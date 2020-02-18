 Самый красивый Японский сад Германии (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 23.03.2020

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Фоторепортажи

Самый красивый Японский сад Германии (фотогалерея)

Этот удивительный Японский сад был заложен в немецком городе Леверкузене в 1913 году. Как он появился здесь, в окружении химических фабрик?

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Около четырех десятков японских садов насчитывается сейчас в Германии.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Они есть в Берлине, Гамбурге, Бонне, Дюссельдорфе, Мюнхене, Трире и других местах.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Один из самых старых и самых живописных находится в Леверкузене. Этот промышленный город расположенном на Рейне между Кельном и Дюссельдорфом.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Со всех сторон этот Японский сад окружен высокими трубами химических и фармацевтических предприятий.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Если наткнуться на него случайно, эффект неожиданности лишь усилит впечатление от увиденного и контраста между индустриальным пейзажем и наглядно воплощенной здесь идеей единства человека и природы.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Как этот оазис тишины, гармонии и спокойствия появился в промышленном рейнском городе?

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Японский сад в Леверкузене - корпоративный.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    В 1913 году его распорядился заложить тогдашний председатель правления химической фирмы "И. Г. Фарбениндустри" Карл Дуйсберг (Carl Duisberg) около своей служебной виллы.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Имя этого промышленника и ученого до сих пор хорошо известно в Германии. В 1921 году он основал Общество поддержки обучения за границей (Carl-Duisberg -Gesellschaft). Центры этого общества работают по всему миру и предлагают, в частности, программы по изучению немецкого языка.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    В 1926 году Карл Дуйсберг побывал в Японии. Вернувшись домой, он решил расширить свой японский сад, пригласив мастеров из Страны восходящего солнца.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    После завершения работ общая площадь сада составила 15 тысяч квадратных метров.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    По саду ведут узкие дорожки с многочисленными поворотами. За каждым - новая перспектива, свой особый мир, уместившийся в крошечном уголке.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Мосты, мостики, водопады, статуи Будды, каменные пагоды, фигурки драконов, цапли, изящные гейши с фонарями и кувшинами, японские боги, незнакомые нам мифические персонажи и почти узнаваемые животные, которые почему-то не торопятся раскрыть непосвященным свои истинные намерения и цели...

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Рядом вполне реальные ленивые утки соревнуются в медлительности с гигантскими золотыми рыбами - карпами кои, похожими на нырнувших под воду сытых и довольных кабанчиков. За ними удобно наблюдать, добравшись до середины пруда по огромным каменным плитам.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Если во время прогулки по саду не поднимать взгляд, то скоро можно забыть, что он окружен химическими и фармацевтическими предприятиями. Совсем рядом, например, выпускают знаменитый аспирин.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Сад расположен так, что заводских труб отсюда почти не видно. Почти. Но есть одна, кирпичная, - с вертикально выложенной надписью "Bayer".

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Именно этот немецкий концерн сейчас финансирует содержание Японского сада, вход в который открыт бесплатно для всех желающих.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Около четырех десятков японских садов насчитывается сейчас в Германии.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Они есть в Берлине, Гамбурге, Бонне, Дюссельдорфе, Мюнхене, Трире и других местах.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Один из самых старых и самых живописных находится в Леверкузене. Этот промышленный город расположенном на Рейне между Кельном и Дюссельдорфом.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Со всех сторон этот Японский сад окружен высокими трубами химических и фармацевтических предприятий.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Если наткнуться на него случайно, эффект неожиданности лишь усилит впечатление от увиденного и контраста между индустриальным пейзажем и наглядно воплощенной здесь идеей единства человека и природы.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Как этот оазис тишины, гармонии и спокойствия появился в промышленном рейнском городе?

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Японский сад в Леверкузене - корпоративный.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    В 1913 году его распорядился заложить тогдашний председатель правления химической фирмы "И. Г. Фарбениндустри" Карл Дуйсберг (Carl Duisberg) около своей служебной виллы.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Имя этого промышленника и ученого до сих пор хорошо известно в Германии. В 1921 году он основал Общество поддержки обучения за границей (Carl-Duisberg -Gesellschaft). Центры этого общества работают по всему миру и предлагают, в частности, программы по изучению немецкого языка.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    В 1926 году Карл Дуйсберг побывал в Японии. Вернувшись домой, он решил расширить свой японский сад, пригласив мастеров из Страны восходящего солнца.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    После завершения работ общая площадь сада составила 15 тысяч квадратных метров.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    По саду ведут узкие дорожки с многочисленными поворотами. За каждым - новая перспектива, свой особый мир, уместившийся в крошечном уголке.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Мосты, мостики, водопады, статуи Будды, каменные пагоды, фигурки драконов, цапли, изящные гейши с фонарями и кувшинами, японские боги, незнакомые нам мифические персонажи и почти узнаваемые животные, которые почему-то не торопятся раскрыть непосвященным свои истинные намерения и цели...

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Рядом вполне реальные ленивые утки соревнуются в медлительности с гигантскими золотыми рыбами - карпами кои, похожими на нырнувших под воду сытых и довольных кабанчиков. За ними удобно наблюдать, добравшись до середины пруда по огромным каменным плитам.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Если во время прогулки по саду не поднимать взгляд, то скоро можно забыть, что он окружен химическими и фармацевтическими предприятиями. Совсем рядом, например, выпускают знаменитый аспирин.

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Сад расположен так, что заводских труб отсюда почти не видно. Почти. Но есть одна, кирпичная, - с вертикально выложенной надписью "Bayer".

  • Леверкузен

    Японский сад в Леверкузене

    Именно этот немецкий концерн сейчас финансирует содержание Японского сада, вход в который открыт бесплатно для всех желающих.

    Автор: Максим Нелюбин


  

Контекст

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