Севастополь

Комментарий: Крым застрял в "депрессионной воронке"

Россия как губку выжимает Крым, добывая пресную воду. Строительство моста не было ни самым сложным, ни даже самым дорогим проектом, без реализации которого Кремлю не удержать полуостров, констатирует Иван Преображенский.