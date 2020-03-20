Президент ФРГ призвал к солидарности в борьбе с коронавирусом

На фоне пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал сограждан и мировое сообщество к сплоченности. В своем видеообращении, обнародованном в четверг, 26 марта, он высоко оценил заслуги таких "героев коронавирусного кризиса", как врачей, санитаров, работников супермаркетов и людей, которые помогают другим.

"Веление нынешнего времени - держать дистанцию, и это означает отказ. Приходится отказываться от свиданий с родителями, дедушками и бабушками, от встреч с друзьями, от походов с ними в рестораны, от торжеств и даже просто от того, чтобы вместе посидеть на солнце после долгой зимы. Нам всем тяжело отказываться от этого, и мне тоже. Но только отказ предотвратит безвозвратную потерю того, что мы любим", - подчеркнул федеральный президент.

"Солидарность имеет экзистенциальное значение"

По словам Штайнмайера, большинство людей осознало это и ведет себя соответственно. "Мы ощущаем солидарность: наша ответственность друг за друга, наша солидарность сейчас имеют экзистенциально важное значение", - указал он, отметив, что в настоящее время солидарность - это помощь тому, кто наиболее сильно пострадал от последствий эпидемии. При этом Штайнмайер указал, что солидарность означает и способность видеть дальше ближайшего пограничного забора.

Он выразил удовлетворение по поводу того, что Германия лечит и тяжело больных пациентов из Италии и Франции. Франк-Вальтер Штайнмайер призвал проявлять больше подобной конкретной солидарности в европейском духе. "Нет, у вируса нет гражданства, и границы бедам не помеха. Но границы не должны останавливать и нас", - подчеркнул глава германского государства.

Штайнмайер отметил, что ученые, невзирая на границы, сотрудничают в разработке вакцин, терапий и стратегий. "Будущее - не в размежевании, а в обмене знанием. Именно так из разделенной беды может возникнуть общее будущее. Поэтому давайте учиться друг у друга, объединим все наши знания, опыт, креативность и энергию в мировом масштабе!" - призвал Франк-Вальтер Штайнмайер, отметив, что он уповает именно на это.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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