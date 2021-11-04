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Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?
Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Ангела Меркель последний раз приехала на премьеру в статусе канцлера ФРГ, а женский украино-литовский тандем затмил режиссера из России.
Несмотря на непобежденную пандемию в мире и наводнение века в Германии легендарный фестиваль Рихарда Вагнера состоится. И даже обещает стать эпохальным.
В 2021 году на легендарном фестивале музыки Рихарда Вагнера в качестве дирижера и режиссера дебютируют украинка и россиянин. Ольга Лынив и Дмитрий Черняков поделились с DW своими ожиданиями.
За более чем 130 лет в баварском замке Нойшванштайн побывало около 70 миллионов посетителей. Сейчас здесь впервые осуществляют масштабные реставрационные работы.
Каждый год свой летний отпуск канцлер Германии начинала на открытии Байройтского фестиваля, появляяась там в новых нарядах. В этом году коронавирус помешал и этой традиции.
Запланированная на этот год премьера оперы Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" в новой инсценировке переносится, предположительно, на 2022 год.
Байройт на юге Германии и фестиваль музыки Вагнера, который здесь проходит, сыграли немалую роль в истории немецкого национализма и национал-социализма.
Фестиваль музыки Вагнера в Байройте - одно из важнейших событий культурной жизни Германии. Главные звезды этого сезона - Анна Нетребко и Валерий Гергиев.
В ходе своего выступления в Конгрессе бывший адвокат президента США Майкл Коэн обвинил Трампа во лжи и мошенничестве. Это не вызывает особого удивления, пишет обозреватель FAZ Рихард Вагнер.
Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками".
25 июля начинается Байройтский фестиваль - самый большой оперный фестиваль в Германии. Ни один культурный форум мира не овеян таким количеством легенд - и предрассудков.
Выставка в Нюрнберге показывает, как национал-социалисты использовали оперу в целях идеологической пропаганды.
Наш музыкальный обозреватель Рик Фулкер уверен: если вам нравится Rammstein, то непременно должен нравиться и Вагнер. И наоборот. Почему?
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