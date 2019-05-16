Самый японский день в самом японском городе Германии

Этот праздник является одним из самых ярких ежегодных событий в городской жизни Дюссельдорфа. В этом году День Японии пройдет здесь в субботу, 25 мая.
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