 Саммит ЕС: Аннексия Крыма - прямой вызов международной безопасности | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2019

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Европа

Саммит ЕС: Аннексия Крыма - прямой вызов международной безопасности

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе подтвердили свою приверженность территориальной целостности Украины и осудили аннексию Крыма Россией. Они также хотят усилить противодействие дезинформации.

Участники саммита ЕС в Брюсселе

Участники саммита ЕС в Брюсселе

Саммит Евросоюза подтвердил свою позицию непризнания незаконной аннексии Крыма Россией, произошедшей пять лет назад, а также приверженность ЕС территориальной целостности Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита, согласованном главами государств и правительств стран Европейского Союза в Брюсселе в пятницу, 22 марта, сообщает корреспондент DW.

Контекст

Евросоюз создал систему быстрого оповещения о дезинформации. В ней участвуют как Еврокомиссия, так и страны ЕС. DW поясняет, как система будет работать и для чего она нужна. (18.03.2019)

Европарламент принял рекомендации по противодействию пропаганде извне ЕС. В них Россия названа "главным источником дезинформации в Европе". Что ей собираются противопоставить - у DW. (13.03.2019)

Касательно аннексии Крыма Россией в документе говорится: "ЕС подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, остающееся прямым вызовом международной безопасности".

ЕС усиливает противодействие дезинформации

Саммит ЕС призвал также продолжить координацию усилий по противодействию "внутренней и внешней" дезинформации, а также по защите выборов в странах Евросоюза, в частности, майских выборов в Европарламент. При этом участники встречи на высшем уровне положительно отозвались о уже достигнутом в данном направлении. Так, 18 марта в ЕС была запущена система быстрого оповещения о фейках.

Кроме того, в документе содержится призыв не ослаблять усилия по "защите демократических систем в ЕС и борьбе с непосредственными и долгосрочными угрозами, которые несет дезинформация", а также по "повышению устойчивости ЕС к гибридным угрозам". В то же время Россию в этом контексте напрямую не упоминается, хотя еще на прошлой неделе Европарламент назвал РФ "главным источником дезинформации в Европе" .

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    Автор: Игорь Бурдыга


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