Спорт на карантине: бесплатные тренировки от немецких чемпионов

Одни пользователи соцсетей жалуются на то, что после пандемии им будет нелегко избавиться от лишнего веса. Другие действуют и делятся с друзьями и подписчиками опытом! Не остаются в стороне и известные немецкие спортсмены. Они предлагают своим поклонникам в Instagram вместе заняться спортом или дают советы, как лучше в домашних условиях поддержать физическую форму. А кое-кто даже устраивает соревнования и проводит конкурсы.

Вам наша подборка спортивных ссылок может пригодиться, даже если вы не знаете немецкого языка. Просто повторяйте упражнения!

Челлендж от футболиста Тони Крооса

Полузащитник сборной Германии по футболу Тони Кроос (Toni Kroos) в своем аккаунте в Instagram (а это почти 24 миллиона подписчиков!) объявил двухнедельный челлендж. "Я каждый день буду показывать вам упражнения c футбольным мячом, а вы можете дома их повторять и присылать мне свои видео. Используйте для этого хештег #TonisHomeChallenge. Самые интересные я будут репостить у себя. Ежедневно лучший из вас станет обладателем специального приза", - пообещал немецкий футболист.

Под вышеназванным хештегом опубликовано уже более 3000 видео, герои которых - как дети, так и люди почтенного возраста. Свои видео присылают фанаты со всего мира, в том числе - из России.

Тренировки дома от гимнаста Хамбюхена

Секретами ежедневных тренировок в домашних условиях с фанатами делится в своем профиле в Instagram и известный немецкий гимнаст, олимпийский чемпион Фабиан Хамбюхен (Fabian Hambüchen).

Разумеется, такие нагрузки не каждому подойдут, но кое-какие отдельные упражнения - очень даже, пишут поклонники спортсмена в своих комментариях.

Баскетболисты Берлина - фитнес для детей и школьников

Баскетбольный клуб Берлина “Альба” (ALBA), который неоднократно завоевывал титул чемпионов Германии, предлагает во время карантина дошкольникам и учащимся школ разных возрастов бесплатные почасовые занятия спортом под руководством профессиональных тренеров в своем YouTube-канале.

С понедельника по пятницу в девять утра - занятия для дошкольников, по понедельникам, средам и пятницам в 15 часов - для школьников младших классов, а по вторникам и четвергам в 15:00 - для старшеклассников.

Немецкая фигуристка катается на велосипеде

Таня Шевченко (Tanja Szewczenko), немецкая фигуристка c украинскими корнями, трехкратная чемпионка Германии, а сегодня - модель, актриса и телеведущая, на своей странице в Instagram делится на примере своих занятий с дочерью, чем и как в условиях карантина занять своих детей.

Пожалуй, больше всего дочери нравится быть в роли парикмахера. У нее теперь новая мечта - стать стилистом, делится со своими подписчиками Таня Шевченко. Занятия спортом для мамы Тани и ее дочери Йоны обязательны: они вместе каждый день катаются на велосипедах на свежем воздухе!

Йога в онлайн-режиме

Для немецких любителей йоги есть немало предложений в интернете. К примеру, кельнский клуб The Yogaloft Cologne предлагает аж 22 разных онлайн-курса йоги в неделю. Для занятий йогой с инструкторами желающие должны зарегистрироваться на платформе Zoom, чтобы заниматься йогой дома. Сайт кельнских онлайн-курсов рад всем - вне зависимости от города и страны проживания.

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