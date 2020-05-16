 Радикалы в ФРГ используют протесты против карантина в своих целях | Новости из Германии о Германии | DW | 17.05.2020

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Германия

Радикалы в ФРГ используют протесты против карантина в своих целях

В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ считают, что правые экстремисты стремятся использовать недовольство граждан карантинными мерами во время пандемии так же, как и миграционный кризис 2015 года.

Так называемая гигиеническая демонстрация в Берлине, организованная противниками ограничительных мер во время пандемии коронавируса

Демонстрация противников ограничительных мер во время пандемии в Берлине

В Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ считают, что правые радикалы пытаются использовать в собственных корыстных целях демонстрации против ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. "Мы наблюдаем тенденцию, при которой экстремисты, особенно правого толка, используют демонстрации в своих интересах", - заявил председатель ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) в интервью еженедельной газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 17 мая.

По словам Хальденванга, правые экстремисты ищут подходы к определенным группам граждан и призывают своих сторонников активно участвовать в протестах. То, что началось как пропаганда, фейк-ньюз и теории заговора, распространяемые в интернете, теперь переходит в реальность, резюмировал он.

Уважающие конституцию граждане преобладают на демонстрациях

Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг

Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг

В настоящее время на демонстрациях против карантинных мер преобладают граждане, уважающие конституцию страны. Однако Томас Хальденванг опасается, что правые экстремисты, имеющие перед глазами определенный образ врага и стремящиеся к распаду государства, в один прекрасный момент могут возглавить эти протесты. "Мы с беспокойством наблюдаем за тем, что экстремисты используют нынешнюю ситуацию в корыстных целях так же, как и так называемый миграционный кризис", - говорит он.

Об опасности протестного движения говорит и министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Герберт Ройль (Herbert Reul). "В нем участвует много волков в овечьей шкуре, которые пытаются со своими антидемократическими лозунгами затесаться в сердцевину общества", - заявил политик в интервью Welt am Sonntag.

По словам Ройля, во время "коронавирусных" протестов в Северном Рейне - Вестфалии обратили на себя внимание члены различных группировок, в том числе экстремистских. О том же сообщало ранее и земельное ведомство по охране конституции в земле Баден-Вюртемберг.

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