 ″Репортеры без границ″ призвали Лукашенко не ограничивать свободу прессы | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.06.2020

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Беларусь

"Репортеры без границ" призвали Лукашенко не ограничивать свободу прессы

В Беларуси власти не дают журналистам объективно освещать деятельность возможных соперников Александра Лукашенко на выборах и ситуацию с коронавирусом, считают в организации "Репортеры без границ".

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко притесняет свободу СМИ, считают в RSF

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает президента Беларуси Александра Лукашенко не препятствовать независимой работе журналистов в преддверии выборов президента страны. "В настоящее время режим пытается жестко пресечь публикации о возможных соперниках действующего президента на грядущих выборах", - говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг, 4 июня.

За прошедшие недели в Беларуси были задержаны, арестованы или оштрафованы как минимум шесть журналистов, напоминает RSF. В их числе - известный в Беларуси блогер Сергей Тихановский, который собирался баллотироваться в президенты страны.

Освещение пандемии коронавируса в Беларуси

С проблемами сталкиваются и белорусские журналисты, освещающие тему пандемии COVID-19, указывают в RFS. По данным организации, сотрудники СМИ, объективно освещающие пандемию коронавируса и состояние системы здравоохранения в Беларуси, обвиняются в том, что они "сеют панику" или "вредят своей стране", говорится в сообщении организации.

Комментируя сложившуюся в Беларуси ситуацию, глава отделения "Репортеров без границ" в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr) заметил, что запрет на освещение деятельности возможных соперников на выборах - это "сигнал слабости", который "не говорит о политической дальновидности". "Многие граждане в Беларуси по праву возмущены политическим руководством. Пытаясь сохранить государственную монополию на информацию и скрыть истинные масштабы пандемии коронавируса, власти вредят, в первую очередь, населению страны", - подчеркнул Мир.

В рейтинге стран по уровню свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ", Беларусь занимает 153-е место из 180.

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    Автор: Галина Петровская


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