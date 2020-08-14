Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.
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В Беларуси после президентских выборов не утихают акции протесты. В цепи солидарности по всей стране встают тысячи женщин. О том, каких перемен хотят белоруски и что для этого делают - DW.