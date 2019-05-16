Самый японский день в самом японском городе Германии

День Японии в Дюссельдорфе

Японской едой в Дюссельдорфе никого не удивишь - здесь работает масса разных ресторанов, кафе, закусочных. Но в такой праздник на свежем воздухе все кажется еще более вкусным и аппетитным. Если же захотите японской еды в остальные дни года, отправляйтесь на улицу Иммерманштрассе (Immermannstrasse), вокруг которой, собственно, находится сам японский квартал.