gurzhy im Maxim Gorki Theater. ©Esra Rotthoff, Maxim Gorki Theater

Как показывают Степана Бандеру в Берлине 04.05.2018

​​​​​​​Степан Бандера - одна из самых противоречивых исторических фигур. Кто и почему решил написать хип-хоп про лидера украинского национального движения?
Die Bürger sind unzufrieden – langsame Reformen, Straßenszene in Kiew Copyright: DW/E. Shulko

Кличко утвердил переименование Московского проспекта в Киеве в честь Бандеры 03.08.2016

Решение о переименовании трех улиц, одного переулка и одного проспекта было принято на заседании Киевского городского совета 7 июля. В конце месяца его подписал мэр города.
Activists dismantle Ukraine's biggest monument to Lenin at a pro-Ukrainian rally in the central square of the eastern city of Kharkiv, Ukraine, Sunday, Sept. 28, 2014. (AP Photo/Igor Chekachkov)

Декоммунизация на Украине завершится созданием музея тоталитаризма 01.06.2016

Убрать с глаз долой, но сохранить в назидание молодому поколению - такую задачу ставит себе украинская власть в ходе третьей волны декоммунизации. Подробности в репортаже DW.
Activists dismantle Ukraine's biggest monument to Lenin at a pro-Ukrainian rally in the central square of the eastern city of Kharkiv, Ukraine, Sunday, Sept. 28, 2014. (AP Photo/Igor Chekachkov)

Комментарий: Украина между Сталиным и Бандерой 13.04.2015

Осуждение нацизма и коммунизма Радой - правильный шаг, но он создает новые проблемы и вызовы для украинского общества, считает Константин Эггерт в специальном комментарии для DW.
Activists of the Svoboda (Freedom) and Right Sector Ukrainian nationalist parties hold torches as they take part in a rally to mark the 106th birth anniversary of Stepan Bandera, one of the founders of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), in Kiev January 1, 2015. REUTERS/Valentyn Ogirenko (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ANNIVERSARY)

В Киеве задержали участника инцидента с журналистками Life News 02.01.2015

Киевская милиция возбудила уголовное дело в связи с дракой между участниками шествия в честь Степана Бандеры и журналистками из РФ. Подозреваемый уже задержан.
Activists of the Svoboda (Freedom) and Right Sector Ukrainian nationalist parties hold torches as they take part in a rally to mark the 106th birth anniversary of Stepan Bandera, one of the founders of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), in Kiev January 1, 2015. REUTERS/Valentyn Ogirenko (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ANNIVERSARY)

На Украине прошли факельные шествия в день рождения Бандеры 01.01.2015

Шествие и митинг украинских националистов собрали в Киеве от двух до пяти тысяч человек. Подобные акции состоялись во Львове и Одессе.
A person watches a live television broadcast showing Russian Prime Minister Vladimir Putin attending a national call-in TV show as it is shown on several screens at a store in Moscow, Russia, Thursday, Dec. 15, 2011. Putin said Thursday the results of Russia's parliamentary election reflected the people's will, and that the opposition had alleged vote fraud purely to strengthen its position. The results of this election undoubtedly reflect the real balance of power in the country, he said, speaking in a national call-in TV show. It's very good that United Russia has preserved its leading position. He added that a drop in support for his party was a natural result of the global financial crisis of 2008 that has taken its toll on the country. (Foto:Ivan Sekretarev/AP/dapd)

История на службе у пропаганды 17.11.2014

Мифы о Первой мировой и симпатии к Степану Бандере: в пропаганде, активно используемой в ходе нынешнего конфликта на востоке Украины, оружием стала история.
Der Grabstein des ukrainischen Separatistenführers Stepan Bandera, aufgenommen am 07.03.2014 auf dem Waldfriedhof in München (Bayern). Das Grab steht in München und dient der ukrainischen Diaspora als Gedenkort. Foto: Rene Ruprecht/dpa (zu dpa «Separatisten-Grab in München ist ein Gedenkort für ukrainische Diaspora» vom 08.03.2014)

В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Бандеры 17.08.2014

Ночью на мюнхенском кладбище неизвестные опрокинули каменный крест на могиле Степана Бандеры.
Deposed Ukrainian president Viktor Yanukovych attends his press-conference in southern Russian city of Rostov-on-Don, on March 11, 2014. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Янукович назвал нелегитимными досрочные выборы на Украине 11.03.2014

Нелегитимными назвал предстоящие в мае досрочные выборы на Украине свергнутый президент этой страны Виктор Янукович. По его мнению, ультранационалисты намерены развязать гражданскую войну.
Das Stepan-Bandera-Denkmal in Lviv im November 2010. Ukraine. Foto: Stadnyk

Высший административный суд отказался возвращать Бандере и Шухевичу звание Героя Украины 02.08.2011

Высший административный суд Украины оставил в силе решения донецких судов, признавших незаконным присвоение Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героя Украины. Представители их потомков намерены подать апелляцию.
A man dressed in Ukrainian insurgent army uniform seen by a young supporter of the Ukrainian Insurgent Army, with his face painted in colors of the Army's flag, holds a portrait of Stepan Bandera, during a rally to mark the 67th anniversary of the anti-Soviet Ukrainian Insergent Army in Kiev, Ukraine, Wednesday, Oct. 14, 2009. The anniversary and calls to recognize the anti-Soviet partisans as World War II veterans has divided Ukraine, with the more nationalistic west supporting recognition, and the Russian-speaking east opposing it. Hostility runs deep because in the war's early years, the anti-Soviet partisans aligned themselves with the Nazis, seeing the invasion as a way to get rid of the Soviet regime. Bandera, who was assassinated by the KGB in 1959 in Munich, was a leader of Ukraine's nationalist movement and its insurgent army. (AP Photo/Sergei Chuzavkov)

Степана Бандеру лишили звания Героя Украины 12.01.2011

Лидер Организации украинских националистов Степан Бандера решением суда лишен посмертного звания Герой Украины. Через месяц суд будет решать вопрос о лишении этого же звания главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
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