Запрет ученым в Украине на источники из РФ. Что не так?

После исключения из школьной программы зарубежной литературы произведений российских и советских авторов в Украине взялись за науку. Верховная рада проголосовала за законопроект о запрете использовать в научных работах и образовательных материалах для высших учебных заведений ссылки на российские источники.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов из фракций "Голос" и "Европейская солидарность". Документ депутаты уже рассмотрели в первом чтении. В пояснительной записке авторы законопроекта аргументируют тем, что Российская Федерация является авторитарным государством без свободы слова и академической свободы, где образовательная и научная деятельность неразрывно связаны с государственной пропагандой и часто выступают инструментом этой пропаганды. Депутаты подчеркивают, что использование учебной и научной литературы, созданной в России, представляет собой угрозу для образовательной и научной сферы Украины.

Борьба с имперскими нарративами РФ и влиянием России в науке

"Научные исследования и соответствующие источники информации РФ не являются качественными, поскольку их подстраивают, чтобы они не противоречили общей государственной пропаганде или даже подтверждали распространяемые ею тезисы. Как следствие, российские академические тексты несут в себе угрозу пропаганды, распространяя согласованные российской властью взгляды на общество, историю, культуру и т.д.", - говорится в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта, депутат из фракции "Голос", бывшая заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун указывает на то, что большая часть российских ученых поддерживает нынешнюю политику российского президента Владимира Путина. В этой связи она напоминает о соответствующем обращении российского союза ректоров к кремлевскому лидеру в марте этого года. По мнению Совсун, запрет использовать в образовательных материалах и научных работах русскоязычные источники и ссылки на российских авторов поможет прекратить распространение имперских нарративов РФ и в конце концов избавиться в науке от влияния России.

Нехватка учебников для высшей школы на украинском языке

"Мы много усилий потратили на дискуссии, есть ли в украинской школе место для Толстого и Достоевского. Но "русский мир" затаился в значительно менее заметных текстах - в учебных программах украинских университетов. Это огромная проблема, что украинские дети учатся одиннадцать лет на украинском языке, поступают в украинский университет на первый курс, а там им дают учебники по высшей математике на русском - и студент по факту должен учиться на русском", - в разговоре с DW критикует Совсун сложившуюся практику.

Однако сразу после голосования за законопроект в Раде преподаватели университетов подвергли критике инициативу, указывая на то, что проблема не в языке преподавания, а в политике государства по поддержке науки и издании учебников на украинском языке. "Что делать с математикой? Литературы на украинском 0,0001% от потребности. Издатели категорически отказываются выдавать что-то другое, кроме как для возраста до 8 лет, ГДЗ (готовые домашние задания. - Ред.) и ВНО (задание для внешнего независимого оценивания. - Ред.)", - написала старшая научная сотрудница Института математики НАН Украины, кандидат физико-математических наук Ирина Егорченко в социальной сети Facebook под постом Инны Совсун о принятии законопроекта в первом чтении.

"Украинских учебников по точным наукам просто нет, потому что нет специалистов международного уровня по этим темам, чтобы их написать или хотя бы перевести. Поэтому используем советские, которые были переизданы в России. Что делать с учебником по теоретической физике Ландау и Лифшица? Это учебник по основам. И Ландау, и Лифшиц преподавали в Харьковском университете и писали по-русски. Так нам не использовать теперь их учебник?", - спрашивает ученый и преподаватель Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Иван Ковалец, специализирующийся на моделировании атмосферы.

Депутат Совсун признает, что многие годы Украина не финансировала издание или хотя бы перевод учебников для университетов - и нынешний законопроект имеет цель это исправить. Поэтому ко второму чтению депутаты готовят поправки, в которых поручат правительству в следующем году выделить из Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта деньги на перевод и печать профессиональной литературы для обучения в университете. При этом, говорит Совсун, запрет на использование российских учебников вступит в силу только через пять лет, чтобы за это время подготовить качественный перевод или выпуск новых учебников.

Ученые не понимают, почему депутаты вмешиваются в исследования

Впрочем, больше всего резонанса среди ученых в Украине вызвала инициатива депутатов по запрету цитирования российских авторов в научных работах. В варианте законопроекта, который проголосовали депутаты в первом чтении, написано, что работы украинских ученых не могут содержать ссылки на источники информации, созданные на территории России, на русском языке, гражданином России или юридическим лицом, зарегистрированным на территории России, или конечным бенефициарным владельцем которой является резидент РФ. В то же время, законопроект позволяет использовать источники информации для иллюстрирования и критического анализа происходящих в России явлений, но "при условии критического анализа этих источников".

Многих украинских научных работников такой подход депутатов возмутил. Они не понимают, почему вопрос подбора источников информации для научных исследований должен быть предметом законодательного регулирования. "Я изредка обращаюсь к российским источникам, но там есть уникальные измерения в моей сфере, например о Северном Ледовитом океане или климатологических измерениях на такой обширной территории. Так что, их не принимать во внимание? - спрашивает преподаватель КПИ Ковалец. - Может, нам и от прогноза погоды отказаться, потому что эти метеорологические прогнозы состоят в том числе и из измерений в России. Если у России получаются хорошие результаты и исследования, почему это не использовать?"

Ученые-историки, в свою очередь, озадачены, что из-за законодательных новшеств не смогут ссылаться на документы и архивы созданные в СССР и Российской империи.

Ученые также критикуют, что депутаты фактически хотят регулировать их совместную научную деятельность с другими учеными. "У нас есть совместная работа с коллегой из Хьюстона, который там работает 30 лет, но не отказывался от российского гражданства. Работа, конечно, на английском в крутом журнале Science, посвящена молекулярной биофизике и, конечно, не имеет никакого отношения к имперской политике, войне и пропаганде. С какого испуга я не смогу ссылаться на свою собственную работу в своей профессиональной деятельности? Только потому, что у кого-то из соавторов есть российский паспорт?", - отметил ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский в своем комментарии к сообщению Инны Совсун в Facebook.

С этим согласен и киевский эксперт по вопросам высшего образования Владимир Бахрушин. Он тоже считает инициативу непродуманной до конца, когда речь идет о запрете или ограничении цитирований российских источников. "Даже по вопросам безопасности мы должны знать, как построена их техника, как работает их экономика, что россияне планируют. Это нужно изучать, иначе мы же сами себя ограничиваем. И исследуя это, ученый должен цитировать все, что он использовал в своем исследовании", - говорит Бахрушин в разговоре с DW.

Депутаты прислушались к критике ученых?

После такой критики украинские депутаты прислушались к ученым и решили значительно сократить перечень запретов по ссылкам на российских авторов. В окончательной версии законопроекта должен остаться лишь пункт о том, что ограничивается цитирование источников, изданных в привязке к научным институтам, работающим в России. При этом уместность использования ссылки и на эти научные источники будет определять ученый совет.

"Цель законопроекта - привлечь внимание к проблеме, потому что в украинских научных трудах непропорционально много цитирования российских источников по сравнению с западными учеными, потому что у нас такая постколониальная ситуация. Вы хотите цитировать российские источники? - Пожалуйста, но это не будет засчитываться как статьи, которые можно использовать для получения ученого звания или научной степени в Украине", - объясняет Совсун.

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