Социальная сеть "В контакте"

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Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
Руководство "В контакте" сослалось на решение Генпрокуратуры от 23 июля, по которому в реестр запрещенных был внесен, среди прочих, Youtube-канал Любови Соболь.
Дмитрия Надеина обвиняют в "оправдании терроризма" из-за поста в соцсети "В контакте", посвященного теракту в здании ФСБ в Архангельске.
Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в соцсети "В контакте". Активистка требует ускорить рассмотрение дела, чтобы позволить ей защищаться всеми законными способами.
Команда "В контакте" в течение суток не удалила по требованию Роскомнадзора пост с призывом к участию в протестах. Соцсеть обжалует назначенный судом штраф.
Представители соцсетей вызваны в Роскомнадзор за то, что не удаляли "призывы к участию" в протестах. Twitter, Instagram, YouTube избежали вызова. Сервисам грозят гигантские штрафы.
Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, граждане страны, продолжающие распространять запрещенный российский контент, будут иметь дело с Национальной полицией.
В Европе говорят о едином европейском ответе на отравление Алексея Навального. Глава МИД Нидерландов заявил, что находится в контакте с немецкими властями.
Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Он находится в колонии для бывших силовиков в Иркутске. Фотографии с застолья с участием Дадаева нашли в социальной сети.
Юрий Шадрин дважды опубликовал в соцсети "В контакте" посты, в которых ненормативной лексикой выразил свое отношение к Владимиру Путину.
Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер считает, что западные санкции в отношении Кремля показали свою действенность. Вместе с тем Германия должна оставаться в контакте с Россией.
Правозащитники называют блокировку в Украине российских сайтов - таких, как "В контакте" и Mail.ru - неэффективной. Они советуют властям в Киеве разработать новый механизм противодействия российской пропаганде.
Тверской суд назначил два штрафа по 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" в группе "В контакте" и в Youtube-канале "Международного Мемориала".
В российской социальной сети "В контакте" создана немецкоязычная группа, участники которой обсуждают методы выживания в Апокалипсисе и подготовку к войне с мигрантами и мусульманами в ФРГ, сообщает Spiegel Online.
Блогер требовала от государства 1 млн рублей, но в своем Twitter назвала решение суда "победой". Против Мотузной были возбуждены два уголовных дела.
Юрий Шадрин из села Верховажье Вологодской области признан виновным в оскорблении президента РФ из-за статуса в соцсети "В контакте" с фразой "Путин ****** не сказочный, а реальный" .
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