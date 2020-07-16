Закон о языке: перешла ли сфера услуг Украины на украинский?

Прошел год с тех пор, как сфера услуг в Украине должна была перейти на государственный язык общения - украинский. Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", с 16 января 2021 все без исключения заведения должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском.

Проверять, как магазины, кофейни и рестораны в центре Киева используют государственный язык, корреспондент DW отправилась с Артуром Пройдаковым - учителем украинского языка и литературы и лучшим учителем 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine.

Работает ли закон о языке?

В первом же подземном переходе в центре столицы Артур сразу замечает большую русскоязычную вывеску кофейни. "О, это на русском - "Кофелечебница", - отмечает педагог и добавляет, что такой баннер уже может считаться нарушением закона. "Эспрессо", "латте" с двумя "т" - это на русском", - констатирует он. На вопрос о языковой политике мини-кафе девушка-бариста отвечает на украинском и демонстрирует альбомный лист с меню на государственном языке, который в несколько раз меньше по размерам, чем русскоязычный аналог. Дублирование на нескольких языках закон разрешает, так что в этом случае формально нарушений нет.

Артур Пройдаков и корреспондент DW у "Кофелечебницы"

Смесь украинского и русского замечаем на баннере соседнего ларька, в котором продают аксессуары для мобильных телефонов. В то время как русская версия безошибочна, в украинской Артур находит лишнюю букву "т" в слове "захистних". Продавец мобильных аксессуаров на изъян не обращал внимания, а с нами, к слову, поздоровался на русском, хотя потом перешел на украинский. Размышляя об уместности требований закона об общении на украинском с покупателями, которые действуют уже год, мужчина ответил такой же смесью украинского и русского, как и на вывеске его магазинчика: "Ну не знаю… Кому як… удобно".

Однако, несмотря на имеющиеся нарушения, украинский язык все же слышен гораздо чаще. "По правилам, нужно начинать с гостями разговаривать на украинском, а дальше уже, если гость сам говорит на русском, или, например, на английском, то можно переходить на язык, на котором он разговаривает", - бойко объясняет языковые требования девушка-бариста в сетевой кофейне на Крещатике. Учитель Артур отмечает, что и кофейное меню в заведении - без ошибок, тогда как вывески соседних заведений пестрят орфографическими "ляпами", калькированными из русского языка: "капучіно" и "латте", тогда как на украинском правильно писать "капучино" и "лате". Артур фотографирует вывески с ошибками и радуется, что имеет свежий материал для уроков украинского.

"Свобода воли"

Торговый центр поблизости дает меньше поводов для радости. Покупателей встречает магазин солнцезащитных очков с красноречивой вывеской на русском языке "Очи черные", которая противоречит закону о языке. На вопрос Артура, почему вывеска до сих пор на русском, хотя по закону там должен быть украинский, продавщица неуверенно говорит, что за название магазина, пожалуй, отвечает администрация. Женщина общается по-украински, однако требует не фотографировать вывеску, мол, съемка без разрешения запрещена.

Продавец мобильных аксессуаров: "Ну не знаю… Кому як… удобно".

Тем временем продавщица из соседнего магазина этого же торгового центра на русском языке приглашает нас с Артуром оценить ассортимент: "Заходите, смотрите". Требования закона о языке женщина комментирует эмоционально: "А свобода воли у нас есть?". Спорить с продавщицей Артур отказывается - скандала не хочет.

Еще одна продавщица из магазина поблизости, демонстрируя ассортимент носков с новогодними мотивами, приводит аргументы в пользу украинского и напоминает, что в 1991 году Украина стала независимым государством. "Язык должны знать все. Я его выучила!", - гордо заявляет женщина.

Результаты "ласковой украинизации"

Нарушений закона о языке действительно остается немало, признает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. За 2021 год в офис языкового омбудсмена поступило 3574 жалобы от граждан, каждая четвертая касалась несоблюдения закона в сфере услуг, а большинство - отсутствия украиноязычной версии интернет-сайтов. Также нарушения были в сфере рекламы, образования и медицины. "Антилидерами" среди регионов оказались Киев и Киевская область, а также Харьков, Одесса, Днепр.

Артур Пройдаков: "Моя фишка в том, что мы ненавязчиво знакомимся с современной украинской культурой"

К составлению протоколов и актов уполномоченный и его представители прибегли лишь в 178 случаях, остальные разногласия удалось уладить миром. Ни единого штрафа офис уполномоченного пока не оформил, отчитывается Тарас Кремень, ведь для этого необходимо, чтобы нарушение повторилось в течение календарного года, а большинство несоответствий закону устранили после обращения уполномоченного к владельцам учреждений или руководителей учреждений и предприятий. Уполномоченный свою работу называет "ласковой украинизацией".

"Пока есть возможность решить какое-либо нарушение не путем наказания, а путем разговора и убеждения, не следует использовать никаких наказаний", - поддерживает позицию Кременя общественный активист и защитник украинского языка в рамках инициативы "Язык объединяет" Святослав Литинский, который сам когда-то был кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка. Создание структуры, в которую граждане могут обратиться за защитой своих "языковых" прав, Литинский считает наиболее важным результатом действия закона о языке.

Языковые нововведения в 2022 году

Скоро работы у офиса языкового омбудсмена станете еще больше, признает Тарас Креминь, и добавляет, что планирует открыть представительства в каждой области. С 16 января 2022 года все печатные общенациональные СМИ должны иметь украиноязычную версию, а с 16 июля вступят в силу изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях - тогда появится возможность налагать штрафы за игнорирование закона о языке на конкретных физических лиц. Сейчас, например, чиновников, медиков или педагогов, которые не пользуются украинским, наказать финансово нельзя, говорят в офисе уполномоченного.

В то же время и штрафов, и конфликтов офис омбудсмена будет пытаться избегать, отмечает Тарас Креминь: "К сожалению, в Украине языковой вопрос все еще остается политическим, и каждая волна имплементации языкового законодательства, заявления уполномоченного, или языковые скандалы… становятся общественно резонансными. Это, конечно, долго продолжаться не должно".

Больше времени, меньше скандалов

С тем, что языковые скандалы не нужны, соглашается и учитель Артур Пройдаков, который по опыту общения с молодежью убежден, что украинский можно сделать близким каждому через искусство и культуру.

"Моя фишка в том, что мы ненавязчиво знакомимся с современной украинской культурой", - говорит обладатель титула "лучший учитель 2021 года" и отмечает, что важнейший ингредиент в его собственном рецепте "ласковой украинизации" молодежи - время и как можно меньше скандалов.

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