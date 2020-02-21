Решила остаться в карантине: что нужно знать о главе Минздрава Украины

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая проведет две недели в карантине с эвакуированными из Китая украинцами, чтобы успокоить население. Что известно о Скалецкой, и чем вызвано ее решение?
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая решила провести две недели в карантине вместе со своими согражданами, эвакуированными из Китая из-за вспышек вируса COVID-19, и помещенными в карантин в медицинский центр Национальной гвардии в Полтавской области. "Я надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и всю остальную страну", - написала Скалецкая на своей странице в Facebook.
Инцидент в Новых Санжарах
Накануне в Новых Санжарах протестующие забросали камнями автобус с эвакуированными из Уханя людьми, выступая против их размещения в карантине. В результате этого инцидента пострадали 9 полицейских. Скалецкая резко раскритиковала действия протестующих. "Эти люди - наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности", - написала она в своем посте.
Министр здравоохранения призвала украинцев поддержать эвакуированных и поблагодарить их "за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас". Кроме того, Скалецкая обратилась к своей дочери, сожалея о том, 21 февраля, в день ее 10-летия, не может быть с ней дома.
Украинские пользователи социальных сетей тут же разделились на два лагеря. В комментариях под постом Скалецкой, число которых к вечеру 21 февраля превысило семь с половиной тысяч, одни обвиняют ее в дешевом популизме, требуя "прекратить "реалити-шоу "За стеклом" и вернуться к своим обязанностям, а то и вовсе уйти в отставку, другие благодарят министра за смелый поступок и выражают ей поддержку. DW собрала основные факты о главе украинского Минздрава.
Юрист во главе Минздрава
Когда Зоряна Скалецкая в 2019 году была назначена на пост министра здравоохранения Украины, одна из основных претензий в ее адрес заключалась в том, что у Скалецкой - в отличие от ее предшественницы Ульяны Супрун - нет профильного образования. Она - юрист, специалист в области медицинского и фармацевтического права. Юридическое образование получила в Киево-Могилянской академии, куда поступила, окончив гимназию во Львове.
Зоряна Скалецкая, глава МВД Арсен Аваков (слева) и премьер-министр Алексей Гончарук в Новых Санжарах
После защиты диссертации на факультете права и администрации в Университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине Скалецкая с 2006 года преподавала в Киево-Могилянской академии, в 2015 году став заместителем декана на факультете правовых наук. До того, как возглавить Минздрав, она также была экспертом по вопросам медицинской реформы в объединении "Реанимационного пакета реформ" и возглавляла Комиссию по реформированию здравоохранения Общественного совета при Минздраве Украины.
Скандал с назначением и перепиской Радуцкого
Вступление Зоряны Скалецкой в должность главы министерства здравоохранения сопровождалось скандалом. В день оглашения состава нового кабинета министров Украины присутствующие на заседании Верховной рады журналисты засняли и опубликовали переписку со смартфона главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого. Нардеп прогнозировал назначение Скалецкой, называя ее "своим человеком", и в крайне нецензурных выражениях комментируя вероятность того, что на посту министра останется Ульяна Супрун.
Радуцкий, который до избрания депутатом от партии "Слуга народа" был президентом частной клиники "Борис", считался одним из главных претендентов на пост главы Минздрава. Однако он публично заявил, что не намерен занимать эту должность, предпочитая креслу госчиновника работу в парламенте. Критики сочли Зоряну Скалецкую несамостоятельной политической фигурой, заподозрив, что новый министр здравоохранения будет лоббировать интересы Радуцкого. Скалецкая категорически отвергает эти обвинения, а на вопросы журналистов о связях с Радуцким отвечает, что близко с ним не знакома, и что они "пересекались только на эфирах". Вопрос о том, почему Радуцкий назвал ее "своим человеком", она предлагает переадресовать самому депутату.
Сторонница реформы системы здравоохранения
Зоряна Скалецкая активно поддерживает реформу украинской медицинской системы - главный проект ее предшественницы Ульяны Супрун - и неоднократно заявляла о необходимости продолжить реформирование системы здравоохранения, учтя при этом ошибки прежней команды. В интервью украинским СМИ она подробно рассказывает о запланированных преобразованиях, утверждая, что "иного пути нет".
Сфера здравоохранения Украины считается одной из самых запущенных и коррумпированных - недаром активные попытки Ульяны Супрун искоренить коррупцию в медицине сопровождались многочисленными кампаниями по ее дискредитации, вплоть до откровенной травли. На вопрос, почему она согласилась возглавить Минздрав, зная о "запущенности пациента", Скалецкая отвечает, что увидела для себя шанс изменить ситуацию - используя максимум усилий и знаний. Она много раз говорила о необходимости борьбы с фармакологической мафией, и многие ждут от нее активных действий в борьбе с коррупционной монополией.
Основные задачи министра: три плюс одна
У Скалецкой как-то спросили: видит ли она перед собой задачи, после выполнения которых может с чистой совестью уходить с поста министра здравоохранения. В ответ она назвала три из них: запуск в Украине системы трансплантологии, создание в стране сети больниц интенсивного лечения и системы мониторинга эпидемической ситуации. "Важно то, как мы реагируем и предупреждаем вспышки, - сказала Скалецкая в интервью украинскому еженедельнику "Бульвар". - Эпидемическая ситуация в стране - это вопрос вакцинации, но не только. И мы должны хорошо понимать, где и какие лаборатории у нас есть, на что они способны".
История с эвакуацией украинцев из охваченной вспышками вируса COVID-19 китайской провинции Хубэй и массовая истерия вокруг их размещения в санатории в Новых Санжарах показала, что перед украинской системой здравоохранения стоит еще одна задача: вернуть доверие собственных граждан и восстановить репутацию министерства. И решение Скалецкой провести две недели в карантине с эвакуированными людьми стало первым шагом на этом пути.
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