На ремонт бывшего барка "Товарищ" нашли более 10 миллионов евро (фото)

Радостная новость пришла из Штральзунда. Здесь наконец-то нашли возможность профинансировать капитальный ремонт легендарного барка "Горх Фок I" - бывшего советского "Товарища".
Штральзунд • У немецкого трехмачтового парусника "Горх Фок I", в 1949 - 2003 годах носившего имя "Товарищ" и ходившего сначала под советским, позже - украинским флагом, появится новый владелец - балтийский город Штральзунд. Переговоры велись несколько лет и сейчас завершились успехом.
Корабль был доставлен в Штральзунд в 2003 году - был приобретен, отремонтирован и стал использоваться в качестве музея нынешним владельцем - немецким обществом "Друзей парусного флота" (Tall-Ship Friends e.V.). В последние годы общество собрало более полутора миллионов евро на содержание корабля. Добровольные помощники потратили тысячи часов личного времени для осуществления разных необходимых работ. Однако для срочного капитального ремонта необходима куда более существенная сумма - 10,6 миллиона евро. Небольшой общественной организации собрать такие деньги оказалось не под силу.
Чтобы обеспечить финансирование из государственных средств, власти немецкого города Штральзунда после длительных дискуссий решили приобрести этот корабль, ставший одной из главных здешних достопримечательностей. Как сообщает информационное агентство dpa, после осуществления сделки большая часть средств на ремонт будет выделена из разных фондов земельного бюджета Мекленбурга - Передней Померании. Долю города в этих затратах заплатит общество "Друзей парусного флота" из суммы в 950 тысяч евро, которую получит от Штральзунда за продажу парусника.
После завершения ремонта общество "Друзей парусного флота" продолжит отвечать за работу музея в качестве партнера города. О том, чтобы корабль смог снова выйти в море, речь пока не идет. На это необходимо, по разным оценкам, еще от 16 до 25 миллионов евро. Подробно об истории этого корабля можно прочитать по этой ссылке: Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока".
В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.
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