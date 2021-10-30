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Русский язык

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Русский язык".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы в Харькове: за кресло мэра борются "друзья Кернеса" 30.10.2021

31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.
Schuelerin liest in einem Englisch-Lehrbuch

Как учат иностранные языки в школах Германии 23.07.2021

Второй иностранный язык перестал быть обязательным в школах РФ. Как обстоит дело в Германии? Как и сколько учат здесь иностранные языки?
Bildnummer: 53875266 Datum: 22.03.2010 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 09: KIEV, UKRAINE. MARCH 22, 2010. Ninth grade students in a Ukrainian language lesson at a Kiev secondary school. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Gesellschaft Schule Bildung Ukraine kbdig xsp 2010 quer o0 Unterricht, Schulunterricht, Buch, Schulbuch Bildnummer 53875266 Date 22 03 2010 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 09 Kiev Ukraine March 22 2010 Ninth Grade Students in a Ukrainian Language Lesson AT a Kiev Secondary School PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Society School Education Ukraine Kbdig xsp 2010 horizontal o0 Teaching Schools Book Textbook

Докладчица ПАСЕ: Изучение госязыка должно стать привлекательным 19.04.2021

Языковые законы Украины не дают нацменьшинствам времени для адаптации к новым реалиям. Напряженность в отношениях Киева и Москвы не должна влиять на политику, касающуюся нацменьшинств, считает докладчица ПАСЕ.
A woman enters in a car as Ukrainian servicemen stand guard at a checkpoint situated on the new positions not far from the town of Zolote, in the Lugansk region on November 2, 2019, after their withdrawal. - Ukrainian army and Moscow-backed separatists said on October 29, 2019 they had begun to withdraw their troops from a key area in the war-torn east ahead of a high-stakes summit with Russia. (Photo by Aleksey Filippov / AFP) (Photo by ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images)

Кто в "ЛНР" ждет возвращения Украины: рассказ о жизни на территории сепаратистов 25.01.2021

Действительно ли все те, кто остался в неподконтрольном Киеву Донбассе, сепаратисты? Кто в "ЛНР" учит украинский язык? Интервью DW с луганчанкой о надеждах и страхах жителей самопровозглашенной республики.
Verfassungsgericht in Chisinau zu sehen und einige Menschen, die gegen die Entscheidung zur russischen Sprache protestieren. Thema: Das Verfassungsgericht der Republik Moldau hat entschieden, dass die russische Sprache kein Sonderstatus mehr haben soll. DW, Nadejda Roșcovanu, 21. Januar 2021

Русский язык в Молдове остался без статуса. А останутся ли русские школы? 22.01.2021

После отмены Конституционным судом "языкового" законопроекта, подготовленного социалистами, экс-президент Молдовы не исключает массовых протестов в защиту русского языка. Не все эксперты с этим согласны.
Graffiti auf rumänischer Sprache in der Stadt Kischinau (Moldau), Juli 2012; Copyright: DW/Y. Semenova

КС Молдовы признал неконституционным закон о привилегированном статусе русского языка 21.01.2021

Русский язык в Молдове лишен статуса языка межнационального общения. Конституционный суд в Кишиневе объявил противоречащим конституции закон, принятый парламентом месяц назад.
An employee wearing face stand at a desk of a cafe downtown Kyiv, Ukraine, March 13, 2020. Ukraine recorded its first coronavirus case on March 2 in Chernivtsi Oblast, roughly 500 kilometers to the west of Kyiv. The patient was a Ukrainian who had recently returned home after a vacation in Italy. Two more people were tested positive March 10 and today one of them has died. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto)

Закон о госязыке: в сфере услуг теперь только украинский 16.01.2021

С 16 января, согласно закону, украинский станет основным языком в сфере услуг в стране. Что изменится, когда начнут штрафовать за нарушения и кто будет это контролировать?

Арест Навального в Москве: реакция Берлина будет жесткой? DW Новости (15.01.2021) 15.01.2021

В Германии, где Алексей Навальный находился на лечении и реабилитации после отравления, решение оппозиционера вернуться на родину большинство политиков и экспертов считают смелым, но рискованным шагом. Как отреагирует Германия на возвращение Навального в Россию, и не приведет ли вероятный арест политика к резкому ухудшению отношений между Берлином и Москвой?
6409338 06.12.2020 People attend a rally against legislation that would limit the powers of the newly elected pro-European president Maia Sandu in Chisinau, Moldova. Moldovan lawmakers passed a bill on Thursday reducing presidential powers despite more than 5,000 people rallying in support of the country's newly elected pro-European leader. Maia Sandu is due to take office in late December as leader of the ex-Soviet republic after winning a surprise victory over pro-Russian incumbent Igor Dodon last month. Mihai Karaush / Sputnik

Додон вернул Молдове русский язык и российское ТВ. Что скажет Санду? 18.12.2020

Уходящий президент Игорь Додон вернул Молдове российское ТВ и придал русскому статус языка межнационального общения. Что за этим стоит: месть Санду или подготовка к досрочным выборам в парламент?
Feb. 14, 2016 - Chisinau, Chisinau, Moldova - Main entrance of the Parliament of Moldova building in Chisinau Chisinau Moldova PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa131 (c) Imago/ZUMA Press

Закон о языке и не только. Какие сюрпризы приготовили Санду депутаты? 03.12.2020

Депутаты молдавского парламента в спешном порядке приняли ряд спорных законов. Заседание сопровождалось протестами, потасовками и порчей имущества. Чего они хотели добиться?
16.11.2020, Moldau, Chisinau: 6387467 16.11.2020 Former Moldovan Prime Minister and leader of the Action and Solidarity Party Maia Sandu, who won the second round of the Moldovan presidential election, speaks to the media during a news conference in Chisinau, Moldavia. On November 15, the second round of the presidential elections took place in Moldova. According to the Moldovan Central Election Commission the leader of the Action and Solidarity party Maia Sandu won 57.75% of the vote. Evgeny Odinokov / Sputnik Foto: Evgeny Odinokov/Sputnik/dpa |

ЦИК Молдовы объявил победителем на выборах Майю Санду 20.11.2020

Лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду получила 57,7% голосов во втором туре выборов. Действующего президента Игоря Додона поддержали 42,28% избирателей.
Bildnummer: 53875266 Datum: 22.03.2010 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 09: KIEV, UKRAINE. MARCH 22, 2010. Ninth grade students in a Ukrainian language lesson at a Kiev secondary school. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Gesellschaft Schule Bildung Ukraine kbdig xsp 2010 quer o0 Unterricht, Schulunterricht, Buch, Schulbuch Bildnummer 53875266 Date 22 03 2010 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 09 Kiev Ukraine March 22 2010 Ninth Grade Students in a Ukrainian Language Lesson AT a Kiev Secondary School PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Society School Education Ukraine Kbdig xsp 2010 horizontal o0 Teaching Schools Book Textbook

Русский язык в школах Украины: (не) под запретом 02.09.2020

С 1 сентября в школах Украины стал реже звучать русский язык. Уменьшение часов преподавания на русском является частью реформы образования в стране и началось после аннексии Крыма Россией.

Как русскоязычные школы в Украине переходят на преподавание на украинском (01.09.2020) 01.09.2020

Ранее родители учеников русскоязычных школ вели активную кампанию против перехода на преподавание на украинском, но министерство образования они не убедили. Ведь государственным языком в Украине является лишь украинский.
Porträt einer Lehrerin aus Lemberg in Donbass. Marjana Wolska aus Lemberg unterrichtet Ukrainische Sprache in Donbass Copyright: Mykola Berdnik, DW.

Как жителей Донбасса учат украинскому языку 24.08.2020

Волонтер из Львова основала в Северодонецке, новой "столице" Луганской области "Украиноязычный разговорный клуб", где жители города могут попрактиковаться в языке, который считают своим родным.

Bildnummer: 53875266 Datum: 22.03.2010 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 09: KIEV, UKRAINE. MARCH 22, 2010. Ninth grade students in a Ukrainian language lesson at a Kiev secondary school. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Gesellschaft Schule Bildung Ukraine kbdig xsp 2010 quer o0 Unterricht, Schulunterricht, Buch, Schulbuch Bildnummer 53875266 Date 22 03 2010 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 09 Kiev Ukraine March 22 2010 Ninth Grade Students in a Ukrainian Language Lesson AT a Kiev Secondary School PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Society School Education Ukraine Kbdig xsp 2010 horizontal o0 Teaching Schools Book Textbook

Год с новым законом об украинском языке. Что изменилось? 16.07.2020

Год назад в Украине вступил в силу закон об украинском языке как государственном. За это время произошел ряд изменений. Но в последнее время вокруг закона снова возникла дискуссия.
Bildnummer: 53875266 Datum: 22.03.2010 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 09: KIEV, UKRAINE. MARCH 22, 2010. Ninth grade students in a Ukrainian language lesson at a Kiev secondary school. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Gesellschaft Schule Bildung Ukraine kbdig xsp 2010 quer o0 Unterricht, Schulunterricht, Buch, Schulbuch Bildnummer 53875266 Date 22 03 2010 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 09 Kiev Ukraine March 22 2010 Ninth Grade Students in a Ukrainian Language Lesson AT a Kiev Secondary School PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Society School Education Ukraine Kbdig xsp 2010 horizontal o0 Teaching Schools Book Textbook

Украинизацию не остановить, однако компромиссы будут 03.03.2020

Для приостановки процесса украинизации в Украине предпосылок нет, считают эксперты. Но Киев будет вынужден искать баланс между намерением продвигать государственный язык и правами нацменьшинств.
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