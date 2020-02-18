Преступления нацизма. Места памяти в Германии (фотогалерея)

29 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня освобождения концлагеря Дахау. О преступлениях нацизма в таких местах в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.
Эпидемия коронавируса внесла коррективы в памятные мероприятия на мемориале в бывшем концентрационном лагере.
Из-за пандемии коронавируса мемориальные комплексы отменили все мероприятия. Главы МИД ФРГ и Польши Мас и Чапутович обратились с совместным видеопосланием по случаю годовщины освобождения нацистских концлагерей.
Наследники замкоменданта лагеря смерти Собибор передали историкам уникальные снимки, где показаны будни работавших там нацистов. На них, вероятно, есть и охранник Иван Демьянюк.
Ее называли "ангелом Освенцима". Она помогала узникам концлагеря, утешала их и ободряла, - пока не погибла сама. 26 марта исполняется 120 лет со дня рождения Ангелы Марии Аутч.
Ровно 75 лет назад был освобожден один из крупнейших нацистских лагерей. Всю ли правду мы сегодня знаем о Бухенвальде? Интервью DW с немецким историком.
15 апреля 1945 года был освобожден Берген-Бельзен. В этом концлагере погибли 600 детей, в их числе Анна Франк. Но были и те, кто выжил. Работник мемориала рассказала DW об узниках-детях.
75 лет прошло со времени окончания Второй мировой войны, но оставшихся еще в живых бывших нацистов в Германии продолжают судить. Почему только сейчас?
По словам главы Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера, для борьбы с антисемитизмом необходимо остановить поток ненависти в Интернете и постоянно рассказывать детям о Холокосте.
В Германии предъявлено обвинение бывшему охраннику концлагеря Майданек. И почти одновременно вышли мемуары прокурора, который в течение 15 лет разыскивал нацистских преступников.
27 января, день освобождения Освенцима, провозглашено Международным днем памяти жертв Холокоста. В интервью DW Юлиане Ветцель рассказала о необходимости борьбы со вторичным антисемитизмом.
Во времена нацизма этот немецкий юрист спас больше евреев, чем Оскар Шиндлер. В Израиле его почитают как героя. В Германии же имя Ханса Кальмейера мало кому о чем-то говорит.
Суд в Берлине признал 88-летнюю Урсулу Хафербек виновной в разжигании межнациональной розни. Женщина среди прочего отрицала массовые убийства газом в Освенциме.
27 января 1945 года был освобожден Освенцим. В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни...
21 ноября суд приговорил 88-летнюю жительницу ФРГ Урсулу Хафербек к 2,5 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. В то же время подобные высказывания караются далеко не во всех странах.
18 октября 1941 года с 17-го пути берлинского вокзала Груневальд 1089 человек были отправлены на верную смерть. Свидетель этих событий Хорст Зельбигер делится воспоминаниями с DW.
Заключенные этого концлагеря в Лангенштайн-Цвиберге около Хальберштадта прорубали туннели для подземного завода. Три-четыре недели рабского труда - дольше здесь не выживали.
Списки мемориалов, памятников и документационных центров по федеральным землям Германии