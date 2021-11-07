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Стамбул

ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 07.11.2021

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
DIYANET ISLERI BASKANI ERBAS, TWITTER HESABINDAN ACIKLAMADA BULUNDU. FOTO-ANKARA-DHA Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Schlagworte: Ali Erbas, diyanet Wo wurde das Bild aufgenommen?: Ankara Wann wurde das Bild aufgenommen?: 05.09.2020 Bildbeschreibung: Ali Erbas - Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

Ислам в Турции: что угрожает секуляризму 17.10.2021

Управление по делам религии в Турции становится все более могущественной структурой. Критики говорят о том, что его глава пытается ликвидировать четкое разделение между религией и государством.

Как белорус с инвалидностью отправился в кругосветку 16.09.2021

Месяц назад инвалид-колясочник, блогер и активист из Лиды Саша Авдевич отправился в кругосветное путешествие. На момент выхода видео Саша уже проделал путь из Тбилиси до Стамбула. Дальше его маршрут лежит через Грецию, Италию и Испанию на остров Тенерифе, где он планирует открыть инклюзивное кафе и отель. О том, как задумывалось и как проходит его путешествие, смотрите в эксклюзивном интервью DW.
(FILE) A file picture dated 24 March 2015 of the World Anti-Doping Agency (WADA) Anti-Doping Organization Symposium in Lausanne, Switzerland. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT (zu dpa-Meldung: «WADA-Report Teil zwei: Neue Enthüllung lässt IAAF noch mehr zittern»» vom 13.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | picture-alliance/dpa/J.C.Bott

Глава WADA и министр спорта РФ обсудили условия восстановления статуса РУСАДА 15.09.2021

На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.
ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 17: People watch on as a cargo ship passes by on the Bosphorus Strait on January 17, 2018 in Istanbul, Turkey. An ambitious canal project that would link the Mediterranean Sea and the Black Sea and a project Turkish President Recep Tayyip Erdogan has dubbed one of his crazy projects. unveiled its planned route this week amid controversy. The project dubbed Canal Istanbul would reduce marine traffic on the busy Bosphorus Strait. The Bosphorus is one of the world's busiest waterways. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Новый мегапроект Эрдогана: благо или вред для Стамбула? 26.06.2021

Канал "Стамбул", о начале строительства которого объявил президент Турции, соединит два моря и станет дублером Босфорского пролива. Но его строительство может обернуться экологической и экономической бедой для города.
A security guard stands in front of Istanbul's court house on July 3, 2020 during the trial of 20 saudi suspects accused in the murder of journalist Jamal Khashoggi in 2018 in Istanbul. - The trial in absentia of 20 Saudi suspects accused in the murder of journalist Jamal Khashoggi in 2018, including two former aides to Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, began in Istanbul on July 3, 2020. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

В Турции осуждена жительница Кельна Гёнюль Орс 24.06.2021

Суд в Стамбуле признал Орс виновной по всем пунктах по делу о протестной акции на корабле в Кельне в 2012 году. В Германии расследование в отношении активистки было прекращено.
Aretes beach in Toroni area in Halkidiki. The beach with the golden sand and transparent crystal-clear emerald water, typical for the Aegean Sea and the Mediterranean consist of 3 different bays. The coastline protected by rocky hills around is a hidden treasure for locals and tourists without the overcrowded summer scenes with the beach bars. Chalkidiki is a popular holiday destination, famous for the best beaches in the country driving distance, near the city of Thessaloniki. Greece is pushing for a COVID vaccination passport, so the country can receive tourists during the seasonal tourism period. The coronavirus pandemic hit hard the Greek tourism related business and travel industry. In February 2021, Travel and Leisure added the beach in the top â10 Secret Beaches in Europe to Add to Your Bucket Listâ, the secluded beaches in Europe offer all of the beautiful views and none of the crowds. Chalkidiki, Greece on August 14, 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

Куда поехать в отпуск белорусам в условиях авиаблокады 22.06.2021

Авиабилеты для туристов из Беларуси стали дороже, а Стамбул превратился в важнейший хаб для полетов в отпуск к морю. Перспективы отдыха в Крыму пока неясны.
Eine Sicherheitskraft Spürhund inspiziert mit einem Spürhund das Gepäck eines Ryanair-Flugzeuges. Belarussische Behörden hatten das Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht. An Bord der Maschine war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Lukaschenko international gesuchte Blogger Protassewitsch, der demnach in Minsk festgenommen wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

В Варшаву - через Стамбул, в Ригу - через Москву. Как белорусы выбираются из закрытой страны 03.06.2021

Сухопутная граница Беларуси уже полгода закрыта на выезд белорусскими властями. До 23 мая для пассажиров оставался открытым только воздушный коридор. После принудительной посадки борта Ryanair и этот путь перекрыт.
08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

"Аэрофлот" снял в июне с продажи билеты почти на все рейсы в Турцию 18.05.2021

Представители авиаперевозчика "Аэрофлот" поясняют, что будут разрешены только два рейса в неделю - по маршруту Москва-Стамбул.

***Archivbild 25.11.2018*** Thousands of people protest against violence against women and femicide (the intentional killing of females) through the streets of Madrid. Women have made several marches around the world, to fight against sexist violence. November 24, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Patricio Realpe/ChakanaNews/PRESSOUTH/NurPhoto)

Стамбульской конвенции 10 лет. Насилия над женщинами в Европе стало меньше? 11.05.2021

Подписав Стамбульскую конвенцию десять лет назад, европейские государства обязались бороться с домашним насилием и насилием в отношении женщин. Чего им удалось достичь за этот срок?

В Турции ждут туристов из России, Украины и Беларуси (10.05.2021) 10.05.2021

В Турции действуют жесткие ограничительные меры. Однако на туристов они не распространяются. Их здесь ждут с распростертыми объятьями.
German Foreign Minister Heiko Maas (R) and the Foreign Minister of Turkey Mevlut Cavusoglu give a joint press conference following their meeting in the foreign office in Berlin, Germany, on May 6, 2021. (Photo by ANNEGRET HILSE / POOL / AFP)

Глава МИД ФРГ заявил о возможности улучшения отношений с Турцией 06.05.2021

Главы МИД Германии и Турции на встрече в Берлине призвали вывести из Ливии иностранных наемников и продлить механизм гуманитарной помощи Сирии.
ISTANBUL, TURKEY - APRIL 11: Turkey's first hybrid engine that will be used in Moon Mission is being tested at Rocket Firing Center of DeltaV Space Technologies Inc. in Sile district of Turkey's Istanbul on April 11, 2021. Onur Coban / Anadolu Agency

Турция испытала гибридный двигатель ракеты для миссии к Луне 11.04.2021

Испытания турецкого ракетного двигателя прошли в районе Шиле близ Стамбула. Анкара рассчитывает осуществить миссию к Луне в два этапа, в 2023 и 2028 годах.

Против насилия: женщины Польши отстаивают свои права(09.04.2021) 08.04.2021

В Варшаве одобрили законопроект, который еще на один шаг приблизил страну к выходу из Стамбульской конвенции, - соглашения о борьбе с насилием против женщин. Как жительницы страны борются за свои права? Репортаж DW.
Protesters gather during a rally in Istanbul, Saturday, March 20, 2021. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan's overnight decree annulling Turkey's ratification of the Istanbul Convention is a blow to women's rights advocates, who say the agreement is crucial to combating domestic violence. Turkey was the first country to sign 10 years ago and that bears the name of its largest city. (AP Photo/Emrah Gurel)

В Управлении ООН призвали Турцию отказаться от решения выйти из Стамбульской конвенции 23.03.2021

Пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовала Анкаре провести консультации с гражданским обществом на фоне решения Турции выйти из конвенции, защищающей права женщин.

German Foreign Minister Heiko Maas and Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu (not pictured) address the media during a joint news conference after a meeting in Berlin, Germany July 2, 2020. Michael Sohn/Pool via REUTERS

Глава МИД ФРГ раскритиковал решение Турции выйти из Стамбульской конвенции 22.03.2021

По мнению Маса, выход Анкары из Конвенции, а также роспуск прокурдской Партии демократии народов посылают "абсолютно неправильные сигналы".

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