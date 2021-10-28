Роскомнадзор пригрозил блокировкой видеохостингу YouTube

Роскомнадзор заявил, что может заблокировать YouTube, если видеохостинг не снимет ограничения с каналов RT. Ранее главред Russia Today Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала компании.