Самые красивые средневековые замки Германии

Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.
Где еще можно найти деревню на сотню-другую дворов, у которой есть право называться городом и иметь свой герб? Правда, средневековая стена со сторожевыми башнями и следы древних римлян здесь имеются.
Резиденция королей и курфюрстов, богадельня, тюрьма, психбольница, лагерь для военнопленных... У этого саксонского замка - богатый послужной список.
Где в Германии находится эксклав Великого Герцогства Люксембург?
Замок Нойбург на реке Инн в Баварии был построен в 1050 году. В него можно попасть из немецкого города Пассау, проехав километров восемь на велосипеде, или по пешеходному мостику из Австрии. Можно добраться и на машине.