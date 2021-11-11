Ковидный максимум в России и московское "нет" НАТО. DW Новости (19.10.2021)

В России 19 октября зафиксирован максимальный суточный показатель смертности от коронавируса. Свыше тысячи смертей, и так уже несколько дней подряд. Почему не так быстро идет вакцинация отечественным препаратом "Спутник V" и что не так с поставками российской вакцины за рубеж?