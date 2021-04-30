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Представитель израильской дипломатии напомнил, что подразделения "Ваффен-СС" были причастны к Холокосту. МИД Израиля ждет осуждения подобных акций от правительства Украины.
Неизвестные облили могилу Степана Бандеры жидкостью и сложили у надгробия пластиковые канистры. Посол Украины в Германии призвал полицию расследовать инцидент.
Главы польской и израильской дипмиссий в Киеве назвали "оскорблением" чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки.
В пятую годовщину начала массовых расстрелов демонстрантов на Майдане в Киеве прошла многолюдная акция протеста с требованием люстрации спецподразделений полиции.
Два параллельных шествия украинских националистов в Киеве собрали более двух тысяч человек. Во Львове в годовщину рождения Степана Бандеры провели митинг.
Степан Бандера - одна из самых противоречивых исторических фигур. Кто и почему решил написать хип-хоп про лидера украинского национального движения?
Решение о переименовании трех улиц, одного переулка и одного проспекта было принято на заседании Киевского городского совета 7 июля. В конце месяца его подписал мэр города.
Убрать с глаз долой, но сохранить в назидание молодому поколению - такую задачу ставит себе украинская власть в ходе третьей волны декоммунизации. Подробности в репортаже DW.
Осуждение нацизма и коммунизма Радой - правильный шаг, но он создает новые проблемы и вызовы для украинского общества, считает Константин Эггерт в специальном комментарии для DW.
Киевская милиция возбудила уголовное дело в связи с дракой между участниками шествия в честь Степана Бандеры и журналистками из РФ. Подозреваемый уже задержан.
Шествие и митинг украинских националистов собрали в Киеве от двух до пяти тысяч человек. Подобные акции состоялись во Львове и Одессе.
Мифы о Первой мировой и симпатии к Степану Бандере: в пропаганде, активно используемой в ходе нынешнего конфликта на востоке Украины, оружием стала история.
Ночью на мюнхенском кладбище неизвестные опрокинули каменный крест на могиле Степана Бандеры.
Нелегитимными назвал предстоящие в мае досрочные выборы на Украине свергнутый президент этой страны Виктор Янукович. По его мнению, ультранационалисты намерены развязать гражданскую войну.
Высший административный суд Украины оставил в силе решения донецких судов, признавших незаконным присвоение Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героя Украины. Представители их потомков намерены подать апелляцию.
Лидер Организации украинских националистов Степан Бандера решением суда лишен посмертного звания Герой Украины. Через месяц суд будет решать вопрос о лишении этого же звания главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
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