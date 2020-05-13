Способны ли мобильные приложения помочь в борьбе с SARS-CoV-2?

Мобильное приложение "Социальный мониторинг", введенное в Москве, позволяет следить, выполняют ли москвичи режим социальной изоляции. Многие его пользователи жалуются на технические сбои в работе программы, проблемы при регистрации и выписанные из-за этого необоснованные штрафы, наложение которых к тому же практически невозможно обжаловать.

Между тем в целом ряде странах, в их числе Германия, Франция, Великобритания и США, ведется работа по разработке приложений для мобильных телефонов, которые уведомляют о контакте с человеком, инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2. Сторонники подобных программ убеждены, что если ими будет пользоваться достаточное количество людей, это поможет предотвратить дальнейшее распространение пандемии.

Технологии для отслеживания передвижений людей, общавшихся с заболевшими COVID-19, сейчас создают такие IT-гиганты как Google и Apple. В то же время многие эксперты сомневаются в эффективности таких приложений и предупреждают об их опасности. Один из них - депутат Европейского парламента, эксперт Партии пиратов по вопросам сетевой безопасности и защиты личных данных Патрик Брайер (Patrik Breyer), с которым поговорила DW.

DW: Многие страны активно работают над созданием приложений для мобильных телефонов, с помощью которых можно будет отслеживать контакты людей, зараженных SARS-CoV-2. Вы выступаете против подобных приложений. Почему?

Патрик Брайер: Такие приложения эффективны не столько в сдерживании инфекции, сколько в отслеживании людей - хотя бы потому, что многие из тех, кто инфицирован вирусом, ими не пользуются. Было бы полнейшей иллюзией надеяться на то, что 60 процентов населения - или даже больше - установят на свои смартфоны эти приложения. В Сингапуре, у которого самый длительный опыт работы с такими технологиями, ими пользуются всего 20 процентов населения, в Австрии - всего пять. Поэтому польза от них весьма сомнительна - в отличие от опасности, которую они представляют для нашей частной жизни и основных прав.

- Но если для того, чтобы от этих приложений была польза, ими должны пользоваться не менее 60 процентов населения, может, их стоит активнее рекламировать?

Патрик Брайер

- Я думаю, что если бы люди действительно знали, какую опасность представляют эти приложения, они были бы гораздо осторожнее при их установке. Они опасны уже хотя бы потому, что их производители - Apple и Google - для установки таких программ вносят изменения в операционные системы всех смартфонов. И никто точно не знает, что именно они меняют, - они никому не дают в этом разобраться. Говорят, что это коммерческая тайна.

Потом, эти приложения вообще не стандартизированы внутри Евросоюза. Некоторые страны, к примеру Франция, хотят собирать личные данные пользователей на центральных серверах правительства, а не на децентрализованных. Многие размышляют о возможности сделать загрузку этого приложения обязательной. Это означает, что если вы соберетесь сходить в ресторан или отправиться в путешествие, вы обязаны будете скачать это приложение. И никто не спросит, хотите вы этого или нет.

- Но ведь Еврокомиссия настаивает на том, что пользование такими приложениями может быть только на добровольной основе, а данные должны храниться на децентрализованных серверах. Вы упомянули в качестве примера Сингапур, но подобными приложениями пользуются и в других азиатских странах. Вам не кажется, что это возымело определенный эффект?

- Не думаю, что, допустим, Китай должен быть примером для подражания. Там царит авторитарный режим, который злоупотребляет этой технологией для наблюдения за населением, сажает людей в тюрьмы и угнетает меньшинства. Я уверен, что для того, чтобы справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, необходимы достаточное количество защитных средств и хорошо подготовленная система здравоохранения. Кроме того, нам нужно достаточно тестов. Пока что этого всего довольно часто не хватает. Нам нужны также доступные вакцины. И мы должны подготовиться к будущим пандемиям. А разработка новых технологий не поможет устранить все эти пробелы.

- Новая технология предусматривает, что зараженный SARS-CoV-2 человек должен будет уведомить об этом приложение - и тогда все, с кем он контактировал в течение последних двух-трех недель, будут предупреждены. Это означает, что один инфицированный вирусом может отправить в карантин до сотни других людей. Вы думаете, что все, кому придет такое сообщение, действительно прислушаются к этому сигналу тревоги?

- Существует довольно высокая вероятность того, что это приложение будет рассылать ошибочные уведомления. Это означает, что для многих людей, которые будут их получать, риск заражения был минимален. Возможно, они просто живут по соседству с тем, кто заразился, или разговаривали с ним через стеклянную стену, или сидели к нему спиной. Но приложение зафиксирует все эти случаи. Поэтому исследования показывают, что гораздо эффективнее просто обзвонить по телефону всех, с кем общался инфицированный человек, - так, как это делается до сих пор.

- Может, стоит совместить электронные сообщения с работой специально обученных "скаутов" в отделах здравоохранения, чтобы уменьшить расходы на персонал для отслеживания цепочки контактов тех, кто заразился коронавирусом?

- Возможно, эти приложения и предназначены для экономии расходов на персонал. Там, где для работы действительно нужны люди, хотят сэкономить. Но риск состоит в том, что людям будет приходить огромное число ошибочных уведомлений, которые будут вселять неуверенность и, возможно, даже спровоцируют панику.

Еще одна опасность заключается в том, что люди привыкают к тому, что их разговоры постоянно записывают, а их самих контролируют. Опасно также, что эти данные могут использоваться полицией или спецслужбами для того, чтобы ввести карантин, - как это и происходит в некоторых странах. А технология Bluetooth позволяет вести слежку в магазинах даже в режиме офлайн.

- Многие говорят, что их не интересует защита данных, если таким образом можно предотвратить распространение инфекции. Дескать, мобильный телефон и без того знает все о своем владельце - куда тот ходит, когда ложится спать, в какой он физической форме. Может, об этом действительно больше не стоит беспокоиться?

- Нет никаких доказательств и примеров того, что такое приложение внесло бы решающий вклад в обуздание инфекций. Напротив, проведенное в Великобритании исследование показывает, что гораздо эффективнее, когда цепочки контактов инфицированных вирусом людей отслеживаются человеком. Я считаю, что, когда речь идет о нашем здоровье, мы должны не сокращать расходы, а оплачивать работу персонала, необходимого для защиты людей.

Патрик Брейер - член Европейского парламента с 2019 года. Один из четырех евродепутатов от Партии пиратов, главными темами политики которой являются сетевая политика, оцифровка и защита личных данных. До того как стать депутатом Европарламента, Брейер был судьей в земельном суде города Киль и депутатом ландтага федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

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