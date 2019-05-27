 Президент ФРГ обеспокоен культурой общения в соцсетях | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2019

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Европа

Президент ФРГ обеспокоен культурой общения в соцсетях

На открытии Global Media Forum президент ФРГ назвал результаты выборов Европарламента "позитивным голосом в пользу Европы". Франк-Вальтер Штайнмайер обратил внимание на ужесточение тона общения в соцсетях.

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и генеральный директор DW Петер Лимбург на открытии Global Media Forum Deutsche Welle в 2019 году

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и генеральный директор DW Петер Лимбург на открытии Global Media Forum Deutsche Welle в 2019 году

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступая в понедельник, 27 мая, на открытии проходящего в Бонне Global Media Forum (GMF),  подчеркнул, что высокая явка избирателей на завершившихся в минувшие выходные выборах в Европарламент "послужила укреплению демократии".

"В целом выборы Европарламента стали позитивным голосом в пользу Европы, особенно если учесть результаты волеизъявления избирателей в Германии", - заявил глава германского государства, выйдя на связь с участниками GMF из Берлина в режиме видеоконференции.

"Важно, чтобы надежды, которые столько людей возлагают на Европу, были оправданы конкретной политикой", - добавил Штайнмайер.

ЕС слишком много сил растратил на "Брекзит"

По мнению политика, на протяжении последних трех лет "ЕС слишком много занимался самим собой" и растратил много сил на "Брекзит". "За пределами Европы люди ценят Европейский Союз выше, чем мы сами", - заявил Штайнмайер, отметив, что в соседних с ЕС регионах, включая Северную Африку, люди возлагают большие надежды на успех совместной работы стран - членов Европейского Союза.

Контекст

На фоне лавины фейковых новостей в интернете и победы Дональда Трампа каждому из нас требуется больше понимания того, что такое социальные медиа, считает Мартин Муно. (30.12.2016)

Американский Pew Research Center провел исследование, согласно которому более двух третей жителей ФРГ испытывают доверие к классическим СМИ. А сторонники правопопулистской партии АдГ верят, прежде всего, соцсетям. (15.05.2018)

Говоря об актуальных тенденциях в области СМИ, Штайнмайер отметил, что у него вызывает тревогу "ужесточившийся, порой бессердечный тон", который подчас используется в социальных сетях: "С тем, кто имеет другое мнение, часто обращаются как с противником или врагом".

При этом федеральный президент Германии подчеркнул, что необходимо использовать новые правила осуществления свобод для максимального числа людей, желающих принимать участие в процессе формирования мнения.

В Европе растет тенденция давления на СМИ

Перед церемонией вручения ежегодной премии DW в области свободы слова (DW Freedom of Speech Award), которую в этом году получила мексиканская журналистка Анабель Эрнандес, Штайнмайер отметил, что во всем мире на прессу оказывается давление и в Европе эта тенденция сегодня растет.

При этом он назвал попытки взять газеты под государственный контроль "вредным развитием, наносящим урон демократии". "В Европе мы должны противостоять этому, по возможности уже в зачатке", - заявил Штайнмайер.

Кому принадлежит власть в СМИ, политике и обществе?

Ежегодный международный медийный форум Global Media Forum, который проводит медиакомпания Deutsche Welle, проходит в стенах World Conference Center в Бонне с 27 по 28 мая 2019 года. Впервые это мероприятие было организовано в 2008 году.

В нынешнем году 2000 участников форума из 140 стран обсуждают глобальные перемены в вопросах власти в политической, общественной и медиальной сферах, в том числе проблемы государственного контроля над СМИ и дезинформации в соцсетях.

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