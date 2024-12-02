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За 14 лет в РФ возбуждены более 30 тысяч дел за посты в Сети

Евгений Жуков
2 декабря 2024 г.

С 2010 года в России возбуждены более 1000 уголовных дел за публикации в соцсетях, репосты и прочую онлайн-активность. За 14 лет число статей, по которым преследуют пользователей, увеличилось в пять раз.

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Иконки соцсетей на экране смартфона
Основным донором дел за активность в интернете для российских силовиков стала соцсеть "В контакте"Фото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

С начала 2010-х годов до настоящего времени в России были возбуждены более 30 тысяч дел за интернет-активность, причем более 1000 из них - уголовные. Такие данные содержатся в исследовании "Новой газеты Европа", результаты которого опубликованы в понедельник, 2 декабря.

Издание отмечает, что за рассматриваемый период значительно увеличилось число статей, по которым пользователей преследуют за высказывания онлайн, - с 5 до 25, более половины из них - уголовные. "Если в 2010 году людей судили в основном за пропаганду наркотиков, экстремизм и призывы к терроризму, то сейчас вне закона "пропаганда ЛГБТ", антивоенная позиция, призывы к сепаратизму и многое другое", - говорится в публикации.

Согласно исследованию, россиян активно преследуют за нацистскую символику, песни чеченского исполнителя Тимура Муцураева, воевавшего на стороне сепаратистов, воровские звезды и другую символику субкультуры "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), ролики Алексея Навального, лозунг "Нет войне" и другой контент.

Рекордным по преследованиям за активность в Сети стал год вторжения в Украину, 2022-й: в течение его число протоколов за антивоенную позицию перевалило за 2000. На военное время пришлось более трети всех протоколов за интернет-высказывания, а размер штрафа с начала полномасштабной войны в Украине вырос вдвое. В 2024 году в 10 процентах случаев суды арестовывали обвиняемых в среднем на девять дней - это максимум с 2010 года.

Главный источник дел - "В контакте"

Основным "донором" дел за интернет-активность стала соцсеть "В контакте" - 20 тысяч административных и почти 450 уголовных. "Новая газета Европа" указывает, что после перехода этой сети в 2014 году под контроль Алишера Усманова у силовиков появился неограниченный доступ к личным данным пользователей.

После "В контакте" по числу заведенных дел следуют Telegram (2000 административных и 254 уголовных) и "Одноклассники" (1000 и 23 соответственно).

"Telegram - это безумно дырявая вещь, которая служит одним из основных доноров для уголовных дел в России. По сути, это "В контакте - 2", - приводятся в статье слова адвоката Евгения Смирнова. Даже обезличенные Telegram-аккаунты силовики регулярно деанонимизируют. В этом им помогают им в этом слитые базы данных, а также разные системы для деанонимизации, такие как "Глаз бога" и "Инфосфера".

Кроме того, силовики находят обвиняемых по доносам и при досмотре в международных аэропортах, указывают журналисты. Они дают живущим в России несколько советов, как обезопасить себя в интернете: в частности, настроить двухфакторную авторизацию, не пользоваться "В контакте", а также российскими почтовыми и облачными сервисами, завести второй обезличенный Telegram-аккаунт и несколько почтовых адресов.

 

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