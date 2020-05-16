Радикалы в ФРГ используют протесты против карантина в своих целях

В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ считают, что правые радикалы пытаются использовать в собственных корыстных целях демонстрации против ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. "Мы наблюдаем тенденцию, при которой экстремисты, особенно правого толка, используют демонстрации в своих интересах", - заявил председатель ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) в интервью еженедельной газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 17 мая.

По словам Хальденванга, правые экстремисты ищут подходы к определенным группам граждан и призывают своих сторонников активно участвовать в протестах. То, что началось как пропаганда, фейк-ньюз и теории заговора, распространяемые в интернете, теперь переходит в реальность, резюмировал он.

Уважающие конституцию граждане преобладают на демонстрациях

Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг

В настоящее время на демонстрациях против карантинных мер преобладают граждане, уважающие конституцию страны. Однако Томас Хальденванг опасается, что правые экстремисты, имеющие перед глазами определенный образ врага и стремящиеся к распаду государства, в один прекрасный момент могут возглавить эти протесты. "Мы с беспокойством наблюдаем за тем, что экстремисты используют нынешнюю ситуацию в корыстных целях так же, как и так называемый миграционный кризис", - говорит он.

Об опасности протестного движения говорит и министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Герберт Ройль (Herbert Reul). "В нем участвует много волков в овечьей шкуре, которые пытаются со своими антидемократическими лозунгами затесаться в сердцевину общества", - заявил политик в интервью Welt am Sonntag.

По словам Ройля, во время "коронавирусных" протестов в Северном Рейне - Вестфалии обратили на себя внимание члены различных группировок, в том числе экстремистских. О том же сообщало ранее и земельное ведомство по охране конституции в земле Баден-Вюртемберг.

Смотрите также:

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Кёльнский собор оплакивает жертв теракта в Ханау Участники карнавального шествия напомнили о жертвах теракта в Ханау. На этом фото карнавальная повозка с фигурой, изображающей плачущий Кёльнский собор и сердце, на котором на кёльнском диалекте написано: "Наше сердце вместе с жителями Ханау". Кульминация карнавала была омрачена еще одной трагедией. В конце дня стало известно о происшествии в Фолькмарзене, где в толпу зрителей въехал автомобиль.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Карнавал против расизма "Ханау - не был началом. Остановите расизм" - написано на этом плакате, который несут участники уличного карнавала в Кёльне

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Нет расизму - главный мотив карнавала "Нет расизму!" - этот лозунг стал главным мотивом на карнавале в Дюссельдорфе, который известен тем, что карнавальные повозки здесь посвящены самым острым темам, волнующим общество. Участники карнавала осуждают подстрекательские речи, призывают препятствовать проявлениям расизма и остановить правых экстремистов.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Внутренняя политика глазами карнавалистов Одна из самых острых политических тем в Германии - результаты выборов в ландтаг Тюрингии, где чуть было не возник фактический союз либералов (FDP) и христианских демократов (CDU) с лидером местного радикального крыла правопопулистской партии АдГ Бьёрном Хёкке. Авторы этой карнавальной повозки считают тюрингских либералов и христианских демократов пособниками крайне правого немецкого политика.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Карнавал сильнее коронавируса Распространение коронавируса - тоже один из мотивов карнавала. Как видно на этом фото, победить его участники карнавала хотят своими методами. Они считают карнавальный вирус более сильным, а сам карнавал - более заразительным.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус "Брекзит" на карнавале Так видят участники карнавала выход Великобритании из ЕС и последствия "Брекзита" для Соединенного Королевства

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Трамп на карнавале в Кёльне Политике Дональда Трампа посвящено множество шуток на карнавале в Кёльне. Эта карнавальная повозка одна из многих, чьим героем стал американский президент.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Бетховен в карнавальной повозке В этом году отмечается 250 лет со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена. Не только в Бонне, где родился Бетховен, но и в Кёльне, и в Дюссельдорфе, это событие стало одним из мотивов карнавального шествия.

Карнавал в Германии 2020: расизм, трагедии и коронавирус Грета Тунберг и защита климата Экоактивистка Грета Тунберг и с карнавальной повозки в Дюссельдорфе призывает всех бороться против изменения климата, чтобы спасти планету: "Сделайте, наконец, что-нибудь против грозящей катастрофы"! Автор: Наталья Позднякова

