 Спецслужбы Запада обвинили КНР в сокрытии данных о вспышке COVID-19 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2020

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Мир

Спецслужбы Запада обвинили КНР в сокрытии данных о вспышке COVID-19

Китай намеренно уничтожал сведения о вспышке коронавируса в Ухане. К такому выводу пришли спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В лаборатории в Ухане

В лаборатории в Ухане

Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в провинции Ухань в конце 2019 года в "посягательстве на международную прозрачность", жертвами которого десятки тысяч людей. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила лондонская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом "Пяти глаз" ("Five Eyes"), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В документе говорится, что правительство Китая, "создавая угрозу для других стран", скрывало любые новости о появлении коронавируса, принуждая врачей к молчанию или похищая их, уничтожая данные о вирусе в лабораториях и отказываясь предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Эксперименты с коронавирусом

Из доклада следует, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых из лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов, которые могут передаваться от летучих мышей к человеку и не поддаются лечению.

Речь идет о группе ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая в 2013 году провела исследование образцов фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Они выяснили, что как минимум один из примерно 50 вирусов, обнаруженных в образцах, на 96 процентов генетически схож с вирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.

Ученые также провели исследования по синтезу коронавирусов, подобных SARS, чтобы установить, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим. Это исследование, проведенное в ноябре 2015 года совместно с университетом штата Северная Каролина, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.

Разногласия в западных спецслужбах

Как отмечает Daily Telegraph, между спецслужбами, входящими в альянс "Пять глаз", возникли разногласия по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В то время как австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что соответствует официальной версии властей КНР, американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств, в том числе ЦРУ и ФБР, пока не определилось с окончательными выводами о происхождении вируса, однако скептически относится к австралийской версии.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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    Автор: Наталья Позднякова


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