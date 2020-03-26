Разница в показателях смертности от коронавируса: от чего она зависит?

Если взглянуть на общее количество диагностированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии, то число умерших от вызванной им пневмонии COVID-19 в стране относительно невелико: в настоящее время так называемый коэффициент смертности не превышает 0,4 процента. По сравнению с Германией, в Италии он по-прежнему чрезвычайно высок: по данным Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, к 24 марта 2020 года этот показатель был примерно в 20 раз выше.

Чем объясняется такая существенная разница? По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на этот показатель влияют такие факторы, как возраст больных, уровень медицинской помощи и - не в последнюю очередь - количество проводимых тестов. Ведь число выявленных случаев, включенное в статистику, оказывает значительное влияние на опубликованные данные, в том числе - и на коэффициент смертности. В некоторых странах тест на коронавирус проводят даже тем людям, которые умерли, на первый взгляд, от других заболеваний.

Фактор № 1: Количество сделанных тестов

В Италии средний возраст людей, у которых был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, составляет 63 года. В Германии он колеблется в пределах 45 лет. Вполне возможно, это связано с тем, что в Италии тест на коронавирус делали гораздо меньшему числу молодых людей со слабыми симптомами заболевания, чем в Германии. Следовательно, они не учитывались при составлении статистических данных. А это, в свою очередь, повышает коэффициент смертности, поскольку видимой остается только вершина айсберга - больные с тяжелыми симптомами.

К тому же, как пишет итальянская газета Corrierre della Sera, в Италии, по всей вероятности, велико не только количество неучтенных случаев заражения, но и число незарегистрированных от коронавируса смертей. Абсолютно противоположный подход можно наблюдать в Южной Корее: там проводится гораздо больше тестов на коронавирус, чем в большинстве других стран, и коэффициент смертности чрезвычайно низок.

Фактор № 2: Средний возраст населения

Определенную роль может играть и средний возраст населения в стране. Пожилые люди особенно подвержены риску инфицирования коронавирусом. Опасность усиливают уже имеющиеся у них хронические заболевания и ослабленная в целом иммунная система. Люди пожилого возраста входят в группу риска и тогда, когда речь идет о заражении инфекционными заболеваниями.

Однако этим фактором нельзя объяснить различия в коэффициенте смертности между Германией и Италией, поскольку возрастная структура обеих стран примерно одинакова. В 2018 году средний возраст немцев составлял 46 лет, итальянцев - 46,3 года.

Положительный тест на коронавирус

Данный показатель, скорее, сыграет роль в установлении коэффициента смертности в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, где средний возраст населения значительно ниже. К примеру, в Мали, Чаде и Демократической Республике Конго он составляет примерно 16 лет.

Фактор № 3: Начало эпидемии

Еще одним возможным объяснением различных уровней смертности может быть время начала резкого распространения коронавируса. В Италии и Испании, которые охвачены эпидемией намного серьезней Германии, она вспыхнула раньше. А поскольку с момента инфицирования вирусом SARS-CoV-2 до смерти от вызванной им пневмонии COVID-19 проходит какое-то время, к концу эпидемии уровень смертности, скорее всего, еще возрастет.

Некоторые ученые полагают, что эпидемия в Германии еще не достигла своего пика. Если это действительно так, страну, вероятно, ожидает увеличение числа летальных случаев.

Фактор № 4: Уровень медицинской помощи

Но самое главное в ситуации со стремительным распространением эпидемии внутри страны - это состояние системы здравоохранения, а также ее способность удержать число заболеваний от роста по экспоненте.

Подключение тяжелобольных пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких может снизить число летальных исходов. Поэтому решающее значение приобретает достаточное число мест в отделениях интенсивной терапии, куда помещают пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.

Если национальные системы здравоохранения перегружены резким увеличением числа зараженных, предотвратить смерть пациентов, которые не получают необходимого ухода и лечения, практически невозможно.

Палата для больных COVID-19 в одной из клиник в Италии

Например, сравнив Германию с Италией, можно увидеть, что разница в числе койко-мест в отделениях интенсивной терапии между ними огромна. В Италии с населением около 60 млн человек в начале эпидемии оно составляло 5 тысяч. В Германии, где живут почти 80 млн человек, в отделениях интенсивной терапии есть около 28 тыс. мест. И сейчас принимаются все меры, чтобы как можно скорее удвоить это число.

В других странах количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии с учетом общего числа жителей довольно сильно варьируется. Так, в Германии на 100 тысяч человек приходится 29 мест, в США - 34, в Италии - 12, в Испании - 10.

Примечательно также, что в Южной Корее, которая, благодаря массовому тестированию и жестким ограничениям добилась значительного успеха в сдерживании эпидемии, на 100 тысяч человек приходится всего 10,6 мест в отделениях интенсивной терапии.

Успех Южной Кореи в борьбе с коронавирусом объясняется, прежде всего, тем, что строгие карантинные меры, введенные правительством страны, позволили на ранней стадии удержать кривую графика заражений от роста по экспоненте. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования там до сих пор не вышло за пределы 10 тысяч. Для сравнения, в Италии число заболевших превысило 80 тысяч, в Испании - 64 тысячи.

До тех пор, пока продолжается пандемия, количество случаев заболевания и летальных исходов от страны к стране и от континента к континенту будет существенно отличаться. Более-менее точную статистику и достоверные данные можно будет получить лишь после того, как пандемия сойдет на нет.

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