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Роскомнадзор

Social media report. File photo dated 04/03/17 of a woman's hand pressing a key of a laptop keyboard. MPs have accused social media giants of a "shameful" failure to tackle online terrorist propaganda and hate speech. Issue date: Monday May 1, 2017. A hard-hitting report accused major firms of putting more effort into protecting their profits than keeping the public safe online. See PA story POLITICS Hate. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:31136141 |

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайт издания "Проект" 28.10.2021

Генпрокуратура требовала заблокировать сайт издания, занимавшегося журналистскими расследованиями. Организация-издатель "Проекта" признана в РФ "нежелательной", а ряд журналистов - СМИ-"иноагентами".
ANKARA, TURKEY - JULY 20: The logo of facebook is displayed on a smartphone and a screen in Ankara, Turkey on July 20, 2021. Metin Aktas / Anadolu Agency

СМИ: Facebook удалил контент по требованию Роскомнадзора 05.10.2021

Компания удалила девять сообщений, признанных Роскомнадзором запрещенным в РФ контентом. Однако ей по-прежнему грозит крупный штраф.
Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube 29.09.2021

Роскомнадзор заявил, что может заблокировать YouTube, если видеохостинг не снимет ограничения с каналов RT. Ранее главред Russia Today Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала компании.
FILE PHOTO: Silhouettes of mobile device users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Глава YouTube выступила после блокировки ролика "Умного голосования" в РФ 27.09.2021

При работе с властями команде YouTube приходится считаться с местными законами, заявила гендиректор платформы. Ранее YouTube заблокировал в РФ ролик со списком кандидатов от "Умного голосования".
16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Алексей Навальный обвинил Google и Apple в трусости 23.09.2021

Российский оппозиционер резко раскритиковал IT-концерны за блокировку "Умного голосования". Навальный призвал сотрудников Google и Apple не мириться с трусостью своих начальников.
The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

Генпрокуратура РФ запретила 173 сайта, связанные с Навальным и ФБК 23.09.2021

В списке ресурсов, которые подлежат блокировке, страницы с материалами ФБК в соцсетях и сайты отдельных проектов сторонников Алексея Навального, сообщает проект "Сетевые свободы".
This photo illustration taken on March 22, 2018 shows a woman looking at Social Networking applications Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Twitter, Messenger and Linkedin on a smartphone in Kuala Lumpur. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Роскомнадзор формирует единый реестр социальных сетей 22.09.2021

Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 21, 2016: A hand holding a smarthphone showing the logo of the VK (Vkontakte) social network, in front of a computer screen. Sergei Konkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582 St Petersburg Russia November 21 2016 a Hand Holding a showing The emblem of The UK Vkontakte Social Network in Front of a Computer Screen Sergei Konkov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS038582

Соцсеть "В контакте" заблокировала страницы сторонников Навального 21.09.2021

Руководство "В контакте" сослалось на решение Генпрокуратуры от 23 июля, по которому в реестр запрещенных был внесен, среди прочих, Youtube-канал Любови Соболь.
FOTOMONTAGE, model released Das Logo der Suchmaschine Google und ein Auge hinter Silhouetten von Personen, die mit gesenktem Kopf auf die Bildschirme ihrer Smartphones schauen. *** PHOTO MONTAGE, model released The logo of the search engine Google and an eye behind silhouettes of people looking down at the screens of their smartphones

Google Docs заблокировал рекомендации "Умного голосования" 19.09.2021

Заблокировать файлы "Умного голосования" на сервисе Google Docs потребовал Роскомнадзор. Ранее аналогичные требования регулятора выполнили YouTube и Telegram.
ILLUSTRATION - 26.06.2018, Sachsen, Dresden: Das Logo des Video-Portals YouTube wird auf dem Display eines Smartphones angezeigt. Im Hintergrund ist auf einem Bildschirm die YouTube Homepage zu sehen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

YouTube заблокировал в РФ ролик со списком кандидатов от "Умного голосования" 18.09.2021

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить три видео с канала Алексея Навального из-за призывов "к осуществлению экстремистской деятельности".
16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Google потребовала от команды Навального удалить списки "Умного голосования" 18.09.2021

Американская компания пошла на такой шаг после уведомления из Роскомнадзора, согласно которому "некоторые материалы" были добавлены в список запрещенных на территории РФ.
Ein Servermodul, das Verbindungen via Trusted VPN unterstützt, ist am 21.07.2014 in einem Serverrraum im Zentrum für IT-Sicherheit in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Über ein sogenanntes Virtual Private Network (VPN) kann eine sichere, getunnelte Verbindung zu einem entfernten Netzwerk aufgebaut werden. Foto: Matthias Balk/dpa | Verwendung weltweit

Роскомнадзор начал блокировать сервис Red Shield VPN 15.09.2021

Блокировка Red Shield связана с публикацией списков "Умного голосования", считает создатель VPN-сервиса Владислав Здольников. Он пообещал бороться против действий Роскомнадзора техническими и юридическими методами.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Навальный подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор 13.09.2021

Соратник Навального Иван Жданов сообщил, что иск в Тверской суд Москвы связан с блокировкой сайта "Умного голосования". Команда оппозиционера при этом намерена дойти до ЕСПЧ.
3222889 10/26/2017 A sign on the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) building in Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa

Власти РФ утвердили маркировку для иностранных компаний, нарушающих законы 09.09.2021

Иностранные организации, не соблюдающие российские законы, должны помечать свой контент фразой "иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации".
The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

Команда Навального откажется от сбора личных данных для "Умного голосования" 09.09.2021

Команда Алексея Навального откажется от сбора персональных данных сторонников для проекта “Умное голосование”. Активисты приняли такое решение ради безопасности своих сторонников.
A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

МВД, ФСБ и Росгвардии могут позволить блокировать сайты 07.09.2021

Речь идет о блокировке сайтов, распространяющих сведения об изготовлении взрывчатых веществ и оружия. МВД, ФСБ и Росгвардии предлагают разрешить закрывать к ним доступ.

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