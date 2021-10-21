Солнечная батарея

Германия бьет рекорды в "зеленой энергетике": что за этим стоит?

За первую половину 2019 года в ФРГ из энергии солнца, ветра, воды и из биомассы впервые произвели больше электроэнергии, чем на АЭС и на угольных ТЭС. Как это удалось и что означает?