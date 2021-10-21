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Солнечная батарея

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Ein Windpark in Brandenburg. (Luftaufnahme mit einer Drohne). (zu dpa: «Stilllegungen von mehr als 400 Windkraftanlagen angekündigt») +++ dpa-Bildfunk +++

С начала 2021 года ветрогенераторы в ФРГ были загружены лишь на 20 процентов 21.10.2021

К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.
Hausschaf (Ovis ammon f. aries), Sonnenkollektoren und Schafe auf einer Wiese, Deutschland, Bayern | domestic sheep (Ovis ammon f. aries), Solar Panels with sheep in Field, Germany, Bavaria | Verwendung weltweit

Солнечная энергетика в сельском хозяйстве 02.09.2021

Зачем фермеры устанавливают солнечные панели на своих полях?

Wer: Fabian Rojas Wo: in Köln Wann Aufnahme: 12.5.2021 Schlagworte und Info: Photovoltaik, Fotovoltaik, der 26 jährige Fabian Rojas aus Argentinien arbeitet bei einem Solarteur bei Köln. Fotograf: Gero Rueter

Солнечной энергетике в Германии нужны кадры 17.08.2021

Возобновляемые источники энерегии пользуются все большим спросом в Германии, фирмы ищут новых сотрудников. Кто воспользуется этим шансом?
Hier verdichten. Unterkannte des Fotos bitte die Hofanlage. Rechter Rand vom Bild die grüne Biogasanlage. Im Hintergrund sieht man dann die Windanlagen links Sprakebüll: Landwirtschaftlicher Betrieb, Biogasanlage und Firmensitz von Sonnenenergie Andresen GmbH. Im Hintergrund Wind und Solarparks von Sprakebüll Stichwörter: Sprakebüll, Solarenergie; Photovoltaik, Fotovoltaik Quelle: SEA, Rechtefrei

Шпракебюлль: поселок, где будущее "зеленой" энергетики уже наступило 06.08.2021

В Шпракебюлле переход на "зеленую" энергию давно совершен: ветер, солнце и биогаз обеспечивают подачу электричества и тепла, а электромобильность стала нормой. И все это - с сохранением рабочих мест и доходов.
Vertical farm in UAE Schlagwörter: Global Ideas, Farming Credit: Pure Harvest Bilder aus der DW-Sendung Global Ideas

В ОАЭ научились выращивать овощи и фрукты без воды и почвы. В чем секрет? 26.07.2020

Вертикальное сельское хозяйство должно решить проблему обеспечения овощами и фруктами в ОАЭ и во всем регионе. Как оно зависит от окружающей среды и как влияет на нее - у DW.
05.07.2018, Brandenburg, Sieversdorf: Zwei Windenergieanlagen stehen vor dem farbenprächtigen Abendhimmel kurz nach Sonnenuntergang hinter einem Feld voller blühender Sonnenblumen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как Литва сделала рывок к "зеленой" энергетике 27.02.2020

Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Литвы достигла четверти, превысив средний показатель по ЕС. За счет чего Вильнюс добился успеха в развитии "зеленой" энергетики - у DW.
Поможет ли бум в солнечной энергетике в ЕС сдержать изменение климата?

Поможет ли бум в солнечной энергетике в ЕС сдержать изменение климата? 11.02.2020

Электричество, получаемое с использованием энергии солнца, в ЕС все дешевле и популярнее. В 2019 году тут было установлено вдвое больше солнечных батарей, чем в 2018-м. Что помогает защите климата.
#47878683 - Brennholz vor einem Kamin © maho

Чем топить, если не углем, соляркой или газом? 27.01.2020

Доля возобновляемых источников при производстве электроэнергии во всем мире растет. Пора переводить на СО2-нейтральные системы и отопление в жилых домах, считают эксперты.
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Футбол и защита климата: "зеленые" ноу-хау добрались до бундеслиги 19.01.2020

Тема защиты климата коснулась в Германии и профессионального футбола. Что делают немецкие футбольные клубы для охраны окружающей среды и какие технологии при этом используют - у DW.
Windkraftanlagen stehen an einem blühendem Rapsfeld zwischen Rostock und Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einem Windenergie-Anteil von über 40 Prozent am Bruttostromverbrauch steht das Bundesland MV in vorderster Reihe der deutschen Bundesländer und mit einer Anbaufläche von ca 250.000 ha Raps liegt Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren auf Platz 1 im Rapsanbau in Deutschland. Satow Copyright: FrankxHormann/nordlicht Wind Turbines Stand to a flowering Rapeseed field between Rostock and Wismar in Mecklenburg Western Pomerania with a Wind energy Share from above 40 Percent at is the Land MV in forefront Row the German Federal countries and with a Acreage from Approx 250 000 Ha Rape is Mecklenburg Western Pomerania since Years on square 1 in Rapeseed in Germany Satow Copyright FrankxHormann Northern Lights

Доля экологически чистой энергии в ФРГ достигла рекордных значений 25.10.2019

За первые три квартала 2019 года ветрогенераторы, солнечные батареи и устройства, использующие другие возобновляемые источники, произвели около 183 млрд киловатт-часов электроэнергии.
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Германия бьет рекорды в "зеленой энергетике": что за этим стоит? 18.07.2019

За первую половину 2019 года в ФРГ из энергии солнца, ветра, воды и из биомассы впервые произвели больше электроэнергии, чем на АЭС и на угольных ТЭС. Как это удалось и что означает?
dpatopbilder - 09.07.2019, Bayern, Dettenhofen: Ein großes Solarfeld ist aus der Luft westlich vom Ammersee zu sehen. (Luftaufnahme aus Sportflugzeug) Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Возобновляемая энергия - это красиво (фото) 13.07.2019

Панели солнечных батарей очень удачно вписались в баварский ландшафт - словно всю жизнь там "росли".
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Почему для отопления новых домов в Германии все реже используют газ 06.06.2019

Впервые главным источником тепла в немецких новостройках стала возобновляемая энергия. Тепловые насосы и солнечные батареи теснят продукцию "Газпрома" на его основном рынке.
Photovoltaikanlage mit Solarmodulen und strahlender Sonne vor blauem Himmel | Verwendung weltweit

Немецкий эксперт: Россия могла бы успешно развивать солнечную энергетику 24.05.2019

Северные широты? Холодный климат? Обилие нефти и газа? Другим странам это не мешает все шире использовать энергию солнца. О возможностях России в сфере солнечной энергетики - интервью DW.
Solaranlage auf dem Dach einer Rosneft-Tankstelle in Sotschi, Gebiet Krasnodar, Russland Copyright: I. Samorodov/Solar Center Achtung! Nur im Zusammenhang mit dem Beitrag über die Russland-Studie von eclareon verwenden!!!

Немцы выясняют, каковы шансы солнечной энергетики в России 23.05.2019

Исследование о фотовольтаике в РФ рассмотрело различные бизнес-модели и назвало регион с особо благоприятными условиями для установки солнечных батарей. Проект продолжается.

New York, Vereinigte Staaten von Amerika, 21.07.2016, Glasfassade von Hochhäusern im Stadtteil Manhattan von New York City Foto: Norbert Schmidt, Düsseldorf | Verwendung weltweit

Борьба с глобальным потеплением: Нью-Йорк откажется от небоскребов? 27.04.2019

Мэр Нью-Йорка хочет запретить строить в городе новые небоскребы из стекла из-за их низкой энергоэффективности и выбросов С02. Но действительно ли высотки причиняют экологии лишь вред?
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