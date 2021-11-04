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Рихард Вагнер

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Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и

Der Flügel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. https://fridomann.de/thomas-manns-fluegel-im-weissen-haus-des-exils/

Как Томас Манн чуть не стал музыкантом: забытая история со скрипкой 04.11.2021

Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?
Die Büste des deutschen Komponisten Richard Wagner (1813-1883) steht in einer Holographie am 11.03.2013 im Stadtgeschichtliches Museum in Leipzig (Sachsen). Das Museum zeigt vom 13.03.-26.05.2013 aus Anlass des 200. Geburtstages des in Leipzig geborenen Komponisten eine Ausstellung unter dem Titel Wagnerlust & Wagnerlast. Foto: Peter Endig/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Что нужно знать про Вагнера 03.08.2021

Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.

Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Start der Richard-Wagner-Festspiele mit einer Neuinszenierung der Oper «Der fliegende Holländer». Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Mann Joachim Sauer kommen zum Festspielhaus auf dem Grünen Hügel. +++ dpa-Bildfunk +++

Женский апофеоз в Байройте: Лынив - за пультом, Меркель - в оранжевом 26.07.2021

Ангела Меркель последний раз приехала на премьеру в статусе канцлера ФРГ, а женский украино-литовский тандем затмил режиссера из России.

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Байройт-2021: Вагнер на фоне катастроф 23.07.2021

Несмотря на непобежденную пандемию в мире и наводнение века в Германии легендарный фестиваль Рихарда Вагнера состоится. И даже обещает стать эпохальным.
ARCHIV - 23.07.2019, Bayern, Bayreuth: Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. (zu Bayreuther Festspiele für 2020 abgesagt) Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Лынив и Черняков: новые звезды Байройта о "своем Вагнере" 24.09.2020

В 2021 году на легендарном фестивале музыки Рихарда Вагнера в качестве дирижера и режиссера дебютируют украинка и россиянин. Ольга Лынив и Дмитрий Черняков поделились с DW своими ожиданиями.
27.08.2020, Bayern, Schwangau: Die Wände im Sängersaal sind mit Ornamenten und der Figur des Flayetanis, einem Astronomen aus der Parzival Sage, geschmückt. Erstmals seit 1886 werden die Prunkräume im Schloss Neuschwanstein komplett restauriert. Mit dem Sängersaal ist die Sanierung des ersten Raums abgeschlossen. Foto: Stefan Puchner/dpa | Verwendung weltweit

Во всей красе: в замке Нойшванштайн отреставрировали Зал певцов 31.08.2020

За более чем 130 лет в баварском замке Нойшванштайн побывало около 70 миллионов посетителей. Сейчас здесь впервые осуществляют масштабные реставрационные работы.
Bei der Eröffnung der 90. Richard-Wagner-Festspiele stehen am 25.7.2001 die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer auf dem roten Teppich vor dem Bayreuther Festspielhaus. Zum Auftakt des Doppeljubiläums 125 Jahre Festspiele und 50 Jahre Neu-Bayreuth sahen knapp 2000 Premierengäste Die Meistersinger von Nürnberg. Die Inszenierung von Festspielleiter Wolfgang Wagner stammt aus dem Jahr 1996. In Folge des seit Jahren schwelenden Nachfolgestreits ist auch das Interesse an den Festspielen zurück gegangen. Deutlich weniger Schaulustige säumten die Auffahrt einer ebenfalls rückläufigen Zahl an Ehrengästen aus dem In- und Ausland. |

Байройт: без фестиваля и без нового платья Меркель 24.07.2020

Каждый год свой летний отпуск канцлер Германии начинала на открытии Байройтского фестиваля, появляяась там в новых нарядах. В этом году коронавирус помешал и этой традиции.
ARCHIV - 23.07.2019, Bayern, Bayreuth: Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. Am 25. Juli starten die Bayreuther Festspiele. (zu dpa: Bayreuther Festspiele für 2020 abgesagt) Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Из-за коронавируса отменили знаменитый Байройтский фестиваль 31.03.2020

Запланированная на этот год премьера оперы Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" в новой инсценировке переносится, предположительно, на 2022 год.
Hitler mit Winifred u.Wieland Wagner Hitler, Adolf Politiker (NSDAP), 1889-1945. - Hitler trifft zur Eroeffnung der Fest- spiele in Bayreuth ein: Mit Winifred und Wieland Wagner. - Foto, 24. Juli 1938. E: Hitler with Winifred & Wieland Wagner Hitler, Adolf, Dictator (NSDAP), 1889-1945. - Hitler attends the opening of the Bayreuth Festival with Winifred and Wieland Wagner. - Photo, 24 July 1938.

Гитлер и Вагнер: можно ли отделить музыку от политики? 29.07.2019

Байройт на юге Германии и фестиваль музыки Вагнера, который здесь проходит, сыграли немалую роль в истории немецкого национализма и национал-социализма.
Bei der Eröffnung der 90. Richard-Wagner-Festspiele stehen am 25.7.2001 die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer auf dem roten Teppich vor dem Bayreuther Festspielhaus. Zum Auftakt des Doppeljubiläums 125 Jahre Festspiele und 50 Jahre Neu-Bayreuth sahen knapp 2000 Premierengäste Die Meistersinger von Nürnberg. Die Inszenierung von Festspielleiter Wolfgang Wagner stammt aus dem Jahr 1996. In Folge des seit Jahren schwelenden Nachfolgestreits ist auch das Interesse an den Festspielen zurück gegangen. Deutlich weniger Schaulustige säumten die Auffahrt einer ebenfalls rückläufigen Zahl an Ehrengästen aus dem In- und Ausland. |

Что общего у Меркель с Нетребко и Гергиевым? 25.07.2019

Фестиваль музыки Вагнера в Байройте - одно из важнейших событий культурной жизни Германии. Главные звезды этого сезона - Анна Нетребко и Валерий Гергиев.
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 27: Michael Cohen, former attorney and fixer for President Donald Trump arrives to testify before the House Oversight Committee on Capitol Hill February 27, 2019 in Washington, DC. Last year Cohen was sentenced to three years in prison and ordered to pay a $50,000 fine for tax evasion, making false statements to a financial institution, unlawful excessive campaign contributions and lying to Congress as part of special counsel Robert Mueller's investigation into Russian meddling in the 2016 presidential elections. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

FAZ: Экс-адвокат Трампа в роли кающегося грешника 28.02.2019

В ходе своего выступления в Конгрессе бывший адвокат президента США Майкл Коэн обвинил Трампа во лжи и мошенничестве. Это не вызывает особого удивления, пишет обозреватель FAZ Рихард Вагнер.
Blick auf das Festspielhaus am 14.07.2017 in Bayreuth (Bayern). Die diesjährigen Bayreuther Festspiele starten am 25. Juli mit einer Neuinszenierung der Richard-Wagner-Oper Die Meistersinger von Nürnberg. (zu dpa-Themenpaket Bayreuther Festspiele: Royaler Glanz und 'Meistersinger' zum Festspielauftakt in Bayreuth Wiederholung vom 17.07.2017) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как фестиваль Вагнера очищается от нацистского прошлого 25.07.2018

Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками".
ARCHIV - 25.07.2016, Bayern, Bayreuth: Postkarten werden vor der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele vor dem Festspielhaus zum Verkauf angeboten. Die Wagner-Festspiele zeigen in diesem Jahr einen Tag vor Beginn erstmals eine Uraufführung einer neuen Oper. (zu dpa «Uraufführung bei den Bayreuther Festspielen» vom 05.05.2018) Foto: Timm Schamberger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

7 мифов о Байройте 24.07.2018

25 июля начинается Байройтский фестиваль - самый большой оперный фестиваль в Германии. Ни один культурный форум мира не овеян таким количеством легенд - и предрассудков.
Austellung HITLER.MACHT.OPER. Musiktheater spielte in der NS-Propaganda eine wichtige Rolle - in Nürnberg entwickelte die Bühne eine besondere Wechselwirkung zur Stadt: Diese selbst wurde zur Kulisse für die Aufmärsche der Nationalsozialisten. Die Ausstellung erzählt die Geschichte des Nürnberger Opernhauses im Nationalsozialismus mit einer aufwendigen Bühnenkonstruktion, so dass die Instrumentalisierung der Kunst für Propaganda erlebbar wird. Reichsparteitag als Bühne: Adolf Hitler im Lichtdom, 1936.

Гитлер между Вагнером и Чайковским 26.06.2018

Выставка в Нюрнберге показывает, как национал-социалисты использовали оперу в целях идеологической пропаганды.
Братья по духу: Вагнер и Rammstein

Братья по духу: Вагнер и Rammstein 14.08.2017

Наш музыкальный обозреватель Рик Фулкер уверен: если вам нравится Rammstein, то непременно должен нравиться и Вагнер. И наоборот. Почему?
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