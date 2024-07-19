В РФ супругов признали виновными в призывах к терроризму

Художница Анастасия Дюдяева и ее муж, ювелир Александр Доценко подкладывали к товарам в гипермаркете "Лента" открытки со стихами на украинском языке.

Супругов Александра Доценко и Анастасию Дюдяеву Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге признал виновными в призывах к терроризму в связи с тем, что они подкладывали к товарам в гипермаркете "Лента" на Таллинском шоссе открытки со стихами и высказываниями на украинском языке. Об этом сообщает издание "Медиазона" в четверг, 18 июля,

Ювелир Александр Доценко получил 3 года колонии-поселения, его жена художница Анастасия Дюдяева - 3,5 года. Кроме того, у них конфисковали принтер - "вероятное орудие преступления".

"Тексты рассказывали об украинцах и Степане Бандере, который практиковал подпольные и подрывные методы борьбы с властью. Кроме этого, были надписи о Владимире Путине", - уточняет онлайн-издание "Фонтанка".

Дело Анастасии Дюдяевой и Александра Доценко

Дюдяеву и Доценко задержали 25 января при участии ФСБ и ОМОНа в их доме в поселке Тайцы в Ленинградской области. Судебный процесс по существу дела начался 10 июня. Прокуратура требовала назначить обвиняемым по четыре года колонии общего режима.

Отбывание наказания в колонии-поселении является более мягким наказанием, чем в колонии общего режима. "В таких учреждениях осужденные не заперты в камерах, могут ездить на учебу и работу, общаться с близкими без ограничений по количеству свиданий, безлимитно получать посылки и передачи", - поясняет "Фонтанка" .

Время, проведенное в СИЗО, вычтут из назначенного супругам срока из расчета день за день. Однако Дюдяева и Доценко останутся в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга до отбытия срока и снятия судимости. В связи с этим их допустимые траты ограничат суммой в 10 000 рублей в месяц.

Дело Александры Скочичленко

В ноябре 2023 года петербургская художница Александра Сколчиленко получила семь лет колонии за то, что в одном из супермаркетов "Перекресток" она заменила ценники на листовки с информацией о войне России против Украины. Девушку осудили по статье о "фейках" об армии.