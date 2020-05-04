 Россия выведет из Италии военспецов, помогавших в борьбе с коронавирусом | Новости из Германии о Европе | DW | 06.05.2020

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Европа

Россия выведет из Италии военспецов, помогавших в борьбе с коронавирусом

В Минобороны РФ заявили, что военспецы дезинфицировали медучреждения почти в 100 населенных пунктах Ломбардии. Миссия России в Италии была неоднозначно воспринята в итальянском обществе и даже вызвала дипскандал.

Отправка российских военспецов в Италию, март 2020

Отправка российских военспецов в Италию, март 2020

Россия с 7 мая приступит к выводу из Италии военных специалистов из подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), помогавших этой стране в борьбе с коронавирусом. "Завтра начинаем вывод подразделений РБХЗ из Италии. Прошу начальника Генштаба организовать торжественную встречу сводных отрядов. Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, 6 мая.

В министерстве обороны РФ сообщили, что российскими военными проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 114 зданий, более 1 млн 100 тыс. кв. м внутренних помещений и более 400 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием. Российские военные медики также помогали лечить больных в полевом госпитале города Бергамо.

Неоднозначная реакция в Италии

Гуманитарная миссия российских военных в Италии вызвала неоднозначную реакцию в итальянском обществе и даже привела к дипломатическому скандалу. Газета La Stampa, ссылаясь на источник в правительстве Италии, в конце марта написала, что "80 процентов российских поставок бесполезны", и российская помощь - "всего лишь предлог" для разведывательной деятельности.

Минобороны и МИД России в ответ обвинили издание в русофобии и попытках дискредитировать миссию российских военных. МИД и Минобороны Италии выступили с ответным заявлением, в котором поблагодарили Россию за помощь, но при этом осудили "неподходящий тон некоторых высказываний" российских представителей.

В конце минувшей недели замминистра обороны РФ Александр Фомин вновь подчеркнул, что Россия, отправив своих военных в Италию на помощь в борьбе с коронавирусом, отнюдь не стремилась внести раскол в НАТО и Евросоюз. В Италии, по данным портала Worldometer, на данный момент зафиксировано более 213 тысяч случай коронавируса, в том числе 29 315 - с летальным исходом.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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