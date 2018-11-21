Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока"

В истории легендарного трехмачтового парусника "Горх Фок I" (Gorch Fock I), он же - бывший советский барк "Товарищ", в ноябре 2018 года начинается новая глава. Власти немецкого города Штральзунда после продолжительных дискуссий и переговоров, несмотря на напряженную бюджетную ситуацию, решили приобрести корабль в городскую собственность, чтобы обеспечить финансирование срочного ремонта, без которого он не сможет пройти очередную проверку на плавучесть. Нынешний сертификат заканчивается в 2020 году.

Корабль был доставлен в Штральзунд полтора десятилетия назад. Почему и как это произошло, мы подробно расскажем ниже - после фотогалереи. Сейчас он пришвартован к одному из здешних причалов и используется в качестве музея, который ежегодно посещает около 60 тысяч человек. Общество "Друзей парусного флота" (Tall-Ship Friends e.V.), владеющее этим кораблем, готово продать его городу, так как не в состоянии собрать достаточно пожертвований на содержание.

Стоимость неотложного ремонта, который сможет обеспечить плавучесть судна на ближайшие двадцать лет, оценивается в семь миллионов евро. Принять участие в финансировании также готовы власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Переход корабля в городскую собственность является одним из условий для выделения государственных средств. Согласно информации из ратуши, на покупку "Горх Фока I" потребуется 950 тысяч евро. Общество "Друзей парусного флота" после завершения ремонта продолжит отвечать за работу музея в качестве партнера города. О том, чтобы корабль смог снова выйти в море, речь пока не идет. На это необходимо, по разным оценкам, от 16 до 25 миллионов евро.

Фотогалерея: "Горх Фок" в Штральзунде



Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" "Горх Фок I" в порту ганзейского города Штральзунда на Балтийском море.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Корабельный колокол "Товарища" 1949 года.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Носовая часть парусника.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Причал в Штральзунде ранним летним утром.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Вид на портовый квартал, Старый город и храм Святого Николая - главную церковь ганзейских купцов Штральзунда, торговавших с Великим Новгородом.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" "Корабль 495 верфи Blohm & Voss, Гамбург. 1933 год".

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Писатель Иоганн Кинау (Johann Kinau), публиковавшийся под псевдонимом Горх Фок, в честь которого был назван этот учебный парусник.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" "Товарищ" ("Горх Фок"), "Крузенштерн" и "Дар Поморья" в порту Портсмута в 1974 году.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Надпись "Товарищ" проступает из-под нового слоя краски на борту парусника "Горх Фок" в Штральзунде.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Штурвал на палубе "Горх Фока".

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Надпись "Gorch Fock" на старом корабельном штурвале.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Безоблачное балтийское небо над легендарным парусником.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" На корабле сохранились таблички на русском языке.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Иллюминаторы капитанской каюты.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Экспонаты корабельного музея.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Капитанская рубка.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Советские навигационные карты в капитанской рубке.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Матросские гамаки.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Корабельный кнехт с советской пятиконечной звездой на борту барка.

Легендарный парусник в порту Штральзунда "Горх Фок" Вид на порт Штральзунда с острова Рюген во время вечерних сумерек. Самые высокие мачты - мачты "Товарища" - "Горх Фока". Автор: Максим Нелюбин



История первого "Горх Фока"

Этот учебный парусник заложили в Веймарской республике в 1932 году и спустили на воду уже после захвата власти в Германии национал-социалистами. В конце войны барк был затоплен командой около острова Рюген, но под воду ушел лишь наполовину. В 1949 году немецкий Gorch Fock стал советским "Товарищем" и начал бороздить моря под красным флагом.

Его построили на гамбургской верфи Blohm & Voss всего за сто дней. Необходимость в новом учебном судне для рейхсвера возникла после гибели немецкого парусника Niobe, попавшего в сильнейший шторм. В ходе расследования обстоятельств этой трагедии были выявлены технические просчеты в его конструкции. Они были учтены при проектировании нового учебного барка - более надежного, маневренного и устойчивого. В частности, парусник выдерживал крен в 90 градусов.

Барк назвали шедевром верфи Blohm & Voss, которая сумела воплотить в нем качества как военного корабля, так и торгового судна. По предложению морского командования корабль назвали в честь писателя Иоганна Кинау (Johann Kinau), публиковавшегося под псевдонимом Горх Фок. Популярный маринист, сын рыбака из Гамбурга, он погиб в 1914 году во время Ютландского сражения - крупнейшей морской битвы Первой мировой войны.

Выжиматель ветра и корабль мечты

Gorch Fock был первым барком из серии новых учебных кораблей, построенных для германского флота. Его младшие братья, заложенные уже после прихода Гитлера к власти, получили идеологические имена в честь немецких нацистов. Сейчас один из них ходит под флагом США и называется Eagle. Другой принадлежит Португалии - Sagres. До Второй мировой войны Gorch Fock ежегодно совершал несколько коротких рейсов по Балтике и Северному морю. Еще один дальний - через Атлантику. Постоянная команда - 60 человек. Плюс 180 кадетов. "Корабль мечты", - так его называли не только в Германии, но и за границей.

Бывший портовый квартал Штральзунда

Барки - парусные суда с тремя и более мачтами, тяжеловесы-скороходы морских просторов. Их также прозвали выжимателями ветра - Windjammer. Такие парусники начали строить уже после наступления пароходной эры, а использовали на трансатлантических маршрутах, например, для перевозки чилийской селитры, руды, зерна. Пароходы в это время пока осваивали новый путь в Индию через Суэцкий канал. Помимо "Горх Фока", ставшего "Товарищем", среди построенных в Германии легендарных барков - нынешние "Крузенштерн" (Padua, 1926) и "Седов" (Magdalene Vinnen, 1921).

В 2003 году на его корме вновь появилось старое название - Gorch Fock, а под ним - самый первый в его истории порт приписки: немецкий Stralsund. В Штральзунд барк привезли через 70 лет после первого захода в этот порт - в сухом плавучем доке и состоянии корабельной клинической смерти. Сегодня из-под краски на борту отчетливо проступает предыдущее название - "Товарищ". На борту легендарного барка повсюду сохранились таблички на русском языке, а в судовом музее - советские морские карты, вахтенные журналы, форма. Рядом - портреты довоенных и военных немецких капитанов.

После войны барк подняли и отремонтировали, чтобы передать СССР в зачет репарационных выплат. В советские времена под его парусами прошли практику несколько поколений моряков советского торгового флота - более 12 тысяч курсантов Херсонского училища имени лейтенанта Шмидта и почти двадцати других учебных заведений. Около полутора тысяч из них стали капитанами.

Учебный парусник ВМС Германии "Горх Фок II" в 2015 году в Киле

Историческая встреча

Под красным флагом барк посетил более 100 иностранных портов в 40 государствах, прошел 925 тысяч километров. Советским гражданам он был знаком не только по репортажам о походах и победах в морских регатах, но и по фильмам "Алые паруса", "Максимка", "Ветер Надежды", "Мятежный Орион", "Дом, который построил Свифт" и многим другим картинам.

В 1958 году на верфи Blohm & Voss для ВМФ ФРГ был построен новый учебный парусник - младший брат первого "Горх Фока". Новому кораблю дали имя его предшественника, так как тогда мало кто мог предположить, что "Товарищ" вернется в Германию. Во время балтийской регаты "Операция ПАРУС-74" состоялась историческая встреча двух "Горх Фоков" - советского "Товарища" и западногерманского барка послевоенной постройки. Первый выиграл гонку с большим отрывом от пришедшего вторым морского брата. На маршруте победители выжали из ветра почти 16 узлов - около 30 километров в час.

После распада Советского Союза

Как этот немецкий барк, входивший в семью знаменитых на весь мир советских учебных парусников, снова оказался в Германии? В 1991 году сразу после распада Советского Союза на корабле, приписанном в Херсоне, был поднят желто-голубой флаг: от министерства морского флота СССР учебный барк перешел в собственность министерства просвещения Украины. Уже в конце 1980-х годов барк нуждался в очередном ремонте, но средства выделялись только на самые необходимые работы. Советский Союз планировал заказать в Гданьске новые учебные парусники, а старым предстояло стать на вечный прикол в качестве стационарных учебных кораблей. То, что мог делать экипаж своими руками, поддерживалось в идеальном состоянии.

В 1989 году "Товарищ" впервые после войны побывал в родном Гамбурге на праздновании 800-летия порта. Как отмечает Вульф Марквард, председатель общества "Друзей парусного флота", именно тогда произошло их первое знакомство с этим кораблем.

Вульф Марквард

В 1993 году это немецкое общество организовало свою первую акцию поддержки "Товарища", на котором срочно нужно было менять главный дизельный двигатель. В Германии выпустили благотворительные сертификаты по сто марок с твердым процентом - один день на борту корабля.

В этом же году "Товарищ" участвовал в регате у берегов Великобритании. Несколько дней на его борту провела группа английских подростков - из тех, которых принято называть трудными. Сами эти молодые люди и организаторы были в таком восторге от педагогических результатов, что захотели повторить акцию. Однако в 1994 году из-за плохого состояния барк получил разрешение лишь на рейсы по Черному морю. Английская сторона выразила готовность оплатить ремонт с условием, что "Товарищ" регулярно будет посещать Ньюкасл. Весной 1995 года барк отправился на верфь в Великобританию. Часть расходов на топливо и провиант взяли на себя немецкие друзья парусника. У министерства просвещения Украины валюты не было.

Шок после детального осмотра в сухом доке: состояние барка оказалось намного хуже, чем предполагали эксперты в Херсоне. Новая смета увеличилась до двух миллионов фунтов стерлингов. Английские спонсоры готовы были повысить сумму до 500 тысяч. Срок действия судовых сертификатов подходил к концу. Из-за аварийного состояния "Товарищу" запретили выход в море.

Портовый квартал во время восхода солнца

Поиски новых спонсоров затягивались. Большая часть команды вернулась на родину. По просьбе консульства поддержку одиннадцати членов экипажа, оставшихся при корабле, взяла на себя общественная организация Towarischtsch-Support-Group, в которую вошли немецкие и британские друзья парусника. В Ньюкасле барк провел два года.

Следующий причал в одиссее "Товарища" - Мидлсбро на северо-востоке Англии, куда его отбуксировали в 1997 году. Городские власти Мидлсбро на средства из регионального фонда собирались открыть верфь для парусников. "Товарищ" должен был стать показательным проектом - за бесплатный ремонт и оплату 400 тысяч фунтов накопившихся и текущих расходов, но верфь так и не построили. Все это время на борту находился последний украинский капитан "Товарища" Юрий Кушенко. Он и еще несколько человек команды, как вспоминает Вульф Марквард в своей книге о трех жизнях барка "Die drei Leben der Gorch Fock", внешне поддерживали корабль в превосходном состоянии - хоть завтра в море... Англичане же интерес к нему потеряли.

Фотогалерея: Учебные парусники

Семья "Горх Фока" и другие учебные парусники Gorch Fock II Самый младший брат первого "Горх Фока" 1933-го года - учебный парусник "Горх Фок II" 1958-го года, построенный по заказу ВМФ ФРГ.

Семья "Горх Фока" и другие учебные парусники USCGC Eagle Этот корабль класса "Горх Фок", после Второй мировой войны перешедший США, был спущен на воду в Германии в 1936 году. Первоначально носил имя штурмфюрера СА Хорста Весселя (Horst Wessel) - автора гимна НСДАП. В Америке получил название Eagle. Используется береговой охраной США в качестве учебного судна.

Семья "Горх Фока" и другие учебные парусники Sagres Еще один парусник класса "Горх Фок" ныне принадлежит Португалии. Был построен в Гамбурге в 1937 году. Первоначально Sagres носил имя одного из так называемых нацистских мучеников Альберта Лео Шлагетера (Albert Leo Schlageter) - нациста, расстрелянного по решению французского военного суда в 1923 году.

Семья "Горх Фока" и другие учебные парусники Mircea Этот барк класса "Горх Фок" был построен верфью Blohm & Voss в Гамбурге для румынского флота в 1938 году. Судно названо в честь господаря Валахии Мирчи I Старого. После Второй мировой войны парусник временно находился в Советским Союзе, но позже был возвращен Румынии.

Семья "Горх Фока" и другие учебные парусники "Крузенштерн" Российское учебное парусное судно "Крузенштерн" - четырехмачтовый барк, построенный в 1925-1926 годах в немецком Бремерхафене и получивший при спуске на воду название Padua. В 1946 году перешел по репарациям в собственность СССР. Винджаммер Padua принадлежал к серии парусных судов "Летучий П-Лайнер" (Flying-P-Liner).

Семья "Горх Фока" и другие учебные парусники "Седов" "Седов" - четырехмачтовый барк 1921 года. Первое название "Magdalene Vinnen II" получил в честь дочери владельца судоходной компании. Переименован после перехода в собственность СССР в 1945 году. Сейчас является крупнейшим в мире учебным парусным судном. Автор: Максим Нелюбин



У властей Украины средств на ремонт по-прежнему не было. Где найти спонсоров? Может, на родине парусника в Германии? В 2000 году в Вильгельмсхафене должна была состояться морская часть международной выставки EXPO. Организаторы пригласили парусник принять в ней участие. В немецкий порт, где он остался до 2003 года, парусник притащили с помощью буксиров. "Друзья парусного флота", согласно договору, продолжали заботиться о паруснике и его команде, искать деньги и сухой док для ремонта, однако отношения с украинской стороной постепенно ухудшались.

В 2000 году немецкие энтузиасты начали переговоры с властями Штральзунда, предложив выкупить корабль и вернуть его в первый порт приписки. Властям ганзейского города идея понравилась. Они гарантировали бесплатное место для стоянки и поддержку. Украина требовала за корабль один миллион евро, но затем цену удалось снизить до 500 тысяч. Сделку оформили, на корабле был поднят немецкий флаг. В Штральзунд барк, несколько раз ходивший в кругосветные плавания, пришлось везти в плавучем доке. После ремонта он был пришвартован в здешнем порту и стал одной из популярных городских достопримечательностей.