Самый красивый Японский сад Германии (фотогалерея)

Этот удивительный Японский сад был заложен в немецком городе Леверкузене в 1913 году. Как он появился здесь, в окружении химических фабрик?
Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели.
Кельнский ботанический сад "Флора" обладает одной из самых богатых коллекций камелий в Германии. Цветут они здесь с января по апрель.
Этот праздник является одним из самых ярких ежегодных событий в городской жизни Дюссельдорфа.
В Германии сейчас насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в Тюрингии в 1890 году.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.