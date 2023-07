Вагнер - 2023. Сенсация в консервативном мире

Директор Байройтского фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner) идет в ногу со временем, приветствуя нововведения в программе этого известного на весь мир ежегодного музыкального фестиваля, основанного ее знаменитым прадедом. Именно на этой сцене в Байройте в 1882 году состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Парсифаль". И эта опера откроет сегодня, 25 июля, Байройтский фестиваль-2023. И нынешний "Парсифаль" готовится стать сенсацией.

Вагнер и Augmented Reality

Новую постановку оперы подготовил американский режиссер Джей Шейб. В наш век технологий он решил соединить классику с современными виртуальными эффектами. Впервые в истории Байройтского фестиваля к реальному классическому сценическому оформлению добавилась Augmented Reality. Теперь аватары легендарных рыцарей перемещаются среди зрителей, а над их головами кружатся виртуальные объекты. Правда, распознать их можно только в специальных AR-очках, которые будут выдавать на месте.

Режиссер Джей Шейб в AR-очках в оперном зале Festspielhaus в Байройте Фото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

При этом традиционную часть "Парсифаля" будут исполнять на сцене реальные оперные исполнители. "В каждом акте будет свой тип анимации, который можно увидеть благодаря очкам. Например, дерево, вращающееся над нашими головами, или огромный камень, - рассказал Джей Шейб в интервью немецкой газете Nordbayerischer Kurier накануне открытия фестиваля. - Меня очень интересовала средневековая живопись. А в опере идет речь и о видениях. И дополненная реальность помогает видеть видения из снов Парсифаля, Кундри и Гурнеманца".

Однако не все смогут в полной мере насладиться "расширенным" "Парсифалем". На каждое представление "Парсифаля" будет предоставляться только 330 AR-очков (это слишком дорогое удовольствие), хотя зал рассчитан почти на две тысячи мест. Но Джей Шейб заверил, что каждый зритель посмотрит полноценную постановку оперы. Просто тот, кто будет ее смотреть с очками, сможет увидеть и эффекты дополненной реальности.

Расширенная реальность - впервые на сцене Байройта

Как симбиоз реального и виртуального в этой четырехчасовой опере будет воспринят зрителями, покажет время. Но уже сегодня ясно, что Шейб открыл новые горизонты не только для Байройтского фестиваля, но и вообще в традиционном мире оперы. Augmented Reality позволяет погрузиться в виртуальные трехмерные миры, не отрываясь от реального пространства. В отличие от так называемой "виртуальной реальности", человек не оказывается в чисто цифровой среде, а видит и настоящий зрительный зал, и реальную сцену - с наложенными на них виртуальными эффектами.

"Мы разрушим стены", - пообещал американский режиссер и перформер Джей Шейб в интервью немецкому информационному агентству dpa. Ранее Шейбу большой успех принес его мюзикл "Bat out of Hell" ("Летучая мышь из ада") 2017 года - по мотивам одноименного альбома американского рок-певца и актера Мита Лоуфа. Постановка содержала множество технологических инноваций того времени, и она до сих пор, вот уже пять лет, успешно гастролирует по Германии. На обложке и в композициях альбома "Bat out of Hell" можно заметить символические отсылы к операм Рихарда Вагнера. "Композитор Джим Стейнман, написавший альбом, был большим поклонником Вагнера. Настоящий вагнерианец, - пояснил Джей Шейб журналистам Nordbayerischer Kurier. - Он приезжал в Байройт несколько раз. Джим всегда говорил, что хочет сделать с рок-н-роллом то же, что Вагнер сделал с оперой. И он почти приблизился к этому".

Виртуального дракона Джея Шейба смог поразить только виртуальный меч Зигфрида Фото: Jay Scheib/Bayreuther Festspiele

Директор фестиваля Катарина Вагнер надеется, что новаторский проект привлечет новую публику, прежде всего - молодых людей, а специалист по виртуальной реальности Джей Шейб будет и дальше ее удивлять. В 2021 году он уже представил в Байройте виртуальный отрывок из оперы Вагнера "Зигфрид". Тогда он выбрал известную сцену с драконом: надев очки, можно было увидеть, как дракона убивают мечом Зигфрида.

"Парсифаль" - прощание Рихарда Вагнера и начало новой эры

Опера "Парсифаль" - последняя музыкальная драма Рихарда Вагнера, написанная специально для организованного им лично фестиваля в Байройте. "Это прощание со всем миром, сказал сам композитор. И он умер через шесть месяцев после ее завершения", - сказал в беседе с DW Свен Фридрих (Sven Friedrich), директор Музея Рихарда Вагнера в Байройте. Это знание придает опере, в которой слышны отголоски церковной музыки, характер реквиема и особенно торжественную ауру.

Сам Вагнер называл это произведение не оперой, а "торжественной сценической мистерией". Считается, что она была для него своего рода религиозной церемонией и не должна была стать развлечением для слушателей. Композитор настаивал на том, чтобы ни во время, ни после ее исполнения не было никаких аплодисментов, а также чтобы это торжественное представление не шло ни в одном другом оперном театре, кроме его собственного - в Байройте, где, по замыслу композитора, должны были исполняться только его творения.

По случаю премьеры в одной из витрин Музея Рихарда Вагнера выставили оригинал партитуры "Парсифаля". Участникам фестиваля ее представит Свен Фридрих, но пока он не раскрывает, что будет дальше. Сдержанно ведет себя и Джей Шейб. Режиссер, который одновременно является профессором Массачусетского технологического института, сказал ежедневной газете Frankfurter Rundschau: "Я не знаю, возможно, что я как американец подхожу к этому по-другому. Для меня это не вопрос религии. "Парсифаль" - это символ Байройта, это "церковь" Вагнера. И все же я говорю себе: "Давайте начнем вечеринку!"

Вагнер для всех - и бесплатно

В рамках фестиваля проходят большие беcплатные музыкальные вечеринки - для всех желающих и под открытым небом. Зрители могут разместиться прямо на траве.

Фестивальным оркестром дирижирует Маркус Пошер (Markus Poscher), а музыка, как говорится в обзоре программы, "сломает границы в духе Вагнера". В программу включены произведения Дмитрия Шостоковича, Албана Берга, а также Верди и рок-группы Aerosmith.

"Кольцо Нибелунга" и другие истории

Этим летом снова будет показана скандальная постановка оперы Вагнера "Кольцо Нибелунга" австрийского режиссера Валентина Шварца (Valentin Schwarz). Он представил цикл из четырех эпических опер как семейную драму. Впервые показанная в Байройте в прошлом году постановка вызвала настоящую бурю протеста. Зрители яростно освистали режиссера. Критики указали, среди прочего, на отсутствие общей нити и саркастически назвали постановку "Кольцом Netflix" - из-за того, что опера стала похожа на своего рода драматический сериал, а ее персонажей снабдили предысториями. Однако концепция постановки Шварца осталась неизменной и в этом году - с небольшими поправками: как ожидается, зрителям будут предложены дополнительные средства для понимания.

Каждая постановка, показанная на Байройтском фестивале, включается в программу трех фестивальных сезонов. Таким образом ее производство может развиваться и оптимизироваться. В этом году во второй раз будет показана "Тристан и Изольда", поставленная режиссером Роландом Швабом (Roland Schwab) - "утопия любви" в спартанской футуристической обстановке.

А "Летучий голландец" в постановке Дмитрия Чернякова покажут уже в третий раз, за дирижерским пультом - снова украинка Оксаны Лынив. В 2021 году она стала первой женщиной-дирижером на Байройтском фестивале. В этом году к ней присоединилась француженка Натали Штуцман, которая будет дережировать постановкой Тобиаса Кратцера (Tobias Kratzer) "Тангейзер", премьера - 28 июня.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - постоянный гость Байройтского фестиваля. На открытии в 2022 году Фото: Christof Stache/AFP

Кто появится на красной дорожке?

В этом году на Зеленом холме, где Рихард Вагнер открыл свой фестивальный зал в 1876 году, ожидается около 60 тысяч гостей. О своем приезде уже объявила бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Ее, пожалуй, можно назвать самой известной сегодняшней поклонницей и завсегдатаем Байройтского фестиваля. Будучи канцлером, она каждый год начинала свой летний отпуск в Байройте - на открытии фестиваля музыки Вагнера. Причем появлялась на красной дорожке в новых нарядах, которые потом долго обсуждали в Германии.

Кроме Меркель в этом году на открытие планируют приехать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и уполномоченная федерального правительства по культуре и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth).

Традиционный ежегодный фестиваль музыки Вагнера в Байройте пройдет с 25 июля по 28 августа 2023 года .