Социальная сеть "В контакте"

"В контакте" нашли фото из колонии с убийцей Бориса Немцова

Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Он находится в колонии для бывших силовиков в Иркутске. Фотографии с застолья с участием Дадаева нашли в социальной сети.