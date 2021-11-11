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Спутник

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Спутник".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

6652920 16.09.2021 A woman receives a dose of Russia's Gam-COVID-Vac, trade-named Sputnik V coronavirus vaccine, in the Gorelskaya outpatient clinic of the Tambov Central District Hospital, in the village of Goreloe, Tambov region, Russia. Alexey Suhorukov / Sputnik

Европейский сертификат со "Спутником"? Общего ответа у ЕС нет 11.11.2021

Евросоюз не признает российские вакцины, но для привитых "Спутником V" появилась возможность получить европейский COVID-сертификат в Италии и Австрии. DW поинтересовалась планами ФРГ.
Vaccinating children in the hospital. A syringe with a vaccine in the hands of a nurse. Light background.

Где и как белорусы могут привиться "западными" вакцинами? 08.11.2021

Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
Monica Strickland reacts with her daughter Madeleine, 11, and Son Liam, 6, after her kids received the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine during the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) at Rady's Children's hospital vaccination clinic in San Diego, California, U.S., November 3, 2021. REUTERS/Mike Blake

Прививка от ковида 05.11.2021

После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.
02.04.2021 YEKATERINBURG, RUSSIA - APRIL 2, 2021: Ampoules with the Gam-COVID-Vac Sputnik V COVID-19 vaccine are pictured at a mobile vaccination unit at an Okey hypermarket. The walk-in vaccination center offers free COVID-19 vaccines. Donat Sorokin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0FB550

Минздрав ФРГ: прививка "Спутником V" не освобождает от карантина 05.11.2021

Карантин при въезде в Германию из зон высокого риска заражения SARS-CoV-2 не коснется привитых одобренной в ЕС вакциной от COVID-19. Российский "Спутник V" - не в их числе, напомнили в Минздраве ФРГ.
July 8, 2021, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India: A health worker shows a Covaxin vial at Government vaccination centre, Ramleela Ground..In the last 24 hours 3,381,671 people were vaccinated against Covid-19 all over India, according to the Health Ministry Data. (Credit Image: © Pradeep Gaur/SOPA Images via ZUMA Wire

ВОЗ дала разрешение на экстренное применение антикоронавирусной вакцины из Индии 03.11.2021

Covaxin рекомендована к использованию для лиц от 18 лет. Ее эффективность ниже западных вакцин.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows a view of armored units and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Politico опубликовал спутниковые снимки войск РФ вблизи Украины 02.11.2021

По данным журнала Politico, снимки, сделанные в Ельне Смоленской области, указывают на переброску российских войск к украинской границе. В Киеве никакой концентрации сил РФ не заметили.
28/09/2021 Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley listens to a SenatorâÂÂs question during a Senate Armed Services Committee hearing on the conclusion of military operations in Afghanistan and plans for future counterterrorism operations, Tuesday, Sept. 28, 2021, on Capitol Hill in Washington. Photo by Patrick Semansky/Pool/ABACAPRESS.COM

Пентагон подтвердил испытания гиперзвуковой ракеты в КНР 28.10.2021

По словам главы американского генштаба, речь идет о прорывном испытании гиперзвукового оружия. По значимости генерал Милли сравнил его с запуском советского спутника в 1957 году.
Residents stand behind a strip of tape serving as a barrier as they gather outside a vaccination center looking to be inoculated with a second dose of the Sputnik V COVID-19 vaccine, in Caracas, Venezuela, Thursday, Sept. 16, 2021. The Venezuelan government is beginning rollouts of second doses following months of delays. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Почему Россия задерживает поставки "Спутника V" за рубеж 21.10.2021

Массовый экспорт "Спутника V" должен был прославить российскую науку и фармацевтику. Но к середине октября Россия поставила лишь 8% обещанных доз. В результате жители многих стран прививаются китайской альтернативой.
A medical staff displays the Sputnik V Covid-19 coronavirus vaccine during the launch of its first phase programme at Apollo Hospital in Hyderabad on May 17, 2021. (Photo by Noah SEELAM / AFP) (Photo by NOAH SEELAM/AFP via Getty Images)

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" 21.10.2021

В Российском фонде прямых инвестиций, занимающемся продвижением Sputnik V за рубежом, ожидают одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы. В Европе разрешение может быть получено в мае-июне 2022 года. 

Что не так с поставками российской вакцины за рубеж? (19.10.2021) 19.10.2021

По информации западных СМИ, более 60 стран, сделав заказ вакцины "Спутник V" у России на миллиард доз вакцины, получили гораздо меньше этого количества.

Ковидный максимум в России и московское "нет" НАТО. DW Новости (19.10.2021) 19.10.2021

В России 19 октября зафиксирован максимальный суточный показатель смертности от коронавируса. Свыше тысячи смертей, и так уже несколько дней подряд. Почему не так быстро идет вакцинация отечественным препаратом "Спутник V" и что не так с поставками российской вакцины за рубеж?
CHUVASHIA, RUSSIA - MAY 27, 2021: An ampoule with the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine against COVID-19 used by a medical team of the Vurnary Central District Hospital in a mobile health unit deployed in the village of Kyumel-Yamashi. Semyon Antonov/TASS

ЮАР не зарегистрировала "Спутник V" из-за опасений перед ВИЧ 18.10.2021

ЮАР не одобрила "Спутник V" из-за нехватки данных о безопасности российской вакцины. В стране опасаются возможного повышенного риска заражения ВИЧ у привитых мужчин.
- Aushang über Maskenpflicht in Belarus, Brest, Belarus, 2021

Коронавирус в Беларуси: рост заболеваемости, недоверие к "Спутнику" и поиск западной вакцины 12.10.2021

Впервые за все время пандемии в Беларуси введен обязательный масочный режим на всей территории страны. Означает ли это, что ситуация выглядит хуже, чем в первую волну COVID-19?
This picture taken on April 15, 2021, shows vials of Sputnik V coronavirus vaccine during Serbian President's visit to Belgrade's Torlak Institute, where the vaccine has been manufactured. - Moscow on April 14, 2021 announced the start of production of its Sputnik V coronavirus vaccine in Serbia, the first European country outside Russia and Belarus to begin manufacturing the jab. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

Суд: прививки "Спутником V" не дают право на сертификат ФРГ о вакцинации 01.10.2021

Истец привился от ковида в Москве и Сан-Марино вакциной из РФ и хотел получить в Германии сертификат о вакцинации. Ему отказали, так как "Спутник V" не сертифицирован в ФРГ. Суд согласился с властями.
6244611 18.05.2020 A medical worker wearing personal protective equipment (PPE) and a patient are pictured at a hospital for patients diagnosed with the COVID-19 infection, at Pirogov National Medical and Surgical Centre, in Moscow, Russia. Iliya Pitalev / Sputnik

В России - максимум смертей от ковида за сутки за всю пандемию 28.09.2021

Число летальных исходов от COVID-19 в России за последние 24 часа составило 852 человека. Это максимальный показатель за все время эпидемии коронавируса в РФ.
This picture taken on March 21, 2021, at the Belgrade fair vaccination centre in Belgrade, Serbia, shows vials of Covid-19 vaccines produced by (fromL) Sinopharm Group Co., Sputnik V, Pfizer Inc. and BioNTech SE and Oxford-AstraZeneca (India's Covishield). (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

Привитым "Спутником V" иностранцам могут запретить въезд в США 27.09.2021

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными ВОЗ или американским регулятором, пишет The Washington Post.
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