Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

Обвинение в массовых беспорядках

К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.