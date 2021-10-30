Русский язык

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В Германии, где Алексей Навальный находился на лечении и реабилитации после отравления, решение оппозиционера вернуться на родину большинство политиков и экспертов считают смелым, но рискованным шагом. Как отреагирует Германия на возвращение Навального в Россию, и не приведет ли вероятный арест политика к резкому ухудшению отношений между Берлином и Москвой?
Ранее родители учеников русскоязычных школ вели активную кампанию против перехода на преподавание на украинском, но министерство образования они не убедили. Ведь государственным языком в Украине является лишь украинский.