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В Стамбуле полиция задержала участников запрещенного прайда

Александра Иванова
1 июля 2024 г.

Как минимум 15 ЛГБТ-активистов, не пожелавших следовать запрету на проведение гей-парада в столице, были задержаны турецкой полицией.

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Полиция в ходе акции ЛГБТ-активистов в Стамбуле 30 июня 2024 года
Полиция в ходе акции ЛГБТ-активистов в Стамбуле 30 июня 2024 годаФото: Emrah Gurel/AP/picture alliance

В столице Турции Стамбуле в воскресенье, 30 июня, полиция задержала как минимум 15 человек, которые решили принять участие в гей-параде, несмотря на запрет властей на проведение мероприятия.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, незадолго до прибытия полиции на место акции участники прайда попытались скрыться. Задержания были проведены по результатам проверок на улицах. Полиция отказалась предоставить агентству комментарий на эту тему.

Запрет гей-парада в Стамбуле

Ранее в тот же день, 30 июня, пресс-служба офиса губернатора (мэра) Стамбула уведомила, что проведение гей-парада в столице разрешено не будет. Полицейские перекрыли центральные улицы города, чтобы воспрепятствовать шествию.

Как напоминает Reuters, Партия справедливости и развития (ПСР, AKP) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на протяжении последних десяти лет все более резко отзывалась об ЛГБТ-сообществе. С 2015 года в Турции запрещали ЛГБТ-парады "по соображениям безопасности". Между тем в офисе мэра Стамбула назвали "нелегальными" организации, призывающие к проведению гей-парадов.

На фоне запрета на проведение акции 30 июня активисты собрались в другом районе Стамбула - Суадие. По данным агентства AP, их было около ста человек. "Мы не устанем обманывать полицию, заставляя ее иметь с нами дело. Вы перекрыли все улицы и площади, вы остановили жизнь во всем городе. Но вы забыли, что мы пробьем дыру в камне, чтобы найти друг друга в случае необходимости", - заявил при этом один из представителей ЛГБТ-сообщества.

 

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