Самый красивый Японский сад Германии (фотогалерея)

Японский сад в Леверкузене

Имя этого промышленника и ученого до сих пор хорошо известно в Германии. В 1921 году он основал Общество поддержки обучения за границей (Carl-Duisberg -Gesellschaft). Центры этого общества работают по всему миру и предлагают, в частности, программы по изучению немецкого языка.