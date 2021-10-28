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Генпрокуратура требовала заблокировать сайт издания, занимавшегося журналистскими расследованиями. Организация-издатель "Проекта" признана в РФ "нежелательной", а ряд журналистов - СМИ-"иноагентами".
Компания удалила девять сообщений, признанных Роскомнадзором запрещенным в РФ контентом. Однако ей по-прежнему грозит крупный штраф.
Роскомнадзор заявил, что может заблокировать YouTube, если видеохостинг не снимет ограничения с каналов RT. Ранее главред Russia Today Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала компании.
При работе с властями команде YouTube приходится считаться с местными законами, заявила гендиректор платформы. Ранее YouTube заблокировал в РФ ролик со списком кандидатов от "Умного голосования".
Российский оппозиционер резко раскритиковал IT-концерны за блокировку "Умного голосования". Навальный призвал сотрудников Google и Apple не мириться с трусостью своих начальников.
В списке ресурсов, которые подлежат блокировке, страницы с материалами ФБК в соцсетях и сайты отдельных проектов сторонников Алексея Навального, сообщает проект "Сетевые свободы".
Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
Руководство "В контакте" сослалось на решение Генпрокуратуры от 23 июля, по которому в реестр запрещенных был внесен, среди прочих, Youtube-канал Любови Соболь.
Заблокировать файлы "Умного голосования" на сервисе Google Docs потребовал Роскомнадзор. Ранее аналогичные требования регулятора выполнили YouTube и Telegram.
Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить три видео с канала Алексея Навального из-за призывов "к осуществлению экстремистской деятельности".
Американская компания пошла на такой шаг после уведомления из Роскомнадзора, согласно которому "некоторые материалы" были добавлены в список запрещенных на территории РФ.
Блокировка Red Shield связана с публикацией списков "Умного голосования", считает создатель VPN-сервиса Владислав Здольников. Он пообещал бороться против действий Роскомнадзора техническими и юридическими методами.
Соратник Навального Иван Жданов сообщил, что иск в Тверской суд Москвы связан с блокировкой сайта "Умного голосования". Команда оппозиционера при этом намерена дойти до ЕСПЧ.
Иностранные организации, не соблюдающие российские законы, должны помечать свой контент фразой "иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации".
Команда Алексея Навального откажется от сбора персональных данных сторонников для проекта “Умное голосование”. Активисты приняли такое решение ради безопасности своих сторонников.
Речь идет о блокировке сайтов, распространяющих сведения об изготовлении взрывчатых веществ и оружия. МВД, ФСБ и Росгвардии предлагают разрешить закрывать к ним доступ.
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