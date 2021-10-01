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Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили - первая в истории Грузии женщина-президент.

Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии в 2018 году, ранее работала в МИД Франции, была чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии, а также министром иностранных дел Грузии. Одной из главных своих заслуг на посту министра иностранных дел Зурабишвили считает достижение соглашения о выводе российских баз с территории Грузии.

Georgia's newly elected President Salome Zurabishvili speaks during an inauguration ceremony in Telavi, Georgia, December 16, 2018. Leli Blagoravova/Presidential Press Service/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили 01.10.2021

Во время своего президентства Михаил Саакашвили "растоптал права человека, свободный бизнес и закон", заявила Саломе Зурабишвили.
Batumi, 19/07/2021*** In this photo released by Georgian Presidential Press Office, from the left: Volodymyr Zelenskyy, Moldova's President Maia Sandu, Georgian President Salome Zurabishvili, Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili and EU Council President Charles Michel pose for a photo on the sidelines of a Batumi International Conference - Enduring Power of Attraction in Batumi, Georgia, Monday, July 19, 2021. (Georgian Presidential Press Office via AP)

Грузия, Молдова и Украина заявили на конференции в Батуми о стремлении в ЕС 19.07.2021

На международной конференции в Батуми Зурабишвили, Санду и Зеленский подписали декларацию о стремлении вступить в ЕС. Глава Евросовета пообещал трем странам беспрецедентную финансовую помощь.
Georgia's newly elected President Salome Zurabishvili speaks during an inauguration ceremony in Telavi, Georgia, December 16, 2018. Leli Blagoravova/Presidential Press Service/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Президент Грузии против возможного назначения Саакашвили вице-премьером Украины 29.04.2020

Украина, являющаяся близким стратегическим партнером Грузии, рассматривает кандидатуру Саакашвили, в отношении которого вынесли обвинительные приговоры все три судебные инстанции Грузии, заявила Зурабишвили.
06.10.2019, Georgien, Tiflis: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) kommt auf dem Schota Rustaweli Flughafen Tiflis an und wird von David Zalkaliani, Außenminister von Georgien, begrüßt. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau sind zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Georgien. Recrop. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Штайнмайер заверил Грузию в поддержке на пути в ЕС и НАТО 07.10.2019

Территориальная целостность - принцип, без которого в Европе не будет мира, заявил Штайнмайер, говоря о российско-грузинских отношениях.
13.08.2019, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt zum Auftakt der Gesprächsreihe Geteilte Geschichte(n) des Bundespräsidenten zu 30 Jahre friedliche Revolution im Schloss Bellevue teil und hält eine Rede. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

Президент ФРГ отправился с визитом в Грузию 07.10.2019

Франк-Вальтер Штайнмайер проведет переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахарией.

Президент Грузии о мате в адрес Путина, конфликте с Россией и протестах. DW Новости (12.07.2019) 12.07.2019

Вот уже четыре дня, как отменены полеты российских авиаперевозчиков в Грузию. В Госдуме звучат призывы наказать Тбилиси. Так, депутаты предлагали вновь ввести запрет на ввоз грузинских вин и вод. Путин с предложением не согласился. Сейчас в России проживают сотни тысяч грузин. Как они реагируют на обострение отношений? И что думает обо всем этом президент Грузии?

Что думают о мате в адрес Путина грузины в Москве (12.03.2019) 12.07.2019

Взаимные политические выпады в Москве и в Тбилиси для многих москвичей стали неожиданностью. А что думает обо всем этом грузинская диаспора в Москве?
DW-Interview mit der georgischen Präsidentin Salome Surabischwilli

Президент Грузии: Ни с одним российским туристом в Грузии ничего не случилось 12.07.2019

Саломе Зурабишвили в интервью DW рассказала о причинах антироссийских протестов в Тбилиси, национальном характере грузин, а также пригласила корреспондента DW в отпуск в Грузию.
epa02888160 The downtown of the Georgian capital with old temple of Narikala is seen during sunrise in Tbilisi, Georgia, 30 August 2011. The downtown is located on the elevated cliff that overlooks the Mtkvari (Kura) river. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE |

Омбудсмен Грузии заявила об отсутствии насилия в отношении россиян 23.06.2019

По словам омбудсмена, за последние годы не было зафиксировано ни одного случая насилия в отношении россиян. Президент Грузии призвала РФ позволить туристам "приезжать к нам, потому что они обожают Грузию".
20.06.2019 *** People cover faces to protect themselves from tear gas used by police during a protest against a Russian lawmaker's visit in Tbilisi, Georgia June 20, 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze

Комментарий: Беспорядки в Тбилиси - урок для Москвы 21.06.2019

Бестактность депутата Госдумы вызвала политический кризис в Грузии. Отношение властей РФ к соседям приводит к утрате влияния на постсоветском пространстве, считает Константин Эггерт.
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 20: President of Georgia Salome Zurabishvili (L) greets children waving Germany and Georgia flags as she welcomed by German President Frank Walter Steinmeier (2nd L) with an official welcoming ceremony at Bellueve Palace in Berlin, Germany on February 20, 2019. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Президент Грузии просит у Берлина помощи в конфликте с Россией 20.02.2019

Саломе Зурабишвили попросила ФРГ и ЕС объяснить Москве, что оккупация Абхазии и Южной Осетии неприемлема. Президент Германии Штайнмайер, со своей стороны, призвал Тбилиси не останавливаться при проведении реформ.
ARCHIV 30.03.2017 +++ TBILISI, GEORGIA - MARCH 30: Georgians celebrate the regulation letting Georgian citizens travel to the Schengen Area of European Union without a visa by hanging EU and Georgian flags at the airport in Tbilisi, Georgia on March 30, 2017. After the regulation Georgians are able to travel visa-free to the Schengen area for 90 days in a 180-day period. Stringer / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Зурабишвили одобряет признание Грузии безопасной страной 22.01.2019

Саломе Зурабишвили и Жан-Клод Юнкер назвали правильным намерение ФРГ признать Грузию безопасной страной происхождения.
28.11.2018, Georgien, Tiflis: TBILISI, GEORGIA - NOVEMBER 28, 2018: Grigol Vashadze, candidate from the United National Movement, in his campaign office after the end of voting in a second round of the 2018 Georgian presidential election. Mikhail Japaridze/TASS Foto: Mikhail Japaridze/TASS/dpa |

В Грузии прошла акция протеста против результатов выборов президента 16.12.2018

Оппозиция продолжит протесты и намерена требовать проведения досрочных парламентских выборов и отставки правительства, заявил экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.
16.12.2018, Georgien, Telawi: Salome Surabischwili, neue Präsidentin von Georgien, spricht bei ihrer Amtseinführung. Surabischwili ist die erste weibliche Präsidentin des Landes. Foto: Irakli Gedenidze/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии 16.12.2018

После принятия присяги новым президентом вступила в силу измененная конституция Грузии. Выступая после инаугурации, Саломе Зурабишвили призвала РФ соблюдать международное право.
Opposition leader and former presidential candidate Grigol Vashadze greets his supporters during a rally near the parliament building in Tbilisi, Georgia December 2, 2018. REUTERS/David Mdzinarishvili

В Тбилиси тысячи человек протестуют против результатов выборов президента 02.12.2018

Экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе предложил правительству создать рабочую группу для обсуждения требований оппозиции. Объединение "Сила в единстве" намерено оспаривать итоги выборов в суде.

В Грузии президентом стала женщина - противник Саакашвили (29.11.2018) 29.11.2018

В Грузии впервые президентом избрана женщина. Саломе Зурабишвили и поддерживавшую ее правящую партию обвиняют в подкупе избирателей и использовании админресурса.
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