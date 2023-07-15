Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование культурного продукта на русском языке на территории Киева. Это решение городские депутаты приняли в четверг, 13 июля. Депутаты объясняют его "необходимостью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний Российской Федерации". "Русский - языкстраны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы", - говорит депутат и глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта горсовета Вадим Васильчук, которого цитирует пресс-служба Киевского горсовета. По его словам, под запрет подпадают книги, музыка, театральные представления, концерты и культурно-просветительные услуги.

Запрет - "недейственный инструмент"

Такую инициативу поддержало общественное движение "Відсіч", которое еще с 2014 года лоббирует запрет всего российского в Украине, в частности российских товаров, кино и музыки. "Запрет русскоязычного культурного продукта нужен. Это дополнительный рычаг для активистов, борющихся за бойкот всего российского, чтобы можно было сказать: выключите, уберите из публичного пространства российское", - прокомментировала DW активистка движения Екатерина Чепура.

В то же время она отмечает, что мораторий на публичное использование культурного продукта на русском языке является "недейственным инструментом, ведь за его невыполнение нет никакой ответственности". "Это скорее моральный фактор, придающий смелости людям, которые не хотят терпеть российскую музыку на улице или в театре", - считает Чепура.

История с запрещением русскоязычного культурного продукта в Украине началась еще в сентябре 2019 года. Первым он был введен на территории Львова и Львовской области. Инициативу львовских депутатов подхватили в Тернополе, Житомире и Волыни.

Решения, противоречащие конституции

Принятие подобных решений противоречит конституции, констатирует правозащитник Центра гражданских свобод Владимир Яворский. "Это незаконные решения, не имеющие правовых последствий. Так как местные власти не имеют права регулировать эти вопросы и устанавливать такие запреты, потому что они дискриминационные", - пояснил DW Яворский.

Незаконность таких решений местных властей уже подтверждал суд, говорит Яворский. Он отмечает, что если кто-то нарушит установленный Киевским горсоветом мораторий на публичное использование культурного продукта на русском языке на территории Киева, то никакой ответственности для человека не будет. "Все эти запреты местных властей являются сугубо политическим шагом. Только парламент может устанавливать такие запреты на уровне законов и только тогда они будут обязательными для исполнения и за их нарушение предусмотрена ответственность", - отмечает правозащитник.

19 июня 2022 года Верховная рада запретила использование песен российских артистов в публичном пространстве. Правда, речь идет не о тотальном запрете. Он не распространяется на тех российских исполнителей, которые осуждают войну России против Украины. А недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза и распространения российских книг, который Верховная рада приняла еще в прошлом году.

В Украине неоднократно разгорались скандалы, связанные с исполнением российских песен в публичных местах. В частности, не так давно широкую огласку получил спор между 17-летним подростком из Одессы и депутатом от "Голоса" Натальей Пипой. На одной из львовских улиц молодой человек исполнял под гитару песни Виктора Цоя. Пипа сделала ему замечание. Подростку пришлось записать видео с извинениями, поскольку он выругался в адрес депутата, защищая свое право исполнять музыку, которая ему по душе. Другой случай произошел недавно в селе Погребы Киевской области. Там из кафе выгнали девушку, недовольную тем, что в заведении играла песня российского певца Григория Лепса, поддерживающего войну России против Украины.

Украинская художница призывает "не зеркалить агрессора"

Евгения Белорусец - украинская художница, переводчица, писательница, пишущая на украинском, русском и немецком языках - считает, что такие конфликты в украинском обществе порождаются подобными запретами всего русского, что является дискриминационной практикой.

"Все эти запреты - это миф о виктимности украинской культуры, которая имеет право дискриминировать другие типы культурного высказывания. Украиноязычная культура действительно знает, что такое дискриминация, поэтому путь преодоления этой травмы не должен лежать в причинении подобной боли другим", - подчеркнула Белорусец. Она призвала "не зеркалить агрессора, не проектировать захватнические намерения России на внутреннюю сложную и многоплановую культурную ситуацию в Украине".

Евгения Белорусец предостерегла, что подобные запреты только раскалывают украинское общество. "Общаться об этом в Украине становится все труднее, поскольку такой дискурс маркируется как враждебный", - говорит Белорусец. По ее мнению, будущее демократической Украины состоит именно в том, что у всех есть свои права и сложное прошлое. "Вызов у потому, чтобы позволить другим взглядам быть внутри общества", - говорит писательница.

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