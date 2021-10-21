Солнечная батарея

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К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.
Зачем фермеры устанавливают солнечные панели на своих полях?
Возобновляемые источники энерегии пользуются все большим спросом в Германии, фирмы ищут новых сотрудников. Кто воспользуется этим шансом?
В Шпракебюлле переход на "зеленую" энергию давно совершен: ветер, солнце и биогаз обеспечивают подачу электричества и тепла, а электромобильность стала нормой. И все это - с сохранением рабочих мест и доходов.
Вертикальное сельское хозяйство должно решить проблему обеспечения овощами и фруктами в ОАЭ и во всем регионе. Как оно зависит от окружающей среды и как влияет на нее - у DW.
Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Литвы достигла четверти, превысив средний показатель по ЕС. За счет чего Вильнюс добился успеха в развитии "зеленой" энергетики - у DW.
Электричество, получаемое с использованием энергии солнца, в ЕС все дешевле и популярнее. В 2019 году тут было установлено вдвое больше солнечных батарей, чем в 2018-м. Что помогает защите климата.
Доля возобновляемых источников при производстве электроэнергии во всем мире растет. Пора переводить на СО2-нейтральные системы и отопление в жилых домах, считают эксперты.
Тема защиты климата коснулась в Германии и профессионального футбола. Что делают немецкие футбольные клубы для охраны окружающей среды и какие технологии при этом используют - у DW.
За первые три квартала 2019 года ветрогенераторы, солнечные батареи и устройства, использующие другие возобновляемые источники, произвели около 183 млрд киловатт-часов электроэнергии.
За первую половину 2019 года в ФРГ из энергии солнца, ветра, воды и из биомассы впервые произвели больше электроэнергии, чем на АЭС и на угольных ТЭС. Как это удалось и что означает?
Панели солнечных батарей очень удачно вписались в баварский ландшафт - словно всю жизнь там "росли".
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Исследование о фотовольтаике в РФ рассмотрело различные бизнес-модели и назвало регион с особо благоприятными условиями для установки солнечных батарей. Проект продолжается.
Мэр Нью-Йорка хочет запретить строить в городе новые небоскребы из стекла из-за их низкой энергоэффективности и выбросов С02. Но действительно ли высотки причиняют экологии лишь вред?
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