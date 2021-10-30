Русский язык

Арест Навального в Москве: реакция Берлина будет жесткой? DW Новости (15.01.2021)

В Германии, где Алексей Навальный находился на лечении и реабилитации после отравления, решение оппозиционера вернуться на родину большинство политиков и экспертов считают смелым, но рискованным шагом. Как отреагирует Германия на возвращение Навального в Россию, и не приведет ли вероятный арест политика к резкому ухудшению отношений между Берлином и Москвой?