 Самый японский день в самом японском городе Германии | Фоторепортажи о Германии | DW | 20.05.2019

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Фоторепортажи

Самый японский день в самом японском городе Германии

Этот праздник является одним из самых ярких ежегодных событий в городской жизни Дюссельдорфа. В этом году День Японии пройдет здесь в субботу, 25 мая.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Немецкий Дюссельдорф называют "японской столицей на Рейне". В этом городе сейчас проживает около 8500 японцев, а во всей федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Дюссельдорф - ее столица) насчитывается почти 15 тысяч выходцев из Страны восходящего солнца. Японская община в Дюссельдорфе является третьей по величине в Европе после лондонской и парижской.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Примерно так будет выглядеть рейнская набережная в Дюссельдорфе в субботу, 25 мая, когда в этом городе пройдет очередной День Японии (Japan-Tag Düsseldorf) - культурный фестиваль немецко-японской дружбы, на который собирается от пятисот тысяч до миллиона человек.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Регулярно фестиваль проводится с 2002 года, но первый прошел еще в 1983 году. История здешней японской общины уходит корнями в начало 1950-х годов, когда Дюссельдорф начал становиться главным центром развития торговых связей между двумя странами. Особую роль в этом тогда играли горнодобывающие и металлургические предприятия соседней Рурской области.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    В послевоенные годы на шахтах и фабриках Рурской области проходили обучение многие японские инженеры, а в больницах обучались японские медсестры. Некоторые из них даже создали здесь семьи, остались работать в представительствах японских компаний, которые начали открываться в Дюссельдорфе.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Дюссельдорф находится в центре Европы. Отсюда японцам было удобно налаживать и вести бизнес по всему континенту. Вскоре в городе начала образовываться своя японская инфраструктура: появились магазины, банки, врачебные практики, книжные лавки, транспортные фирмы, страховки, отель, школа, детский сад, а также были открыты генеральное консульство и торгово-промышленная палата.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    В земле Северный Рейн - Вестфалия сейчас работает более 620 японских фирм, большая часть - в Дюссельдорфе. Общее количество сотрудников - почти 53 тысячи человек. В 1975 году в знак благодарности за гостеприимство община подарила жителям Дюссельдорфа традиционный Японский сад, а также учредила несколько научных стипендий для стажировок в Японии.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе - очень красочное событие, позволяющее поближе познакомиться с историей и культурой этой далекой в географическом, но очень близкой здесь в человеческом плане страны.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Особое внимание каждый год привлекает, например, лагерь самураев, в котором можно увидеть настоящие исторические экспонаты.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Также в программе дюссельдорфского Дня Японии - самые разные показательные выступления, соревнования, конкурсы, выставки, демонстрация японских обычаев, обучение правилам распития сакэ, примерки кимоно, концерты и так далее. На фотографии - участники поединка сумо.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе (Immermannstrasse), вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Фестиваль также собирает огромное количество поклонников косплея в костюмах персонажей из японских игр, аниме и манги. Парочку мы уже видели, а здесь ограничимся одним снимком: демон Хичиго Широсаки, демонстрирует свое любимое оружие - тесак по имени Зангецу.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Завершается фестиваль после наступления темноты потрясающим салютом - делом рук японских мастеров. Для грандиозного фейерверка используется пиротехника из Японии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Немецкий Дюссельдорф называют "японской столицей на Рейне". В этом городе сейчас проживает около 8500 японцев, а во всей федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (Дюссельдорф - ее столица) насчитывается почти 15 тысяч выходцев из Страны восходящего солнца. Японская община в Дюссельдорфе является третьей по величине в Европе после лондонской и парижской.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Примерно так будет выглядеть рейнская набережная в Дюссельдорфе в субботу, 25 мая, когда в этом городе пройдет очередной День Японии (Japan-Tag Düsseldorf) - культурный фестиваль немецко-японской дружбы, на который собирается от пятисот тысяч до миллиона человек.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Регулярно фестиваль проводится с 2002 года, но первый прошел еще в 1983 году. История здешней японской общины уходит корнями в начало 1950-х годов, когда Дюссельдорф начал становиться главным центром развития торговых связей между двумя странами. Особую роль в этом тогда играли горнодобывающие и металлургические предприятия соседней Рурской области.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    В послевоенные годы на шахтах и фабриках Рурской области проходили обучение многие японские инженеры, а в больницах обучались японские медсестры. Некоторые из них даже создали здесь семьи, остались работать в представительствах японских компаний, которые начали открываться в Дюссельдорфе.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Дюссельдорф находится в центре Европы. Отсюда японцам было удобно налаживать и вести бизнес по всему континенту. Вскоре в городе начала образовываться своя японская инфраструктура: появились магазины, банки, врачебные практики, книжные лавки, транспортные фирмы, страховки, отель, школа, детский сад, а также были открыты генеральное консульство и торгово-промышленная палата.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    В земле Северный Рейн - Вестфалия сейчас работает более 620 японских фирм, большая часть - в Дюссельдорфе. Общее количество сотрудников - почти 53 тысячи человек. В 1975 году в знак благодарности за гостеприимство община подарила жителям Дюссельдорфа традиционный Японский сад, а также учредила несколько научных стипендий для стажировок в Японии.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе - очень красочное событие, позволяющее поближе познакомиться с историей и культурой этой далекой в географическом, но очень близкой здесь в человеческом плане страны.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Особое внимание каждый год привлекает, например, лагерь самураев, в котором можно увидеть настоящие исторические экспонаты.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Также в программе дюссельдорфского Дня Японии - самые разные показательные выступления, соревнования, конкурсы, выставки, демонстрация японских обычаев, обучение правилам распития сакэ, примерки кимоно, концерты и так далее. На фотографии - участники поединка сумо.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе (Immermannstrasse), вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Фестиваль также собирает огромное количество поклонников косплея в костюмах персонажей из японских игр, аниме и манги. Парочку мы уже видели, а здесь ограничимся одним снимком: демон Хичиго Широсаки, демонстрирует свое любимое оружие - тесак по имени Зангецу.

  • День Японии в Дюссельдорфе

    День Японии в Дюссельдорфе

    Завершается фестиваль после наступления темноты потрясающим салютом - делом рук японских мастеров. Для грандиозного фейерверка используется пиротехника из Японии.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Автор: Максим Нелюбин


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