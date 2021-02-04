 На ремонт бывшего барка ″Товарищ″ нашли более 10 миллионов евро (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.02.2021

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По Германии

На ремонт бывшего барка "Товарищ" нашли более 10 миллионов евро (фото)

Радостная новость пришла из Штральзунда. Здесь наконец-то нашли возможность профинансировать капитальный ремонт легендарного барка "Горх Фок I" - бывшего советского "Товарища".

Горх Фок I в порту Штральзунда в начале февраля 2021 года

"Горх Фок I" в порту Штральзунда в начале февраля 2021 года

Штральзунд  У немецкого трехмачтового парусника "Горх Фок I", в 1949 - 2003 годах носившего имя "Товарищ" и ходившего сначала под советским, позже - украинским флагом, появится новый владелец - балтийский город Штральзунд. Переговоры велись несколько лет и сейчас завершились успехом.

Корабль был доставлен в Штральзунд в 2003 году - был приобретен, отремонтирован и стал использоваться в качестве музея нынешним владельцем - немецким обществом "Друзей парусного флота" (Tall-Ship Friends e.V.). В последние годы общество собрало более полутора миллионов евро на содержание корабля. Добровольные помощники потратили тысячи часов личного времени для осуществления разных необходимых работ. Однако для срочного капитального ремонта необходима куда более существенная сумма - 10,6 миллиона евро. Небольшой общественной организации собрать такие деньги оказалось не под силу.

Обербургомистр Штральзунда (Alexander Badrow) на борту Горх Фока I

Обербургомистр Штральзунда (Alexander Badrow) на борту "Горх Фока I"

Капительный ремонт "Горх Фока I"

Чтобы обеспечить финансирование из государственных средств, власти немецкого города Штральзунда после длительных дискуссий решили приобрести этот корабль, ставший одной из главных здешних достопримечательностей. Как сообщает информационное агентство dpa, после осуществления сделки большая часть средств на ремонт будет выделена из разных фондов земельного бюджета Мекленбурга - Передней Померании. Долю города в этих затратах заплатит общество "Друзей парусного флота" из суммы в 950 тысяч евро, которую получит от Штральзунда за продажу парусника.

После завершения ремонта общество "Друзей парусного флота" продолжит отвечать за работу музея в качестве партнера города. О том, чтобы корабль смог снова выйти в море, речь пока не идет. На это необходимо, по разным оценкам, еще от 16 до 25 миллионов евро. Подробно об истории этого корабля можно прочитать по этой ссылке: Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока"

"Горх Фок" в Штральзунде. Фотогалерея

  • Штральзунд

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Горх Фок I" в порту ганзейского города Штральзунда на Балтийском море.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Корабельный колокол "Товарища" 1949 года.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Носовая часть парусника.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Причал в Штральзунде ранним летним утром.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Вид на портовый квартал, Старый город и храм Святого Николая - главную церковь ганзейских купцов Штральзунда, торговавших с Великим Новгородом.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Корабль 495 верфи Blohm & Voss, Гамбург. 1933 год".

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Писатель Иоганн Кинау (Johann Kinau), публиковавшийся под псевдонимом Горх Фок, в честь которого был назван этот учебный парусник.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    "Товарищ" ("Горх Фок"), "Крузенштерн" и "Дар Поморья" в порту Портсмута в 1974 году.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Надпись "Товарищ" проступает из-под нового слоя краски на борту парусника "Горх Фок" в Штральзунде.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Штурвал на палубе "Горх Фока".

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Надпись "Gorch Fock" на старом корабельном штурвале.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Безоблачное балтийское небо над легендарным парусником.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    На корабле сохранились таблички на русском языке.

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    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Иллюминаторы капитанской каюты.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Экспонаты корабельного музея.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Капитанская рубка.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Советские навигационные карты в капитанской рубке.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Матросские гамаки.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Корабельный кнехт с советской пятиконечной звездой на борту барка.

  • default

    Легендарный парусник в порту Штральзунда

    "Горх Фок"

    Вид на порт Штральзунда с острова Рюген во время вечерних сумерек. Самые высокие мачты - мачты "Товарища" - "Горх Фока".

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Советский "Товарищ" под немецким флагом, или Судьба "Горх Фока"

В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.  

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