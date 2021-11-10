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Республика Беларусь

Как мигранты пробираются через польскую границу (10.11.2021) 10.11.2021

Так называемым "белорусским маршрутом" идут десятки тысяч людей. Точное их число назвать никто не берется. Польская сторона предполагает, что на территории соседней Беларуси сейчас могут находится до 15 тысяч мигрантов.

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Einige Migranten haben sich in der Nähe der weißrussisch-polnischen Grenze versammelt und ruhen sich an einem Feuer aus. Mehrere Hundert Migranten haben sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf den Weg zur Grenze zum EU-Nachbarland Polen gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

Польша обвиняет Беларусь в блокировке мигрантов в приграничной зоне 09.11.2021

По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Magdalena Luczak von der Hilfsorganisation Grupa Granica und der Syrer Haval (Name wurde geändert). Haval lebt seit 12 Jahren in Österreich. Er kam nach Polen und versucht zu seinen Eltern durchzukommen, die seit Tagen in Wäldern feststecken - mal auf der polnischen, mal auf der belarussischen Grenzseite.

Мигранты на границе Беларуси и Польши: семейная драма 09.11.2021

Получивший убежище в Австрии сириец приехал в Польшу, чтобы помочь родителям, застрявшим на границе с Беларусью. Что его там ожидало и удалось ли ему найти родных?
03.07.2006 DEU, Bundesrepublik Deutschland : Flughafen Muenster-Osnabrueck, FMO. Passkontrolle. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС приостановил упрощенные визовые правила для белорусских чиновников 09.11.2021

Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощении виз для белорусских чиновников. Обычные граждане Беларуси и дальше смогут получать шенгенскую визу проще и дешевле.
Supporters of U.S. President Donald Trump gather in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S. January 6, 2021. REUTERS/Stephanie Keith TPX IMAGES OF THE DAY

Минск: участник штурма Капитолия в США просит убежище в Беларуси 09.11.2021

Американец Эван Ньюман сообщил белорусскому телевидению, что уехал в Украину, скрываясь от правосудия по делу о беспорядках в столице США, однако якобы заметил слежку СБУ и решил просить политубежище в Беларуси.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Польша обеспокоена продвижением сотен мигрантов к ее границе 08.11.2021

Варшава предупредила Минск, что ситуация на границе может обостриться и привести к жертвам. Белорусские пограничники сообщили, что огромная толпа мигрантов уже перешла на территорию Польши.
6662912 29.09.2021 Afghan refugees are seen in a camp on the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Dolny, Belarus. In recent months, Latvia, Lithuania and Poland have reported an influx of undocumented migrants trying to cross into the EU from Belarus and accused Minsk of facilitating illegal migration to destabilize the bloc in retaliation for sweeping sanctions. Viktor Tolochko / Sputnik

Палатки на границе с Польшей. Что изменилось в белорусском приграничье 08.11.2021

Белорусы, живущие в деревнях на границе с Польшей, высказывают серьезные опасения из-за потока нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на Запад. Что сейчас происходит в приграничье?
ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 07.11.2021

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
ARCHIV - Viele Strommasten stehen an einem Umspannwerk nahe Kiew (Ukraine), aufgenommen am 11.06.2008. Auf der Halbinsel Krim sind in der Nacht zum Sonntag überall die Lichter ausgegangen. Knapp zwei Millionen Menschen waren ohne Stromversorgung, berichteten die russischen Agenturen am Sonntagmorgen. Nach ersten Berichten waren auf dem ukrainischen Festland mehrere Masten der Starkstromleitung gesprengt worden, über die die von Russland annektierte Halbinsel bisher mit Elektrizität versorgt wurde. Foto: Daniel Karmann/dpa (zu dpa 0035 vom 22.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси 06.11.2021

Белорусская электроэнергия вновь начала поступать в украинскую энергосистему. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября.
24-year-old Ali Abd Alwareth from Lebanon walks covered with a blanket of the Polish Red Cross and escorted by border police control as Polish MP Daria Gosek-Popiolek tries to comfort him outside the Emergency State zone on the Polish-Belarusian border and waits for arrival of Border Guard patrol, October 22, 2021. - Exhausted and trapped in a cold, cruel forest, Lebanese barber Ali Abd Alwareth said he regretted his week-long bid to enter the European Union via the Belarus-Poland border. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши 06.11.2021

В Польше католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.

Лукашенко использует в своих целях расположение Беларуси как транспортного хаба (05.11.2021) 05.11.2021

Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.
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