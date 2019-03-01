Закон о госязыке: в сфере услуг теперь только украинский
С 16 января, согласно закону, украинский станет основным языком в сфере услуг в стране. Что изменится, когда начнут штрафовать за нарушения и кто будет это контролировать?
В одном из украинских кафе
Государственным языком в Украине является украинский. Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятому в 2019 году, с 16 января 2021 года он должен стать основным языком и в сфере услуг в стране. Предприятия и организации всех форм собственности, в том числе интернет-магазины, отныне должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном украинском языке. Информация может дублироваться и на других языках, а по просьбе клиента его персонально могут обслужить на любом другом языке, приемлемом для сторон.
Кто будет контролировать и какие штрафы за нарушение
Ему в случае нарушения языкового закона граждане могут подать жалобу. В офисе омбудсмена обязаны ее рассмотреть и отреагировать на нее. Если жалоба мотивирована, то заведение предупредят и потребуют устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года, заведение может ожидать штраф от пяти до семи тысяч гривен. Составляет протокол по нарушению и выписывает штраф по нему уполномоченный или его представители.
Кроме того, для контроля соблюдения языкового закона омбудсмен при необходимости может привлекать работников полиции, органов государственной и местной власти. Однако прежде всего мониторинг соблюдения закона ложится на плечи потребителей.
Что делать и куда обращаться в случае нарушения
Для граждан Украины языковой омбудсмен предлагает следующий алгоритм действий в случае нарушения языкового закона. Прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте, попросив обслуживать на государственном языке. В случае отказа, обратиться к руководству или на "горячую линию" учреждения: торговой сети, автозаправки, аптеки и т.д.
Если и это не поможет, нужно зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и название, местонахождение и контакты предприятия. Жалобы с такой информацией принимают на почтовый или электронный адрес в офисе омбудсмена. Анонимными они быть не могут, только с подписью. Подобные жалобы граждане смогут направлять и в случае нарушения других норм закона.
В каких сферах уже перешли на украинский
Использование украинского языка в настоящее время является обязательным в работе госчиновников, педагогов, медиков, правоохранительных органов, военнослужащих, судей, адвокатов и нотариусов. Исключительно украинским должен быть язык рекламы, спортивных мероприятий, афиш, вывесок, дорожных знаков, надписей и сообщений в транспорте.
Государственный язык должен быть обязательным при обслуживании пассажиров, хотя другие языки также приемлемы по договоренности сторон. С сентября 2020 года украинский язык стал обязательным также во всех государственных средних школах. На данный момент почти 200 русскоязычных школ по всей Украине перешли на украинский язык обучения.
Какие нормы языкового закона вступят в силу позже
Уже с июля 2021 вступят в силу еще ряд норм, касающихся украинского языка. В частности, все культурные и развлекательные мероприятия, художественные выставки будут проходить на украинском языке. На нем будет осуществляться и туристическое обслуживание.
Украинского должно стать больше в книгоиздании и распространении - не менее 50 процентов ассортимента. С 2022 года украиноязычную версию должны иметь все национальные печатные издания и сайты СМИ, компаний, органов власти, государственных и коммунальных учреждений, интернет-магазинов. С 2024 эти нормы будут распространяться на региональные СМИ, а также увеличатся языковые квоты на телевидении и радио - с 75 до 90 процентов на общенациональном, и с 60 до 80 процентов на местном уровнях.
Как это затронет иностранцев
Языковой закон не обязывает иностранцев знать украинский. В то же время он и не обязывает работников сферы услуг знать какой-либо другой язык, кроме государственного, и обслуживать на нем потребителей, говорит один из разработчиков закона, член экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабмине Сергей Оснач. "Клиент может только просить об обслуживании на другом языке. Обычно в сфере услуг переходят на язык клиента, если знают его", - комментирует для DW специалист.
Иностранцев собеседник призывает не полагаться на ложный стереотип, якобы в Украине все знают русский. "На самом деле в Украине уже выросло целое поколение, которое не учило русский язык в школе. Учитывая современные тенденции, можно спрогнозировать, что со временем все больше учреждений смогут предоставлять услуги на английском", - говорит эксперт.
"По умолчанию сфера обслуживания должна начинать диалог на украинском языке. Если клиенту это будет некомфортно, или он не будет владеть украинским на достаточном уровне, он может сказать об этом и попросить объяснить на удобном языке - русском, английском или любом другом", - указывает в беседе с DW языковой омбудсмен Тарас Креминь.
Смотрите также:
Житомир: как живет украинская провинция
Стены универмага как место для рекламы
Житомирский универмаг в этом году празднует 55-летие. Здание давно не реконструировали: капители крошатся, а кое-где торчит проволока. На колоннах виднеются старые держатели для флагов. В советское время на фасаде вывешивали портреты лидеров компартии, а сейчас его активно используют как рекламную площадь.
Житомир: как живет украинская провинция
Патриотические граффити
На волне усилившихся в стране патриотических настроений житомирские стены заговорили. В центре города легко встретить граффити с изображением украинских флагов, запорожских казаков и девушек в вышиванках. Разноцветные рисунки никто не пытается закрашивать.
Житомир: как живет украинская провинция
Письма с фронта
На улице Михайловской - главной пешеходной в областном центре - по общественной инициативе создали патриотическое панно "Письма с фронта". На асфальте с помощью цветных красок дети нарисовали цветы, а среди них - цитаты из писем местных бойцов украинской армии, которые они присылали из зоны конфликта на востоке Украины.
Житомир: как живет украинская провинция
Пешеходный центр
Небольшая пешеходная улица - место встречи для житомирцев. Здесь расположены уютные кафе, магазины и скамейки для отдыха. Все очень скромно, но сделано с любовью.
Житомир: как живет украинская провинция
Простота и открытость
В Житомире живут простые и открытые люди. Они с уважением относятся к своему городу, признавая отсутствие больших перспектив в карьере. Согласно последней переписи населения в Житомире проживает 268 тысяч человек.
Житомир: как живет украинская провинция
Транспортный узел
Житомир - крупный транспортный узел на карте Украины. Областной центр расположен в 140 км северо-западнее Киева, и через него проходят трассы международного значения. В то же время по городу продолжают разъезжать трамваи и троллейбусы советских времен.
Житомир: как живет украинская провинция
Праволавные, католики, протестанты и иудеи
В Житомире и области большинство верующих - православные христиане. В городе множество древних православных соборов и церквей. Вместе с тем в области есть прихожане Римской католическая церкви, а также те, кто относит себя к евангельским христианам-баптистам, адвентистам седьмого дня и иудеям. В области строится более 100 храмов.
Житомир: как живет украинская провинция
Культурная жизнь и знаменитые земляки
В Житомире родились многие известные деятели науки и культуры. Гордость города - академик Сергей Королев, основоположник пилотируемой космонавтики. Культурная жизнь Житомира скромна, на гастролями сюда чаще всего наведываются артисты украинского масштаба.
Житомир: как живет украинская провинция
Гудбай, Ленин!
На Соборной площади в центре города памятник вождю мирового пролетариата стоял с 1971 года. Но в ночь на 21 февраля 2014 года, в разгар кровавых столкновений на киевском Майдане, его снесли под возгласы "Ленин упал, народ восстал!" На сегодняшний день на постаменте размещены портреты бойцов-житомирян, которые погибли в зоне силовой операции на востоке страны.
Житомир: как живет украинская провинция
Обком партии стал Домом правосудия
На центральной площади областного центра расположен Дом правосудия. При СССР в этом здании находился обком Коммунистической партии Украины. Сейчас в нем помимо суда разместились нотариальная контора и ЗАГС. Местные жители считают здание одной из достопримечательностей города. На многих свадебных фото можно увидеть именно его колонны.
Житомир: как живет украинская провинция
Памятник советским воинам-освободителям
Житомир с 1793 года входил в состав Российской империи. Во время Второй мировой войны город был захвачен немецкими войсками в июле 1941 года. Монумент танку Т-34 стоит на постаменте из житомирского гранита. Надпись гласит: "Советским воинам от житомирцев. Сооружено в честь 20-летия Победы над немецким фашизмом. 1965 год".
Житомир: как живет украинская провинция
Сервис по-советски
На площади Победы возвышается гостиница "Житомир" - типичное сооружение советских времен. Здание и внутри, и снаружи будто было законсервировано во времени.
Житомир: как живет украинская провинция
Детство на фоне домов сталинской постройки
Во двориках, расположенных в центре города, часто можно встретить разноцветные детские площадки в окружении домов сталинской постройки, которые давно никто не ремонтировал.
Житомир: как живет украинская провинция
Непарадный Житомир
Свернув с центральной улицы, легко можно попасть в гораздо менее привлекательную часть города. Осыпающиеся стены, припаркованные возле подъезда старые автомобили, развешенное белье и мусорные баки - все на десятке квадратных метров.
Житомир: как живет украинская провинция
Спальные районы
В спальных районах города все точно также, как и в других больших и малых городах Украины. Несмотря на скромный уровень доходов населения, в Житомире и области развивается пищевая и легкая промышленности, а также машиностроение и металлообработка. Здесь расположены крупнейшие фармацевтическая и кондитерская фабрики, а также маслозавод, выпускающий знаменитое житомирское мороженое.
Автор: Анастасия Магазова
Смотреть видео02:42
Поделиться
Как русскоязычные школы в Украине переводят на украинский