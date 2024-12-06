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В РФ проводят учения по отключению от зарубежного интернета

Кирилл Шестаков
6 декабря 2024 г.

Роскомнадзор проверяет "устойчивость Рунета" на случай отключения от глобальной сети. В трех регионах РФ недоступны мессенджеры Whatsapp и Telegram.

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Табличка с названием ведомства перед входом в здание Роскомнадзора в Москве
Здание Роскомнадзора в МосквеФото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance

В России проводятся очередные учения по проверке "безопасности и устойчивости Рунета" на случай отключения от глобальной сети. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба Роскомнадзора (РКН) госагентству "Интерфакс". Учения проходят как минимум в трех субъектах РФ - Чечне, Дагестане и Ингушетии, рассказали изданию "Осторожно, новости" сотрудники интернет-провайдера "Энергоинформ".

В трех регионах заблокирован доступ к Telegram

Разъяснения РКН последовали за сообщениями о том, что в трех указанных регионах временно заблокировали доступ к мессенджерам Telegram и Whatsapp. По данным оператора "Эллко", ограничения продлятся сутки, до 16.00 субботы, 7 декабря.

"Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", - заявили в Роскомнадзоре, добавив, что учения проводятся регулярно с 2019 года.

В середине ноября Центробанк РФ разослал банкам и подотчетным организациям письмо, в котором утверждалось, что в 2024 году учения по отключению Рунета от зарубежной сети затронут "территории отдельных регионов". В связи с этим ЦБ рекомендовал организациям сообщить в Роскомнадзор о "технологических процессах", которые потребуют сохранения связи с мировым интернетом.

Предыдущие учения по отключению Рунета от глобальной сети РКН проводил в июле 2023 года. Их результаты были признаны "успешными".

Кремль признает наличие цензуры в стране 

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал наличие цензуры в России, подчеркнув, что в условиях войны она оправданна. "То есть в состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданны, так же, как и цензура оправданна, что греха таить - мы в состоянии войны", - сказал он в интервью агентству ТАСС. 

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