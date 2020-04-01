РБК: США закупили у РФ аппараты ИВЛ компаний из санкционного списка

На борту самолета, доставившего в США медоборудование из РФ, были аппараты ИВЛ производства УПЗ. Эта компания входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", находящийся под санкциями США с 2014 года, пишет РБК.
Российское медоборудование, предназначенное для борьбы с коронавирусом в США, в грузовом отсеке самолета ВСК РФ Ан-124 "Руслан"
В составе груза, который был доставлен из России в США 1 апреля, были аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенные Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Это предприятие входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", находящийся под санкциями США с 2014 года, указывает онлайн-издание РБК в пятницу, 3 апреля.
Тот факт, что на борту самолета российских ВКС Ан-124 "Руслан", приземлившегося 1 апреля в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, находились именно аппараты ИВЛ "Авента М" производства УПЗ, подтверждают фотографии и видеозаписи с изображением груза, отмечает также онлайн-издание Сноб.
По законам США, американским компаниям запрещено вести какие-либо дела с российскими предприятиями из санкционного списка без специальной лицензии министерства финансов США.
В США настаивают, что полностью оплатили медоборудование из РФ
Договоренность о поставке в США из России медицинского оборудования, необходимого для борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, была достигнута в ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом 30 марта, после чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американский лидер "с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера".
1 апреля Госдеп США опубликовал пресс-релиз, в котором отмечалось, что Вашингтон закупил медицинское оборудование в России, а 2 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская сторона заплатила лишь за половину груза, а вторая половина финансировалась из средств Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Представители РФПИ подтвердили эту информацию.
В тот же день, 2 апреля, информагентство Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Трампа, что США оплатили поставленное из России медицинское оборудование полностью, причем по цене, которая была ниже рыночной. "США закупают оборудование (у России. - Ред.) напрямую, точно так же, как и поставки из других стран, - цитирует агентство источник. - Мы ценим, что Россия продает нам эту продукцию по цене, которая ниже рыночной".
Дональд Трамп и российская пропаганда
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что его "совершенно не волнует российская пропаганда". "Он (Путин. - Ред.) предложил большой объем медицинского оборудования высокого качества, я принял его предложение. Оно может спасти множество жизней. Я готов повторно принять его в любой момент", - заявил американский лидер 2 апреля на брифинге в Белом доме.
По данным агентства Reuters, общий вес медицинского оборудования, доставленного из Москвы в Нью-Йорк, составил 60 тонн. Его стоимость на данный момент не раскрыли ни США, ни Россия.
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