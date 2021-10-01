Саломе Зурабишвили

Президент Грузии о мате в адрес Путина, конфликте с Россией и протестах. DW Новости (12.07.2019)

Вот уже четыре дня, как отменены полеты российских авиаперевозчиков в Грузию. В Госдуме звучат призывы наказать Тбилиси. Так, депутаты предлагали вновь ввести запрет на ввоз грузинских вин и вод. Путин с предложением не согласился. Сейчас в России проживают сотни тысяч грузин. Как они реагируют на обострение отношений? И что думает обо всем этом президент Грузии?