Саломе Зурабишвили - первая в истории Грузии женщина-президент.
Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии в 2018 году, ранее работала в МИД Франции, была чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии, а также министром иностранных дел Грузии. Одной из главных своих заслуг на посту министра иностранных дел Зурабишвили считает достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии.
Вот уже четыре дня, как отменены полеты российских авиаперевозчиков в Грузию. В Госдуме звучат призывы наказать Тбилиси. Так, депутаты предлагали вновь ввести запрет на ввоз грузинских вин и вод. Путин с предложением не согласился. Сейчас в России проживают сотни тысяч грузин. Как они реагируют на обострение отношений? И что думает обо всем этом президент Грузии?