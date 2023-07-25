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Вагнерианки Меркель и фон дер Ляйен не испугались дождя

Вера Фридрих
1 ч. назад

В баварском Байройте открылся ежегодный фестиваль музыки Рихарда Вагнера. Премьера сезона - новаторская постановка оперы "Парсифаль".

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экс-канцлер Германии Ангела Меркель и ее супруг Йоахим Зауэр
Байройт-2023. На премьеру "Парсифаля" 25 июля приехали экс-канцлер Германии Ангела Меркель и ее супруг Йоахим ЗауэрФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Молнии вместо вспышек фотокамер: церемония открытия Байройтского фестиваля с обычно элегантным проходом по красной ковровой дорожке была скомкана из-за непогоды. Звездные гости буквально бежали от своих автомобилей до главного зала, прикрывшись зонтами. Однако ежегодный фестиваль музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner) открылся, как и было запланировано, 25 июля - премьерой постановки последней оперы композитора "Парсифаль".

Урсула фон дер Ляйен тоже не испугалась дождя
Урсула фон дер Ляйен тоже не испугалась дождяФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Среди почетных гостей - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), обе - в сопровождении супругов.   

Именно в Байройте в 1882 году состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Парсифаль". И эта опера открыла сегодня Байройтский фестиваль - 2023. И нынешний "Парсифаль" обещает стать сенсацией. Новую постановку доверили американскому режиссеру-новатору Джею Шейбу. Впервые в истории Байройтского фестиваля к реальному сценическому оформлению добавилась Augmented Reality: аватары легендарных рыцарей перемещаются среди зрителей, а над их головами кружатся виртуальные объекты. Правда, распознать их можно только в специальных AR-очках, которые выдают на месте.

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