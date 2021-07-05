Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Самый крупный город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт. Носит звание "Город-герой".
Два российских корабля совершают переход из Средиземного моря в Севастополь. В учениях НАТО Sea Breeze задействовано 32 корабля США и других стран НАТО.
Украинский парламент принял закон, признающий коренными народами в Украине крымских татар, караимов и крымчаков. Русские таковыми не значатся.
Экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя были приняты летом 2014 года. Евросоюз по-прежнему не признает и осуждает незаконную аннексию украинского полуострова.
Британская компания открывает в Германии глобальный центр инноваций в области сотовой связи. В Крыму импортозамещением займутся новая кафедра госуниверситета и "Воентелеком".
Штрафные меры введены против одного физического и четырех юридических лиц. Крымский мост - это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом, говорится в заявлении МИД Австралии.
Суд в Севастополе посчитал доказанным, что крымская пенсионерка работала на разведку Украины и передавала ей сведения об авиационном полке Черноморского флота.
Киев считает утвержденную стратегию деоккупации Крыма историческим документом. Однако не все украинские эксперты разделяют это мнение.
Россия как губку выжимает Крым, добывая пресную воду. Строительство моста не было ни самым сложным, ни даже самым дорогим проектом, без реализации которого Кремлю не удержать полуостров, констатирует Иван Преображенский.
У австрийского автора проекта оперного театра в аннексированном Севастополе возникли проблемы. Возможным нарушением санкций ЕС занялась прокуратура Вены, а немецкие инженеры из проекта уже вышли.
Брюссель остается твердо приверженным территориальной целостности Украины, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он осудил милитаризацию Крыма и нарушения прав человека на полуострове.
В Крыму по политическим и религиозным мотивам преследуется не менее 90 человек, сообщила министр Украины по делам оккупированных территорий на форуме Age of Crimea 2020.
Гражданка России, задержанная в Севастополе, подозревается в шпионаже в пользу Украины. Предполагается, что она собирала секретные сведения военного характера для украинского Минобороны.
Штрафные меры направлены против таких секторов экономики Крыма, как энергетика, транспорт и телекоммуникации. В заявлении подчеркивается, что ЕС решительно выступает в поддержку территориальной целостности Украины.
В селе Орловка близ Севастополя в ночь на День Победы вандалы разбили две гранитные плиты памятника, на которых были высечены имена 57 местных жителей, крымских татар, погибших на войне.
Владимир Дудка и Алексей Бессарабов получили по 14 лет года колонии строгого режима. ФСБ обвинила их в том, что они являются агентами украинских спецслужб.
Указав, что задержанные обвиняются в принадлежности к организации, запрещенной в России, но не в Украине, в ЕС напомнили, что не признают исполнения российского законодательства в Крыму и Севастополе.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact