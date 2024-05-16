Что не так со статьей о Беларуси в русскоязычной "Википедии"

В "Википедии" на русском Беларусь все еще называют "Белоруссией". Почему это не меняется несмотря на многолетие споры и кто принимает такие решения.

Если в поисковике Интернет-браузера ввести "Беларусь", первым ответом на запрос будет статья в "Википедии" под названием "Белоруссия". Споры о переименовании страницы ведутся уже более десяти лет, этой теме в самой большой интернет-энциклопедии даже посвящена отдельная статья. Почему русскоязычный ресурс игнорирует официальное название страны, за кем в "Википедии" последнее слово и есть ли в этом имперскость, разбиралась DW.

Редактировать статью может каждый, но каждую ли?

О том, что писать и редактировать статьи в "Википедии" может каждый, широко известно. Для этого не нужно подтверждать свои знания по конкретной теме или отправлять текст на вычитку редактору. Правки вносятся настолько легко и быстро, что иногда доходит до вандализма - когда пользователи намеренно наполняют статьи неверной информацией или используют нецензурные слова.

Однако если вы захотите изменить "Белоруссию" на "Беларусь", у вас ничего не получится: статья, как и ряд других тем, вызывающих споры, находится под защитой от переименования. "Иначе все последние двадцать лет там все бы только и занимались тем, что переименовывали бы из Белоруссии в Беларусь и обратно", - говорит администратор и редактор белорусской "Википедии" Андрей (имя изменено - Ред.).

История многолетнего спора

Какое-то время примерно так и было. Статья о стране была написана в 2003 году и называлась она "Беларусь". Однако вскоре, несмотря на это, в самой статье стало преобладать использование слова "Белоруссия", что привело к переименованию заголовка. В 2010 году на эту тему разгорелась дискуссия, после чего статье вернули исходное, соответствующее официальному, название. Правда, продержалось оно недолго.

Для принятия окончательного решения википедисты созвали целый арбитражный комитет, состоящий из администраторов русскоязычного ресурса. Они проверили частоту употребления названий в российских и белорусских источниках, а также проанализировали интернет-запросы. И хотя комитет пришел к выводу, что оба названия "употребляются примерно в равных пропорциях", он решил, что в такой ситуации нужно сохранить "бесспорно устоявшуюся норму".

"Надо понимать, что "Википедия", в целом, придерживается консервативных норм", - говорит в беседе с DW редактор русской "Википедии" Сергей Лещина. "У сообщества есть, наверное, некая имперскость в данном случае. Несмотря на то, что русский язык официальный не только в России, но и в Беларуси, практически все пишется по российским источникам, а в спорных моментах выбор идет в пользу распространенных в России названий. "Википедия", как привило, принимает новую норму только после того, как она укоренится в СМИ и обиходе. Но здесь получается замкнутый круг, потому что СМИ точно так же оглядываются на "Википедию".

Кто входит в сообщество русскоязычных википедистов

Постоянные авторы "Википедии", как правило, объединяются в сообщества. Помимо этого, до 2023 года в России существовала некоммерческая организация "Викимедия РУ" - она, как и подобные организации в других странах, была создана для распространения энциклопедических знаний на территории России. При этом организация не финансировалась американским Фондом "Викимедия" и не была с ним связана юридически. До войны "Викимедия РУ" получала гранты только от российских фондов и спонсоров. В 2023 году "Викимедия РУ" заявила о самоликвидации в связи с давлением на ее директора со стороны российских властей из-за статей о войне в Украине.

Кремль вытесняет Википедию To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Сергей Лещина говорит, что среди русскоязычных википедистов большинство участников - россияне, но есть немало выходцев из Украины, Беларуси, Казахстана. После полномасштабного вторжения России в Украину ситуация несколько изменилась. Во-первых, многие украинцы отказались работать на русскоязычный проект, во-вторых, российское государство стало давить на "Википедию" и параллельно стартовало свой проект "Рувики", куда в последствии ушли работать некоторые авторы "Википедии".

Если составлять общий портрет русскоязычного википедиста, то, по словам Сергея Лещины, это будет мужчина из России: "Как правило, он зарабатывает выше среднего, соответственно, у него остается время заниматься "Википедией". Женщин среди тех, кто пишет русскую версию энциклопедии всего около 15-20 процентов, говорит Лещина.

Какую "Википедию" читают белорусы?

Согласно статистике просмотров в Беларуси безоговорочно лидирует русская "Википедия": на нее приходится почти 85 процентов от всех посещений из Беларуси. Чуть менее 7 процентов просмотров у английского ресурса, и лишь 1,4 процента - у белорусской "Википедии".

При этом редактор белорусской "Википедии" Андрей отмечает, что даже при вводе запросов в Google на белорусском языке, первым результатом поисковик выдаст статью на русском. Иногда Google и вовсе не показывает страницы "Википедии" на белорусском языке. "Особенно часто это происходит, если ваш браузер настроен на русском", - говорит Андрей.

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/IMAGO

Говоря о содержании статей "Википедии", он отмечает, что в статьях об одном и том же историческом событии на разных языках нередко наблюдаются серьезные расхождения: "Вряд ли россияне пользуются польскими источниками, если пишут об истории своей страны. И может так получиться, что в польских источниках это же событие будет описано несколько иначе. Вот так и выходит, что в польской "Википедии" будет одна правда, в русской - другая правда, в белорусской - третья, а в литовской - четвертая. И все они рассорятся в английской "Википедии", когда захотят написать какую-то статью на общую тему, к примеру, о присоединении Речи Посполитой к Российской империи".

А что в английской "Википедии"?

Английская "Википедия" среди редакторов считается самой нейтральной как раз потому, что ее наполняет практически весь мир, используя более разнообразные источники. Хотя и там хватает спорных моментов, в частности, также о написании географических названий. Названия белорусских городов, к примеру, пишутся по принципу транслитерации с русского.

Стоит ли ожидать, что в ближайшее время русскоязычная "Википедия" станет использовать официальное название страны, а не "колониальное наследие", как говорит Андрей? По крайней мере, это снова будут обсуждать. В прошлом году была созвана рабочая группа, которая вновь рассмотрит вопрос написания названия страны в "Википедии", говорит Сергей Лещина. Есть ли в этой группе кто-то из Беларуси? Один человек.

Белорусский википедист Андрей уверен, что в такой ситуации белорусам важно было бы иметь свой национальный проект "Википедии". Проект существует, но, судя по просмотрам, широкой аудитории он пока не имеет.