Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Социальная сеть "В контакте"

This photo illustration taken on March 22, 2018 shows a woman looking at Social Networking applications Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Twitter, Messenger and Linkedin on a smartphone in Kuala Lumpur. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Роскомнадзор формирует единый реестр социальных сетей 22.09.2021

Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: A hand holding a smarthphone showing the logo of the VK (Vkontakte) social network, in front of a computer screen. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582 St Petersburg Russia November 21 2016 a Hand Holding a showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network in Front of a Computer Screen Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582

Соцсеть "В контакте" заблокировала страницы сторонников Навального 21.09.2021

Руководство "В контакте" сослалось на решение Генпрокуратуры от 23 июля, по которому в реестр запрещенных был внесен, среди прочих, Youtube-канал Любови Соболь.
Symbol für Gerichtsentscheidung

Военный суд отправил на принудительное лечение активиста из Иркутска 26.07.2021

Дмитрия Надеина обвиняют в "оправдании терроризма" из-за поста в соцсети "В контакте", посвященного теракту в здании ФСБ в Архангельске.

12.04.2021 Feminist activist and artist Yulia Tsvetkova leaves after a court session in Komsomolsk-on-Amur, Russia, Monday, April 12, 2021. A Russian court on Monday opened the trial of Yulia Tsvetkova charged with disseminating pornography after she shared artwork depicting female genitalia online -- a case in line with the Kremlin’s conservative stance promoting “traditional family values.” (AP Photo/Alexander Permyakov)

ЛГБТ-активистка Цветкова объявила голодовку протеста 01.05.2021

Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в соцсети "В контакте". Активистка требует ускорить рассмотрение дела, чтобы позволить ей защищаться всеми законными способами.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: Glasses in front of a computer screen showing the logo of the VK (Vkontakte) social network. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038585 St Petersburg Russia November 21 2016 Glasses in Front of a Computer Screen showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038585

Суд в Петербурге оштрафовал "В контакте" на 1,5 млн за пост о митинге 09.03.2021

Команда "В контакте" в течение суток не удалила по требованию Роскомнадзора пост с призывом к участию в протестах. Соцсеть обжалует назначенный судом штраф.
14.01.2019, China, Ji'nan: --FILE--A netizen uses the mobile app of Tik Tok, an overseas iteration of short video app Douyin, of Beijing Bytedance Technology Co Ltd, in Ji'nan city, east China's Shandong province, 14 January 2019. A small game called yinyueqiuqiu (music bound ball) was released by Chinese TikTok, also called Douyin, on Monday, the first in-app mini game released by the popular video-sharing platform. The design of the game is similar to that of WeChat's mini games, which are light casual games that allow users to play directly in the app. Bytedance, to which TikTok is affiliated, introduced in-app mini-programs for the first time last year. But as the first mini-game that marks TikTok's initiative into in-app games, the new in-app game looks like many of the existing mini-games developed in WeChat. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

Роскомнадзор вызвал представителей TikTok, Facebook, Telegram и "В контакте" 30.01.2021

Представители соцсетей вызваны в Роскомнадзор за то, что не удаляли "призывы к участию" в протестах. Twitter, Instagram, YouTube избежали вызова. Сервисам грозят гигантские штрафы.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: Glasses in front of a computer screen showing the logo of the VK (Vkontakte) social network. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038585 St Petersburg Russia November 21 2016 Glasses in Front of a Computer Screen showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038585

В Украине поставят на учет пользователей соцсети "В контакте" 25.09.2020

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, граждане страны, продолжающие распространять запрещенный российский контент, будут иметь дело с Национальной полицией.
20.12.2018 Dutch Minister of Foreign Affairs Stef Blok looks on during the debate about spying by Russia, at the Senate, The Hague, on December 20, 2018. (Photo by Remko de Waal / POOL / AFP) / Netherlands OUT - Belgium OUT (Photo credit should read REMKO DE WAAL/AFP/Getty Images)

Глава МИД Нидерландов "шокирован" отравлением Навального 03.09.2020

В Европе говорят о едином европейском ответе на отравление Алексея Навального. Глава МИД Нидерландов заявил, что находится в контакте с немецкими властями.

8. März Zaur Dadayev, charged with involvement in the murder of Russian opposition figure Boris Nemtsov, speaks inside a defendants' cage in Moscow, March 8, 2015. Two men have been charged with involvement in the murder of Russian opposition figure Boris Nemtsov, the spokeswoman for a Moscow court told reporters on Sunday. The two charged are Anzor Gubashev and Dadayev, said Anna Fadeyeva, spokeswoman for the Basmanny district court. REUTERS/Tatyana Makeyeva (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

"В контакте" нашли фото из колонии с убийцей Бориса Немцова 12.02.2020

Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Он находится в колонии для бывших силовиков в Иркутске. Фотографии с застолья с участием Дадаева нашли в социальной сети.
Russian President Vladimir Putin is seen on screen as he delivers his annual state of the nation address to the Federal Assembly in Moscow, Russia January 15, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY

Житель Вологодской области оштрафован за нецензурное оскорбление Путина 05.02.2020

Юрий Шадрин дважды опубликовал в соцсети "В контакте" посты, в которых ненормативной лексикой выразил свое отношение к Владимиру Путину.
12.02.2019, Bayern, München: Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt nach der Kabinettssitzung eine Pressekonferenz in der Staatskanzlei. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Премьер-министр Баварии поддержал санкции против России 28.01.2020

Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер считает, что западные санкции в отношении Кремля показали свою действенность. Вместе с тем Германия должна оставаться в контакте с Россией.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: A hand holding a smarthphone showing the logo of the VK (Vkontakte) social network, in front of a computer screen. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582 St Petersburg Russia November 21 2016 a Hand Holding a showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network in Front of a Computer Screen Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582

Без "В контакте" и Mail.ru: что дала блокировка российских сайтов в Украине? 16.12.2019

Правозащитники называют блокировку в Украине российских сайтов - таких, как "В контакте" и Mail.ru - неэффективной. Они советуют властям в Киеве разработать новый механизм противодействия российской пропаганде.

A man carries steps as he walks past one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/Kudryavtsev

Суд оштрафовал главу "Международного Мемориала" по закону об "иноагентах" 16.12.2019

Тверской суд назначил два штрафа по 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" в группе "В контакте" и в Youtube-канале "Международного Мемориала".
23.7.2015 *** Polish prepper Adolf Kudlinski shows his weapon collection in his home in Orzechowka village, southern Poland, 23 July 2015. Adolf Kudlinski is a Polish prepper. Preppers are people aware of threats in the modern world, focused on preparedness for various worst-case scenarios and prepared to face these threats. Mr. Kudlinski, as he emphasizes, prepares himself not for the end of the world, but he wants to be prepared only for possible natural disasters, environmental disasters or war. On his farm, he collects tools and supplies, breeds goats and chickens, grows vegetables, has an underground shelter, a blacksmith's workshop and a bread oven. Adolf Kudlinski, as he says, is self-sufficient. PAP/MICHAL WALCZAK POLAND OUT Copyright: picture-alliance/PAP/M. Walczak

Немецкие препперы в группе в соцсети "В контакте" готовятся к гражданской войне в ФРГ 15.11.2019

В российской социальной сети "В контакте" создана немецкоязычная группа, участники которой обсуждают методы выживания в Апокалипсисе и подготовку к войне с мигрантами и мусульманами в ФРГ, сообщает Spiegel Online.
5610289 15.08.2018 Maria Motuznaya charged with extremism and offending religious communities by images posted in Vkontakte during a hearing at the Industrialny District Court of Barnaul. Alexandr Kryazhev / Sputnik Foto: Alexandr Kryazhev/Sputnik/dpa |

Блогер Мотузная отсудила у России 100 тысяч рублей 22.07.2019

Блогер требовала от государства 1 млн рублей, но в своем Twitter назвала решение суда "победой". Против Мотузной были возбуждены два уголовных дела.
29.04.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - APRIL 29, 2019: Russia's President Vladimir Putin at a ceremony to award Hero of Labour of the Russian Federation medals, at the Moscow Kremlin. Vyacheslav Prokofyev/TASS Foto: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa |

Жителя Вологодской области оштрафовали за пост о "не сказочном" Путине 07.06.2019

Юрий Шадрин из села Верховажье Вологодской области признан виновным в оскорблении президента РФ из-за статуса в соцсети "В контакте" с фразой "Путин ****** не сказочный, а реальный" .
Показать еще