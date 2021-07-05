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Севастополь

Самый крупный город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт. Носит звание "Город-герой".

27.06.2021 *** ODESSA, UKRAINE - JUNE 27, 2021: The USS Ross (DDG 71) guided missile destroyer of the US Navy arrives at the port of Odessa to take part in the Sea Breeze 2021 international maritime exercise. Konstantin Sazonchik/TASS

Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений НАТО 05.07.2021

Два российских корабля совершают переход из Средиземного моря в Севастополь. В учениях НАТО Sea Breeze задействовано 32 корабля США и других стран НАТО.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 17, 2021 - MPs are gathered at the rostrum during a regular sitting of the Verkhovna Rada, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Volodymyr Tarasov / Avalon

Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины 01.07.2021

Украинский парламент принял закон, признающий коренными народами в Украине крымских татар, караимов и крымчаков. Русские таковыми не значатся.
This handout photo taken from a video released on Thursday, April 22, 2021 by Russian Defense Ministry Press Service shows, Russian troops disembark from a landing boat during drills in Crimea. The Russian military is conducting massive drills in Crimea involving dozens of navy ships and thousands of troops in a show of force amid tensions with Ukraine. The maneuvers were described as the largest since Russia annexed Ukraine's Black Sea peninsula in 2014 and threw its weight behind separatist insurgents in eastern Ukraine. (Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма 21.06.2021

Экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя были приняты летом 2014 года. Евросоюз по-прежнему не признает и осуждает незаконную аннексию украинского полуострова.
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Vodafone будет разрабатывать 6G в Дрездене, а "Ростех" - 5G в Севастополе 31.05.2021

Британская компания открывает в Германии глобальный центр инноваций в области сотовой связи. В Крыму импортозамещением займутся новая кафедра госуниверситета и "Воентелеком".
23.12.2019, Russland: KERCH, CRIMEA, RUSSIA - DECEMBER 23, 2019: A railbus with Russia's President Vladimir Putin onboard travelling from Kerch Yuzhnaya. Novy Park station to Taman Passazhirskaya station over a road-rail bridge linking Crimea to mainland Russia. A direct train service between St Petersburg and Sevastopol and between Moscow and Simferopol will be launched on 23 and 24 December 2019 respectively; the train journey between St Petersburg and Sevastopol will last for 43 hours 30 min; train journey between Moscow and Simferopol will last for 33 hours. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Австралия ввела санкции из-за строительства Крымского моста 30.03.2021

Штрафные меры введены против одного физического и четырех юридических лиц. Крымский мост - это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом, говорится в заявлении МИД Австралии.
Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte, aufgenommen am 06.01.2010 in Sewastopol auf der ukrainischen Halbinsel Krim. Aus dem ukrainischen Chaos, wie es die Russen nennen, hält sich die Führung in Moskau zumindest offiziell raus. Trotzdem gibt es für sie eine rote Linie. Es geht um den alten Zankapfel Krim. Sollte das seit Jahrhunderten umkämpfte Eiland seine Autonomie verlieren, könnte auch Russland seinen Außenposten der legendären Schwarzmeerflotte verlieren. Foto: Ulf Mauder/dpa (zu dpa Russen sorgen sich um «ihre» Halbinsel Krim am 25.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Крыму пенсионерку признали виновной в госизмене 29.03.2021

Суд в Севастополе посчитал доказанным, что крымская пенсионерка работала на разведку Украины и передавала ей сведения об авиационном полке Черноморского флота.
25.12.2019 *** People celebrate the arrival of the train from Russia in Sevastopol, Crimea, after it crossed a bridge linking Russia and the Crimean peninsula on Wednesday, Dec. 25, 2019. Ukrainian officials opened a criminal probe Wednesday after a passenger train from Russia arrived in Crimea via a new Russian-built bridge, arguing that the train illegally carried people across the Ukrainian border. (AP Photo) |

Украина приняла стратегию деоккупации Крыма. В чем она состоит? 26.03.2021

Киев считает утвержденную стратегию деоккупации Крыма историческим документом. Однако не все украинские эксперты разделяют это мнение.
SIMFEROPOL, CRIMEA, RUSSIA - OCTOBER 17, 2020: A view of the dried out bottom of the Simferopol Reservoir going low due to a drought. On September 7, 2020, the third stage of water supply limitations started in Simferopol and 39 locations of Simferopol and Bakhchisaray Districts amid the shallowing of three reservoirs, the Ayanskoe, the Partizanskoye, and the Simferopolskoye. The areas are supplied with drinking water in the morning and in the evening according to a schedule. On September 23, a water supply schedule was also implemented in Alushta, the villages of Partenit and Maly Mayak due to the shallowing of the Izobilnenskoye reservoir. Alexei Pavlishak/TASS

Комментарий: Крым застрял в "депрессионной воронке" 19.03.2021

Россия как губку выжимает Крым, добывая пресную воду. Строительство моста не было ни самым сложным, ни даже самым дорогим проектом, без реализации которого Кремлю не удержать полуостров, констатирует Иван Преображенский.
Beschreibung: Stadt Sewastopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

Архитектор из Вены строит оперу в Крыму. А как же санкции ЕС? 30.12.2020

У австрийского автора проекта оперного театра в аннексированном Севастополе возникли проблемы. Возможным нарушением санкций ЕС занялась прокуратура Вены, а немецкие инженеры из проекта уже вышли.
EU High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks during a joint press conference with German Foreign Minister on January 27, 2020 at the German Foreign Ministry's Villa Borsig in North Berlin. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images)

Евросоюз обещает не признавать российскую аннексию Крыма 16.03.2020

Брюссель остается твердо приверженным территориальной целостности Украины, подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он осудил милитаризацию Крыма и нарушения прав человека на полуострове.
2884481 06/28/2016 Stele with the word Crimea at Jankoi border crossing point on Russia-Ukraine border. Alexandr Polegenko/Sputnik | (c) picture-alliance/Sputnik/A. Polegenko

В Украине 26 февраля станет Днем сопротивления оккупации Крыма 26.02.2020

В Крыму по политическим и религиозным мотивам преследуется не менее 90 человек, сообщила министр Украины по делам оккупированных территорий на форуме Age of Crimea 2020.
Traffic in Moscow. Lubljanka-Square and the headquarters of the Russian secret service FSB (formerly KGB). Foto: LEHTIKUVA / Sari Gustafsson +++(c) dpa - Report+++ | © picture-alliance/dpa/L.S.Gustafsson

ФСБ сообщила о задержании россиянки по подозрению в госизмене 29.11.2019

Гражданка России, задержанная в Севастополе, подозревается в шпионаже в пользу Украины. Предполагается, что она собирала секретные сведения военного характера для украинского Минобороны.
25.11.2018 News Bilder des Tages CRIMEA, RUSSIA - NOVEMBER 25, 2018: A view of Crimean Bridge across the Kerch Strait closed for the passage of civil vessels after three Ukrainian Navy vessels have illegally crossed the Russian border and intruded into Russia s territorial waters. Alexei Pavlishak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS098A0D

Евросоюз продлил еще на год санкции против аннексированного Крыма 20.06.2019

Штрафные меры направлены против таких секторов экономики Крыма, как энергетика, транспорт и телекоммуникации. В заявлении подчеркивается, что ЕС решительно выступает в поддержку территориальной целостности Украины.
Screenshot Facebook Crimean Tatars, Quelle: https://www.facebook.com/crimeantatars.club/posts/1416133725201220

В Крыму осквернен памятник погибшим в годы войны крымским татарам 09.05.2019

В селе Орловка близ Севастополя в ночь на День Победы вандалы разбили две гранитные плиты памятника, на которых были высечены имена 57 местных жителей, крымских татар, погибших на войне.
Beschreibung: Stadt Sewastopol Jahr/Ort: 2014/Krim Copyright: DW/Yuliya Vishnevetskaya Es handelt sich um die Fotos, die sie während ihrer Dienstreise auf die Krim am 15. November 2014 gemacht hat.

В Крыму вынесены приговоры двум "украинским диверсантам" 04.04.2019

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов получили по 14 лет года колонии строгого режима. ФСБ обвинила их в том, что они являются агентами украинских спецслужб.
Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim Ort: Kamianka bei Simferopol auf der Krim Datum: 27. März 2019 Tags: Ukraine, Krim, Krimtataren, Russland, Repressalien auf der Krim (c) Lutfie Sudiewa

ЕС призвал к немедленному освобождению арестованных крымских татар 30.03.2019

Указав, что задержанные обвиняются в принадлежности к организации, запрещенной в России, но не в Украине, в ЕС напомнили, что не признают исполнения российского законодательства в Крыму и Севастополе.

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