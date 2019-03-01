Закон о госязыке: в сфере услуг теперь только украинский

Государственным языком в Украине является украинский. Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятому в 2019 году, с 16 января 2021 года он должен стать основным языком и в сфере услуг в стране. Предприятия и организации всех форм собственности, в том числе интернет-магазины, отныне должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном украинском языке. Информация может дублироваться и на других языках, а по просьбе клиента его персонально могут обслужить на любом другом языке, приемлемом для сторон.

Кто будет контролировать и какие штрафы за нарушение

Контролировать выполнение этой нормы языкового закона будет уполномоченный по защите государственного языка и сотрудники его офиса. С июля прошлого года эту должность занимает украинский филолог, бывший народный депутат Тарас Креминь.

Ему в случае нарушения языкового закона граждане могут подать жалобу. В офисе омбудсмена обязаны ее рассмотреть и отреагировать на нее. Если жалоба мотивирована, то заведение предупредят и потребуют устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года, заведение может ожидать штраф от пяти до семи тысяч гривен. Составляет протокол по нарушению и выписывает штраф по нему уполномоченный или его представители.

Кроме того, для контроля соблюдения языкового закона омбудсмен при необходимости может привлекать работников полиции, органов государственной и местной власти. Однако прежде всего мониторинг соблюдения закона ложится на плечи потребителей.

Что делать и куда обращаться в случае нарушения

Для граждан Украины языковой омбудсмен предлагает следующий алгоритм действий в случае нарушения языкового закона. Прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте, попросив обслуживать на государственном языке. В случае отказа, обратиться к руководству или на "горячую линию" учреждения: торговой сети, автозаправки, аптеки и т.д.

Если и это не поможет, нужно зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и название, местонахождение и контакты предприятия. Жалобы с такой информацией принимают на почтовый или электронный адрес в офисе омбудсмена. Анонимными они быть не могут, только с подписью. Подобные жалобы граждане смогут направлять и в случае нарушения других норм закона.

В каких сферах уже перешли на украинский

Использование украинского языка в настоящее время является обязательным в работе госчиновников, педагогов, медиков, правоохранительных органов, военнослужащих, судей, адвокатов и нотариусов. Исключительно украинским должен быть язык рекламы, спортивных мероприятий, афиш, вывесок, дорожных знаков, надписей и сообщений в транспорте.

Государственный язык должен быть обязательным при обслуживании пассажиров, хотя другие языки также приемлемы по договоренности сторон. С сентября 2020 года украинский язык стал обязательным также во всех государственных средних школах. На данный момент почти 200 русскоязычных школ по всей Украине перешли на украинский язык обучения.

Какие нормы языкового закона вступят в силу позже

Уже с июля 2021 вступят в силу еще ряд норм, касающихся украинского языка. В частности, все культурные и развлекательные мероприятия, художественные выставки будут проходить на украинском языке. На нем будет осуществляться и туристическое обслуживание.

Украинского должно стать больше в книгоиздании и распространении - не менее 50 процентов ассортимента. С 2022 года украиноязычную версию должны иметь все национальные печатные издания и сайты СМИ, компаний, органов власти, государственных и коммунальных учреждений, интернет-магазинов. С 2024 эти нормы будут распространяться на региональные СМИ, а также увеличатся языковые квоты на телевидении и радио - с 75 до 90 процентов на общенациональном, и с 60 до 80 процентов на местном уровнях.

Как это затронет иностранцев

Языковой закон не обязывает иностранцев знать украинский. В то же время он и не обязывает работников сферы услуг знать какой-либо другой язык, кроме государственного, и обслуживать на нем потребителей, говорит один из разработчиков закона, член экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабмине Сергей Оснач. "Клиент может только просить об обслуживании на другом языке. Обычно в сфере услуг переходят на язык клиента, если знают его", - комментирует для DW специалист.

Иностранцев собеседник призывает не полагаться на ложный стереотип, якобы в Украине все знают русский. "На самом деле в Украине уже выросло целое поколение, которое не учило русский язык в школе. Учитывая современные тенденции, можно спрогнозировать, что со временем все больше учреждений смогут предоставлять услуги на английском", - говорит эксперт.

"По умолчанию сфера обслуживания должна начинать диалог на украинском языке. Если клиенту это будет некомфортно, или он не будет владеть украинским на достаточном уровне, он может сказать об этом и попросить объяснить на удобном языке - русском, английском или любом другом", - указывает в беседе с DW языковой омбудсмен Тарас Креминь.

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