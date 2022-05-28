Спорт в Казахстане: что изменилось после январских протестов

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В Казахстане после январских волнений среди спортсменов и тренеров появились свои консерваторы и либерально настроенные оппозиционеры. Между ними идут ожесточенные споры.
Ситуация в казахстанском спорте на протяжении многих лет была вне поля зрения широкой общественности страны. Население реагировало лишь на периодически возникающие скандалы, связанные с употреблением спортсменами допинга, либо совершенными ими уголовными преступлениями. Не последнюю роль в этом играла и позиция руководителей этих официально "общественных организаций", которые публично старались не заострять внимание на возникающие в казахстанском спорте проблемы.
"Казахстанский спорт - это больше политика и бизнес для лидеров около элитных группировок", - заметил в беседе с DW ныне независимый политолог, а в прошлом руководитель департамента внутренней политики акимата (мэрии) Алматы Санжар Бокаев. Он признался, что в силу закрытости казахстанских спортивных федераций плохо разбирается в существующих у них проблемах. Но при этом согласился с распространенным в обществе мнением, что выборы президентов спортивных общественных объединений и назначение чиновников от спорта всегда под присмотром руководства страны.
Конфликты в казахстанском спорте начались сразу после завершения Олимпиады в Токио, по итогам которой Казахстан оказался на 83-м месте из 206 стран. Тогда среди спортсменов и тренеров олимпийских видов спорта стало популярным мнение, что именно вмешательство чиновников в их деятельность и привело к самому худшему результату за всю историю участия Казахстана в летних Олимпийских играх с 1992 года.
"Провал на Олимпиаде был закономерен. Почти все спущенные сверху руководители федераций игнорировали мнение тренеров, рейтинги спортсменов не учитывали. Часто приходилось ездить на соревнования за свой счет. А любое высказанное недовольство грозило увольнением "оппозиционеров", - рассказала DW тренер казахстанской сборной, не рискнувшая назвать ни свое имя, ни вид спорта, который она представляет, поскольку и сейчас еще может "оказаться на улице".
По ее словам, после трагических январских событий в Алматы число "мятежников" в казахстанском спорте значительно выросло. "Сразу после Олимпиады все внимательно следили за ситуацией вокруг федерации тяжелой атлетики. Там спортсмены подняли шум в связи с практиковавшимся насилием, отъемом денег и подлогом допинг-проб. А после января вообще все сорвалось - скандал у фигуристов, непонятная ситуация у борцов, волейболистов, пятиборцев, хоккеистов, стрелков. Сейчас наблюдается кризис у фехтовальщиков", - поделилась своими наблюдениями с DW заслуженный тренер Казахстан.
Спусковым крючком, который позволил все чаще задавать неудобные вопросы, вроде "на что именно спортивные федерации расходуют получаемые из госбюджета и НОК средства?", стало отстранение от занимаемых должностей, а в ряде случаев и задержание спецслужбами, связанных с семьей Нурсултана Назарбаева чиновников и бизнесменов.
К примеру, по подозрению в "хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе" в следственный изолятор помещен бывший сват Дариги Назарбаевой, один из богатейших людей страны - предприниматель Кайрат Боранбаев, который все еще значится президентом Паралимпийского комитета РК и членом исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола.
Во главе Федерации баскетбола остается муж Алии Назарбаевой Димаш Досанов, которого после январских событий вынудили уйти в отставку с поста главы национальной компании "КазТрансОйл". По-прежнему руководителями казахстанских спортивных федераций являются экс-премьер Аскар Мамин (хоккей), занимавший ранее самые высокие посты в стране друг Нурсултана Назарбаева Нуртай Абыкаев (волейбол), бывший министр нефти и газа Сауат Мынбаев (греко-римская и вольная борьба). Наконец, президентом Национального Олимпийского комитета (НОК) является женатый на средней дочери елбасы - Динаре миллиардер Тимур Кулибаев, до января контролировавший почти всю нефтегазовую отрасль Казахстана.
Впрочем, популярный в Казахстане телекомментатор и спортивный аналитик Сергей Райлян не совсем согласен с мнением, что январские события повлияли на настроения спортивной общественности. Согласившись с тем, что после января многие федерации действительно лишились своих руководителей, он вместе с тем заметил, что многие из них играли роль свадебных генералов.
"Скорее можно говорить о попытках передела влияния. Есть руководство федераций, есть люди, которые недовольны их работой. Поскольку у нас в спорте сейчас, мягко говоря, не очень хорошие результаты, оппозиция стала набирать силу. Есть и еще один немаловажный момент - НОК потерял свое прежнее влияние, а контроль над развитием отечественного спорта пытается взять министерство культуры и спорта", - отметил Сергей Райлян, обратив внимание DW на то, что финансовые потоки уже пошли через правительственные структуры.
Прокомментировал Сергей Райлян и другую тему, которая в казахстанском спорте приобрела актуальность после введения международных санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси. Пусть не очень активно, но разговоры о том, что многие из них, вероятно, останутся в Казахстане уже появились. К тому же ряд спортсменов из России ранее уже получили гражданство Казахстана и в настоящий момент выступают за Казахстан в теннисе, тяжелой атлетике, вольной борьбе и пятиборье. В этой связи Райлян допускает, что некоторые белорусские и российские спортсмены могут действительно получить паспорт граждан Республики Казахстан. "Правда я не думаю, что будет какой-то ажиотаж и большой приток. Во всяком случае, сейчас этого процесса не наблюдается. Время покажет. Ведь никто не знает, как повернется геополитическая ситуация из-за всех этих страшных событий в Украине", - подчеркнул популярный в Казахстане спортивный аналитик.
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