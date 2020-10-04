Ряд евродепутатов призвали военачальников Беларуси не подчиняться Лукашенко

Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Беларуси не подчиняться Александру Лукашенко. Инаугурация, которую Лукашенко "организовал тайно" 23 сентября, "не имеет абсолютно никаких моральных или правовых оснований и не делает его президентом или главнокомандующим белорусскими вооруженными силами", говорится в открытом письме, оказавшемся в распоряжении DW в среду, 7 октября.

Лукашенко не президент Беларуси, а "всего лишь организатор силового захвата власти и государственного переворота", поэтому любые указания, полученные от него, незаконны, пишут евродепутаты. Они отмечают, что отдавать и исполнять незаконные приказы - это преступление, которое международное сообщество "не оставит без внимания".

Европарламент не признал Лукашенко президентом

В резолюции от 17 сентября Европарламент объявил о непризнании Лукашенко новым президентом Беларуси и подчеркнул, что "многие белорусы считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и избранным президентом", напоминают составители письма. Они призывают военачальников "встать на сторону истории плечом к плечу с мирным белорусским гражданским сообществом", требующим уважения своих прав, и "защищать мирных жителей, среди которых есть беременные женщины, а также пожилые люди, а не избивать и нападать на них".

Под обращением подписались 25 из 704 депутатов Европарламента. Большинство подписавшихся – представители фракции Европейской народной партии (ЕНП), но свои подписи оставили также члены фракций "Европы консерваторов и реформистов", „Обновление Европы" и "Прогрессивный альянс социал-демократов".

Послание адресовано, в частности, министру обороны Беларуси Виктору Хренину, начальнику генштаба Александру Вольфовичу и другим, в общей сложности 24 белорусским военачальникам.

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