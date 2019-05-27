Президент ФРГ обеспокоен культурой общения в соцсетях

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступая в понедельник, 27 мая, на открытии проходящего в Бонне Global Media Forum (GMF), подчеркнул, что высокая явка избирателей на завершившихся в минувшие выходные выборах в Европарламент "послужила укреплению демократии".

"В целом выборы Европарламента стали позитивным голосом в пользу Европы, особенно если учесть результаты волеизъявления избирателей в Германии", - заявил глава германского государства, выйдя на связь с участниками GMF из Берлина в режиме видеоконференции.

"Важно, чтобы надежды, которые столько людей возлагают на Европу, были оправданы конкретной политикой", - добавил Штайнмайер.

ЕС слишком много сил растратил на "Брекзит"

По мнению политика, на протяжении последних трех лет "ЕС слишком много занимался самим собой" и растратил много сил на "Брекзит". "За пределами Европы люди ценят Европейский Союз выше, чем мы сами", - заявил Штайнмайер, отметив, что в соседних с ЕС регионах, включая Северную Африку, люди возлагают большие надежды на успех совместной работы стран - членов Европейского Союза.

Говоря об актуальных тенденциях в области СМИ, Штайнмайер отметил, что у него вызывает тревогу "ужесточившийся, порой бессердечный тон", который подчас используется в социальных сетях: "С тем, кто имеет другое мнение, часто обращаются как с противником или врагом".

При этом федеральный президент Германии подчеркнул, что необходимо использовать новые правила осуществления свобод для максимального числа людей, желающих принимать участие в процессе формирования мнения.

В Европе растет тенденция давления на СМИ

Перед церемонией вручения ежегодной премии DW в области свободы слова (DW Freedom of Speech Award), которую в этом году получила мексиканская журналистка Анабель Эрнандес, Штайнмайер отметил, что во всем мире на прессу оказывается давление и в Европе эта тенденция сегодня растет.

При этом он назвал попытки взять газеты под государственный контроль "вредным развитием, наносящим урон демократии". "В Европе мы должны противостоять этому, по возможности уже в зачатке", - заявил Штайнмайер.

Кому принадлежит власть в СМИ, политике и обществе?

Ежегодный международный медийный форум Global Media Forum, который проводит медиакомпания Deutsche Welle, проходит в стенах World Conference Center в Бонне с 27 по 28 мая 2019 года. Впервые это мероприятие было организовано в 2008 году.

В нынешнем году 2000 участников форума из 140 стран обсуждают глобальные перемены в вопросах власти в политической, общественной и медиальной сферах, в том числе проблемы государственного контроля над СМИ и дезинформации в соцсетях.

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